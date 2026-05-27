Купеческие особняки, галереи с муралами, образцы модернизма, звуки музыки и ароматы шоколада, пива, пряных духов… Проспект Жибек Жолы, или Арбат — это душа Алматы, где можно проследить развитие мегаполиса.
А также узнать яркие и неожиданные детали — как благодаря ссоре появился шедевр, какой подвал стал культовым и при чём здесь швейная машинка.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- кондитерскую фабрику «Рахат» и Зелёный базар
- старейшие театры Казахстана — государственный и независимый
- купеческие дома семьи Габдулвалиевых и аксакала Сейдаллина
- шедевры советского модернизма — аэровокзал и универсамы
- подземную галерею и мемориал Батырхана Шукенова — и много чего ещё!
Вы узнаете:
- как кукольный театр предрешил историю целого города
- как поссориться с архитектором и создать шедевр
- что общего у Зелёного базара и православной церкви
- какого неалматинца местные считают своим
- возможно ли долететь из Алматы в Москву за 2 часа
- как сделать подвал обычной высотки культовым местом притяжения
- как советские корпорации Алматы выросли на швейной машинке и украинской водке
Организационные детали
Доступ в театр и галереи зависит от дня недели и время проведения экскурсии.
ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фабрики «Рахат»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Алматы
Провела экскурсии для 27 туристов
Я культурный обозреватель и гид из Алматы. Расскажу о своих родных городе и стране через истории, литературу, музыку. Покажу места, где кроется дух яблочного города и где протекают его самые
