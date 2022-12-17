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Описание
Что вас ожидает
Дорога — древняя и живописная
В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.
Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.
Младший брат Гранд Каньона
Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.
Река Чарын и каньон сверху
Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.
Программа
— 07:00 встреча и выезд из центра Алма-Аты — 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия — 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка — 19:00 ориентировочное возвращение в Алма-Ату
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
Дополнительных расходов нет (только питание в кафе по желанию)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Обязательны удобная обувь и одежда. Также возьмите с собой что-то для перекуса, кафе не всегда работает.
в субботу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
проспект Аль-Фараби
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Алматы
Провела 4060 экскурсий для 7005 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!