кондитерская фабрика «Рахат» – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «кондитерская фабрика «Рахат»» в Алматы, цены от 7 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасныйОтличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный
  • В
    Валерия
    28 февраля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
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    Он сделал наше путешествие в горах Шымбулак невероятно интересным и запоминающимся. Вид с подъемника просто захватывает дух! Обзорная экскурсия по городу тоже была на высшем уровне. Я узнала много нового о культуре и истории Казахстана! Машина, которую предоставил нам Антон, была очень удобная и комфортная. Но самое важное - это забота Антона о нас, туристах из другой страны. Он был всегда на связи, помогал в любых вопросах и создавал атмосферу дружелюбия и гостеприимства. Большое спасибо всей команде за такой замечательный отдых! Я точно вернусь сюда еще раз!

  • В
    Валерия
    1 сентября 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
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    Здорово встретить такого увлеченного и знающего человека)))) Я была с сыном 13 лет, и мы оба были под впечатлением от того, что увидели и узнали!

  • А
    Александр
    29 августа 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
  • В
    Виктория
    16 августа 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Экскурсоводом у нас была прекрасная Динара. Очень доступно все рассказала, ответила на все наши вопросы, познакомила с казахской кухней! Бонусом Динара прислала ссылки интересующей нас продукции. Рекомендую посетить! Эмоции надолго!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «кондитерская фабрика «Рахат»»

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  2. Самое главное
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Сейчас в Алматы в категории "кондитерская фабрика «Рахат»" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 20 383 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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