Откройте для себя живописный Чарынский каньон в однодневной поездке из Алматы.
Прогуляйтесь по каньону, насладитесь панорамным видом на регион и исследуйте Замковую долину с опытным гидом.
Описание экскурсииЖивописное путешествие Чарынский каньон — одно из самых ярких и живописных природных мест Алматинской области, по праву считающееся ее жемчужиной. Это уникальное геологическое образование привлекает путешественников своей красотой и величием. Каньон расположен примерно в 200 километрах от города Алматы, и дорога до него занимает около двух часов на автомобиле. Это делает его удобным направлением для однодневных поездок и экскурсий. Прогуливаясь по каньону, вы сможете полюбоваться удивительными скальными образованиями, созданными природой за миллионы лет. Скалы здесь поражают разнообразием форм, текстур и оттенков — от насыщенно-красного до светло-оранжевого. Особенно впечатляет так называемая Долина замков, где скальные башни напоминают рукотворные крепости. После пешей прогулки можно отдохнуть на берегу реки Чарын, насладившись тишиной, свежим воздухом и видом на бурные воды. Это место подарит вам незабываемые впечатления и яркие фотографии. Важная информация:
- Экскурсия возможна только от 2 человек в группе.
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки, головной убор, удобную походную обувь, солнцезащитный крем.
- Данный тур подходит для людей с умеренной физической подготовкой. Не рекомендуется для детей и беременных женщин.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Вход в Чарынский национальный парк
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается отдельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
