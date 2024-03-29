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Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
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2650025 175₽ за всё до 7 чел.
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Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 марта 2024Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это была самая потрясающая экскурсия
- ООксана22 января 2024Удивительная экскурсия. Поразил город Кочевников своей необыкновенной загадочностью. Важно не то, куда ты попадешь в конце, но какие приключения встретят тебя на этом пути. Спасибо Дмитрию, за великолепное путешествие.
- ААнгелина12 января 2024Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть такой тур, так необычно
- ВВладимир23 августа 2023Отлично провёл день! Поездка оставила много положительных эмоций. Отдельное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Необычные дома»
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