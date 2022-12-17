в субботу в 08:00

Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе

Удобный и познавательный способ увидеть одно из красивейших мест Казахстана

В группе до 15 человек вы отправитесь на другую планету! На микроавтобусе поедете в Чарынский каньон — царство оранжевых оттенков и причудливых каменных башен; место, поражающее даже бывалых путешественников.

Пройдете по Долине замков, открывая историю и природу каньона; с ветерком прокатитесь на открытой «Буханке». А по пути также полюбуетесь степями и горами.
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Экскурсия в Чарынский каньон в мини-группе
Ближайшие даты:
24
дек
31
дек
7
янв
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога — древняя и живописная

В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.

Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.

Младший брат Гранд Каньона

Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.

Река Чарын и каньон сверху

Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.

Программа

— 07:00 встреча и выезд из центра Алма-Аты
— 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия
— 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка
— 19:00 ориентировочное возвращение в Алма-Ату

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
  • Дополнительных расходов нет (только питание в кафе по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Обязательны удобная обувь и одежда. Также возьмите с собой что-то для перекуса, кафе не всегда работает.

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
проспект Аль-Фараби
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньЧарынский каньон🗽Популярные местаПо КазахстануКаньоны🍀Природа и пейзажи🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Алматы

Чарынский каньон
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
4 отзыва
Чарынский каньон
Вы побываете в Чарынском каньоне между прочим второй по размеру каньон
Гид сам назначает место встречи
20 000 за 1 человека
Чарынский каньон из Алма-Аты
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Чарынский каньон из Алма-Аты
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
18 000 за всё до 3 чел.
Три каньона на реке Чарын
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Три каньона на реке Чарын
Увидеть красивейшие природные места Казахстана и ощутить дух гор и степей
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
20 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по центру Алматы в мини-группе
2 часа
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4
2 отзыва
Обзорная экскурсия по центру Алматы в мини-группе
Обзорная экскурсия на автомобиле
Гид сам назначает место встречи
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
15 000 за 1 человека
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.8
15 отзывов
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
Полюбоваться высокогорными озерами и оценить знаменитый каньон на авто-пешеходной экскурсии
Машину подаем к указанному адресу (если индивидуал...
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
24 000 за всё до 4 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек) . Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов
20 за 1 человека
Чарынский каньон + озеро Кольсай + озеро Каинды
16 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4.7
13 отзывов
Чарынский каньон + озеро Кольсай + озеро Каинды
В Казахстане множество живописных мест. И они ничем не хуже разрекламированных достопримечательностей
Гид сам назначает встречу
25 000 за 1 человека
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Экскурсия природно-познавательная
Гид сам назначает место встречи
17 000 за 1 человека
Наскальные рисунки эпохи бронзы и железа (весной, летом, осенью экскурсия)
5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Наскальные рисунки эпохи бронзы и железа (весной, летом, осенью экскурсия)
Во время экскурсии мы посетим музей под открытым небом
Гид сам назначает место встречи
20 000 за 1 человека
Озера Кольсай и Каинды на 1 день
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Озера Кольсай и Каинды на 1 день
В рамках этого тура у вас будет возможность увидеть чудеса природы Казахстана
Гид сам назначает место встречи
30 000 за 1 человека
Традиции и обычаи казахов с конным шоу (принимаем группу только от 10-17 ч)
8 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Традиции и обычаи казахов с конным шоу (принимаем группу только от 10-17 ч)
Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа
Гид сам назначает место встречи
30 000 за 1 человека
Поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой в мини-группе
10 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Alexandr
Alexandr
Нет отзывов
Поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой в мини-группе
Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой
Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
26 дек
28 дек
2 янв
4 янв
34 706 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ