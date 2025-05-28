Мини-группа
до 7 чел.
Алматинский модернизм
Погрузитесь в мир советской архитектуры Алматы и узнайте, что скрывают здания эпохи модернизма. Экскурсия для тех, кто ищет уникальность
Начало: У гостиницы Казахстан
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Завтра в 14:00
5 мая в 15:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
3 мая в 14:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
8750 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
Завтра в 10:45
3 мая в 16:45
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Добраться до сути города и исследовать его с разных сторон с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: В районе Зелёного базара
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
5 мая в 11:00
6 мая в 11:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы: архитектура, музеи и базары ждут вас. Узнайте больше о культуре и истории города в мини-группе
Начало: У Центрального Государственного музея
6 мая в 09:30
7 мая в 09:30
19 125 ₽
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы
На 1 день превратиться в алматинца, пошопиться в музеях-магазинах и понять, чем живёт город
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Поймать алматинский вайб - обзорная экскурсия в мини-группе
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У Зелёного базара
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
2970 ₽
3300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Музейно-городское погружение в Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
21 582 ₽
23 980 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Алматы каждый день
Погрузитесь в шарм и колорит Алматы на двух маршрутах. История города и его архитектурные шедевры ждут вас на каждом шагу
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 мая в 15:15
2280 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Алматы
Выберите маршрут по душе и окунитесь в историю или архитектуру Алматы. Два уникальных пути ждут вас, чтобы раскрыть секреты южной столицы
Начало: Напротив главного входа в Вознесенский Собор
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 28 мая 2025
Экскурсия очень понравилась!!!! Интересная информация, очень вкусные кафешки! Очень понравился зелёный базар, первый раз попробовала конину! Хочется отметить индивидуальный подход Алисы, с нами был подросток и для нее были приготовлены задания, а за их выполнение приятный подарок! Всем однозначно рекомендую 👍👍👍
Очередь понравилась
I
Спасибо Алисе, что задала уточняющие вопросы перед экскурсией.
Благодаря этому она провела обзорную прогулку, которая больше соответствовала моим интересам, чем заказанный мною впопыхах неформальный тур.
Благодарю за участливый подход. По совету экскурсовода попробовал вкусное местное мороженое, запил его отличным кофе
И
Очень понравилась экскурсия. Анастасия интересный, эрудированный рассказчик! Увидели красоту города изнутри. Почувствовали прелесть путешествия! Спасибо!
Н
Выбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкам стрит-арта. После заказа Алиса сразу вышла на связь и быстро отвечала на все вопросы.
Ю
Прекарсный гид Марина. Рассказала и показала нам много интересных фактов и мест, видно, что человек искренне любит свой город, глубоко погружен в материал. Помогла нам с утерянной вещью. И даже плохая погода на этой экскурсии не помешала нам насладиться прогулкой.
Прекрасная, необычная и очень интересная экскурсия!
Анастасия не только рассказывает о ключевых зданиях города - их истории, архитектурных концептах и сложностях, возникших при реализации, но и открывает уникальные особенности и подробности
У меня была экскурсия по Синему маршруту, гид - Марина. Все очень понравилось, экскурсия была интересная, знания о городе, которые я хотела получить - я получила.
Информация была предоставлена интересно и просто, локации были насыщены фактами и фотографиями. Ты вроде гуляешь и параллельно получаешь знания.
Экскурсия не очень долгая, но лучше взять удобную обувь и учесть погодные условия.
П
спасибо Марине! учла наши пожелания и адаптировала экскурсию под наши запросы. было чувство, что человек любит город и свою работу. экскурсия продлилась больше, чем было заявлено, как будто гуляли с давним другом
наша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время на знакомство с городом было ограничено. Поэтому мы невероятно благодарны Виталию за то, что он
