Необычные дома в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Алматы, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний город Жаркент в формате «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000 за всё до 4 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2650025 175 за всё до 7 чел.
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 марта 2024
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это была самая потрясающая экскурсия
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    за всю поездку. Идеально комфортная чистая машина. Дмитрий- водитель и гид-очень позитивный и разносторонне образованный человек и очень профессиональный водитель. Когда едешь с ребенком- это очень важно. Юлия- все время была на связи и сразу отвечала на все возникающие вопросы. Сам маршрут разработан суперкачественно- мы были самыми первыми на всех локациях. Бонусом- Дмитрий завёз нас в ретромузей- кто интересуется машинами и мотоциклами- все в отличном качестве. И совершенно неожиданный и приятный подарок- отличного качества фото. По 5 балльной системе- оценка 10!!! И эта экскурсия была гораздо лучше, чем мы съездили перед этим с большим количеством отзывов! Однозначно рекомендуем!

    Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- этоКогда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- этоКогда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- этоКогда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- этоКогда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
  • О
    Оксана
    22 января 2024
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Удивительная экскурсия. Поразил город Кочевников своей необыкновенной загадочностью. Важно не то, куда ты попадешь в конце, но какие приключения встретят тебя на этом пути. Спасибо Дмитрию, за великолепное путешествие.
  • А
    Ангелина
    12 января 2024
    Город кочевников и Тамгалы-Тас
    Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть такой тур, так необычно
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    прогуляться по искусственному городу, он в роде не большой, но для меня два часа пролетели, так затягивает) По пути домой Дмитрий предложил в ретро музей, что не входило в экскурсию и мы с радостью согласились, как в советский союз попали все советское, много чего было из моего детства, приятные впечатления) Дмитрию отдельное спасибо за экскурсию и эмоции было весело как будто просто поехали с друзьями) очень крутой подход, я рада)

    Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что естьОчень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
  • В
    Владимир
    23 августа 2023
    Древний город Жаркент в формате «всё включено»
    Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Необычные дома»

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  3. Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 38 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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