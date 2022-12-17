в субботу в 08:00

В группе до 15 человек вы отправитесь на другую планету! На микроавтобусе поедете в Чарынский каньон — царство оранжевых оттенков и причудливых каменных башен; место, поражающее даже бывалых путешественников. Пройдете по Долине замков, открывая историю и природу каньона; с ветерком прокатитесь на открытой «Буханке». А по пути также полюбуетесь степями и горами.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога — древняя и живописная

В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.

Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.

Младший брат Гранд Каньона

Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.

Река Чарын и каньон сверху

Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.

Программа

— 07:00 встреча и выезд из центра Алма-Аты

— 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия

— 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка

— 19:00 ориентировочное возвращение в Алма-Ату

Организационные детали