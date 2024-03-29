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за всю поездку. Идеально комфортная чистая машина. Дмитрий- водитель и гид-очень позитивный и разносторонне образованный человек и очень профессиональный водитель. Когда едешь с ребенком- это очень важно. Юлия- все время была на связи и сразу отвечала на все возникающие вопросы. Сам маршрут разработан суперкачественно- мы были самыми первыми на всех локациях. Бонусом- Дмитрий завёз нас в ретромузей- кто интересуется машинами и мотоциклами- все в отличном качестве. И совершенно неожиданный и приятный подарок- отличного качества фото. По 5 балльной системе- оценка 10!!! И эта экскурсия была гораздо лучше, чем мы съездили перед этим с большим количеством отзывов! Однозначно рекомендуем!