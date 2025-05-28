Искусство и музеи – экскурсии в Алматы

Найдено 17 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Алматы, цены от 2200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Алматинский модернизм
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Алматинский модернизм
Погрузитесь в мир советской архитектуры Алматы и узнайте, что скрывают здания эпохи модернизма. Экскурсия для тех, кто ищет уникальность
Начало: У гостиницы Казахстан
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Завтра в 14:00
5 мая в 15:00
2200 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Алматы
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
3 мая в 14:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Алматы известный и неизведанный
Пешая
2.5 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
8750 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
Завтра в 10:45
3 мая в 16:45
5500 ₽ за человека
Симфония чувств Алматы
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Пешая
2.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Добраться до сути города и исследовать его с разных сторон с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: В районе Зелёного базара
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Алматы с точки зрения живописи
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
5 мая в 11:00
6 мая в 11:00
4500 ₽ за человека
Симфония озера Иссык
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Самое интересное в Алматы
На автобусе
4 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы: архитектура, музеи и базары ждут вас. Узнайте больше о культуре и истории города в мини-группе
Начало: У Центрального Государственного музея
6 мая в 09:30
7 мая в 09:30
19 125 ₽22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Неформальный Алматы
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы
На 1 день превратиться в алматинца, пошопиться в музеях-магазинах и понять, чем живёт город
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Поймать алматинский вайб - обзорная экскурсия в мини-группе
Пешая
2 часа
-
10%
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Поймать алматинский вайб - обзорная экскурсия в мини-группе
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У Зелёного базара
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
2970 ₽3300 ₽ за человека
Музейно-городское погружение в Алматы
На машине
7 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Музейно-городское погружение в Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
21 582 ₽23 980 ₽ за всё до 3 чел.
Свидание с Алматы каждый день
Пешая
2 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Алматы каждый день
Погрузитесь в шарм и колорит Алматы на двух маршрутах. История города и его архитектурные шедевры ждут вас на каждом шагу
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 мая в 15:15
2280 ₽ за человека
Личное свидание с Алматы
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Алматы
Выберите маршрут по душе и окунитесь в историю или архитектуру Алматы. Два уникальных пути ждут вас, чтобы раскрыть секреты южной столицы
Начало: Напротив главного входа в Вознесенский Собор
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
Дата посещения: 28 мая 2025
Экскурсия очень понравилась!!!! Интересная информация, очень вкусные кафешки! Очень понравился зелёный базар, первый раз попробовала конину! Хочется отметить индивидуальный подход Алисы, с нами был подросток и для нее были приготовлены задания, а за их выполнение приятный подарок! Всем однозначно рекомендую 👍👍👍
Андрей
Обзорная экскурсия по Алматы
Очередь понравилась
I
Неформальный Алматы
Спасибо Алисе, что задала уточняющие вопросы перед экскурсией.
Благодаря этому она провела обзорную прогулку, которая больше соответствовала моим интересам, чем заказанный мною впопыхах неформальный тур.
Благодарю за участливый подход. По совету экскурсовода попробовал вкусное местное мороженое, запил его отличным кофе
И
Алматинский модернизм
Очень понравилась экскурсия. Анастасия интересный, эрудированный рассказчик! Увидели красоту города изнутри. Почувствовали прелесть путешествия! Спасибо!
Н
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Выбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкам стрит-арта. После заказа Алиса сразу вышла на связь и быстро отвечала на все вопросы.
Она помогла мне заранее выяснить местонахождение интересного памятника спасению собаке у озера Сайран, о котором я прочитала случайно незадолго до отъезда. Благодаря этом я смогла загодя вписать поездку к этому озеру в план своего путешествия. В день экскурсии с Алисой мы договорились встретиться в кафе недалеко от моего отеля. Но, увы, я неверно поставила отметку на карте, и ушла очень далеко не в том направлении. Алисе пришлось ждать меня почти час, пока я наконец не дошла до нее. Кроме того, у меня в тот же момент возникли рабочие проблемы дома, и мне приходилось в процессе экскурсии переписываться и созваниваться, чтобы их решать. К счастью, на экскурсию это не повлияло, Алиса терпеливо дождалась меня и с понимаем отнеслась ко всей ситуации. В итоге мы посмотрели несколько известных арт-объектов в городе, а также посетили все основные достопримечательности Алматы. Их не так много, но Алиса интересно рассказывала как про них, так и про город и страну в целом, а также погрузила меня в историю Казахстана. Я очень довольна экскурсией. Спасибо, Алиса!

Выбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкамВыбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкам
Ю
Свидание с Алматы каждый день
Прекарсный гид Марина. Рассказала и показала нам много интересных фактов и мест, видно, что человек искренне любит свой город, глубоко погружен в материал. Помогла нам с утерянной вещью. И даже плохая погода на этой экскурсии не помешала нам насладиться прогулкой.
Антон
Алматинский модернизм
Прекрасная, необычная и очень интересная экскурсия!
Анастасия не только рассказывает о ключевых зданиях города - их истории, архитектурных концептах и сложностях, возникших при реализации, но и открывает уникальные особенности и подробности
выбранных инженерных решений, о которых обычно даже не задумываешься! И при всём при этом, в рассказ аккуратно вплетается история города, его ключевых событий и людей…
Очень классный, комплексный и всеобъемлющий взгляд на город от безусловно любящего и его, и своё дело, профессионала и прекрасного человека Анастасии.
Большое спасибо!

Валерия
Свидание с Алматы каждый день
У меня была экскурсия по Синему маршруту, гид - Марина. Все очень понравилось, экскурсия была интересная, знания о городе, которые я хотела получить - я получила.
Информация была предоставлена интересно и просто, локации были насыщены фактами и фотографиями. Ты вроде гуляешь и параллельно получаешь знания.
Экскурсия не очень долгая, но лучше взять удобную обувь и учесть погодные условия.
П
Личное свидание с Алматы
спасибо Марине! учла наши пожелания и адаптировала экскурсию под наши запросы. было чувство, что человек любит город и свою работу. экскурсия продлилась больше, чем было заявлено, как будто гуляли с давним другом
спасибо Марине! учла наши пожелания и адаптировала экскурсию под наши запросы. было чувство, что человек любит
Стефана
Обзорная экскурсия по Алматы
наша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время на знакомство с городом было ограничено. Поэтому мы невероятно благодарны Виталию за то, что он
несмотря на высокую загруженность согласился провести нам экскурсию. Виталий проложил маршрут для уставших после работы женщин - мы все время шли с горочки. Отвечал на все вопросы, рассказывал много потрясающе интересных фактов, а ещё сразу влился в нашу компанию, почувствовал наш вайб. И влюбил нас всех в этот прекрасных город и в культуру Казахстана.
отдельно хотелось бы отметить работу организатора Татьяна - она ответила на все вопросы, уладила все организационные моменты.
благодаря этому все прошло просто прекрасно! спасибо всем!

наша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время нанаша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время нанаша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время на
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Алматинский модернизм;
  2. Обзорная экскурсия по Алматы;
  3. Алматы известный и неизведанный;
  4. Знакомство с Алматы за 3 часа;
  5. Прогулка по знаковым местам Алматы.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 2200 до 31 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 498 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Алматы на 2026 год по теме «Искусство и музеи», 498 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль