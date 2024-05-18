1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ССветлана21 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
- ВВалерия28 февраля 2024Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
- ВВалерия1 сентября 2023Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
- ААлександр29 августа 2023Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
- ВВиктория16 августа 2023Экскурсоводом у нас была прекрасная Динара. Очень доступно все рассказала, ответила на все наши вопросы, познакомила с казахской кухней! Бонусом Динара прислала ссылки интересующей нас продукции. Рекомендую посетить! Эмоции надолго!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «кондитерская фабрика «Рахат»»
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