в субботу в 08:00

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Экскурсия в Чарынский каньон

Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Представьте себя путешественником, отправляющимся в захватывающее приключение по древним местам, где каждый камень хранит тайны веков. Вас ждет путешествие в Чарынский каньон, который поражает своей красотой и масштабами.

Проезжая по Кульджинскому
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тракту, вы окунетесь в историю Великого шелкового пути, узнаете о кочевой культуре и традициях народов, населявших эти земли.

Долина замков откроет перед вами свои загадки, а прогулка по тропе на дне каньона позволит насладиться уникальными пейзажами и разнообразием местной флоры и фауны. Возвращение к автобусу на УАЗе «Буханка» добавит ощущений и впечатлений от экскурсии.

Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни, позволив по-новому взглянуть на природу и историю Казахстана

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Чарынского каньона
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 🏞 Прогулка по Долине замков
  • 📚 Интересные рассказы гида
  • 🚜 Экстремальная поездка на «Буханке»
  • 🌅 Видовые точки с потрясающими видами
Экскурсия в Чарынский каньон
Экскурсия в Чарынский каньон
Экскурсия в Чарынский каньон

Что можно увидеть

  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Кульджинский тракт
  • Великая степь
  • Тянь-Шаньский хребет

Описание экскурсии

Дорога — древняя и живописная

В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.

Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.

Младший брат Гранд Каньона

Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.

Река Чарын и каньон сверху

Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.

Программа

— 07:00 встреча и выезд из центра Алматы
— 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия
— 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка
— 19:00 ориентировочное возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Мы рекомендуем вниз по каньону прогуляться пешком, а на обратном пути воспользоваться местным такси, чтоб сэкономить силы и время экскурсии. Стоимость — 500 тэнге в одну сторону (около 100 руб. в зависимости от курса). В зимний сезон такси работает с пятницы по воскресенье.
  • Обязательных дополнительных расходов нет (только питание в кафе и такси по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Обязательны удобная обувь и одежда. Также возьмите с собой что-то для перекуса, кафе не всегда работает.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 69544 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ю
Спасибо огромное за экскурсию в каньон. И отдельное спасибо экскурсоводу Галине за интересные рассказы и за угощение вялеными грушами. Было очень красиво и познавательно. Еще бы куда-нибудь съездили с таким экскурсоводом.
Спасибо огромное за экскурсию в каньон. И отдельное спасибо экскурсоводу Галине за интересные рассказы и за
Спасибо огромное за экскурсию в каньон. И отдельное спасибо экскурсоводу Галине за интересные рассказы и за
Спасибо огромное за экскурсию в каньон. И отдельное спасибо экскурсоводу Галине за интересные рассказы и за
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Светлана
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария замечательный экскурсовод, прекрасный и интересный человек. Благодаря ей трехчасовая дорога пролетает незаметно. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы.
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария
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О
23 апреля я была на «экскурсии в Чарынский каньон в мини-группе», которую для меня одной, да-да, одной, провела восхитительный гид Мария, и всё это по цене мини-группы…. Большая благодарность за
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то, что экскурсия была не отменена и цена за неё не изменилась.
Всю дорогу до каньона и обратно нас сопровождала невероятная красота завораживающих пейзажей гор и степей. А благодаря гиду вся эта дорога пролетела незаметно, Мария многое поведала и об этой дороге, и о местных жителях с их обычаями… Прокатиться на «буханке» не удалось, так как это было воскресенье и ждать надо было более часа, но Мария нашла выход и из этой ситуации, чему я осталась очень рада!
Очень рекомендую данную экскурсию, так как подобного рода пейзажи нигде не увидишь, это как другая планета, которая поражает тебя своим величием и красотой, а в сопровождении Марии всё это обретает ещё большую мощь! Как говорится, восхищение гарантированно!

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S
Я хочу выразить свою благодарность гиду, которая провела нам замечательную экскурсию по Чарынскому каньону в Казахстане. Она была очень доброжелательной, веселой и компетентной. Она рассказывала нам интересные факты о природе,
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истории и культуре этого удивительного места. Она также помогала нам сделать красивые фотографии и давала полезные советы по безопасности и питанию. Я очень рад, что выбрал эту экскурсию и рекомендую ее всем, кто хочет увидеть Чарынский каньон своими глазами.

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Э
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Хотя, к сожалению, нам не повезло с погодой и не все красоты удалось посмотреть, сам рассказ и поездка были на высоте
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Я
Мария провела с нами прекрасную экскурсию в Чарынский каньен. Интересный рассказчик и просто приятный человек. Спасибо!
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