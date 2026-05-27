Алматинский Арбат: 170 лет истории на одной улице

Познакомиться с архитектурой центра и раскрыть его тайны
Купеческие особняки, галереи с муралами, образцы модернизма, звуки музыки и ароматы шоколада, пива, пряных духов… Проспект Жибек Жолы, или Арбат — это душа Алматы, где можно проследить развитие мегаполиса.

А также узнать яркие и неожиданные детали — как благодаря ссоре появился шедевр, какой подвал стал культовым и при чём здесь швейная машинка.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • кондитерскую фабрику «Рахат» и Зелёный базар
  • старейшие театры Казахстана — государственный и независимый
  • купеческие дома семьи Габдулвалиевых и аксакала Сейдаллина
  • шедевры советского модернизма — аэровокзал и универсамы
  • подземную галерею и мемориал Батырхана Шукенова — и много чего ещё!

Вы узнаете:

  • как кукольный театр предрешил историю целого города
  • как поссориться с архитектором и создать шедевр
  • что общего у Зелёного базара и православной церкви
  • какого неалматинца местные считают своим
  • возможно ли долететь из Алматы в Москву за 2 часа
  • как сделать подвал обычной высотки культовым местом притяжения
  • как советские корпорации Алматы выросли на швейной машинке и украинской водке

Организационные детали

Доступ в театр и галереи зависит от дня недели и время проведения экскурсии.

ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фабрики «Рахат»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кубку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Я культурный обозреватель и гид из Алматы. Расскажу о своих родных городе и стране через истории, литературу, музыку. Покажу места, где кроется дух яблочного города и где протекают его самые
творческие артерии. Я — журналист, у меня 2 образования — литературное и дипломатическое. Так что можете рассчитывать на грамотную речь, эрудицию, чувство юмора и такт! К тому же я не только проведу вас по самым любопытным маршрутам, но и подскажу, в какие театры и музеи сходить, какие мероприятия посетить в Алматы, что почитать о Казахстане, и что креативного привезти в подарок. Со мной будет не только интересно, но и очень полезно:)

