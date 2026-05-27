Это не просто путешествие, а опыт восстановления через природу. Тишина гор и езда верхом создадут эффект полной перезагрузки сознания и тела. Вы прокатитесь по канатной дороге, полюбуетесь видами на хребты. А после отправитесь на конную прогулку по лесам и долинам — чтобы перезагрузиться и отдохнуть.
Описание экскурсии
Из города — в горы
Начало маршрута у «Медео» — свежий воздух, первые виды и смена ритма.
Подъём на канатной дороге
Панорамные виды на Тянь-Шань, снежные вершины и горные хребты.
Конная прогулка
Около 2 часов верхом по живописным тропам. По пути — сосновые и берёзовые рощи, ароматы хвои, ущелья и горные долины.
Организационные детали
- В стоимость входит подъёмник до Талгарского перевала и конная прогулка
- Перед стартом проводится инструктаж
- Можете взять с собой морковку, яблоко, хлеб или сахар — чтобы подружиться с лошадью
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На «Медео»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 123 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра
