в субботу в 08:00

Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Представьте себя путешественником, отправляющимся в захватывающее приключение по древним местам, где каждый камень хранит тайны веков. Вас ждет путешествие в Чарынский каньон, который поражает своей красотой и масштабами.
Проезжая по Кульджинскому читать дальшеуменьшить
тракту, вы окунетесь в историю Великого шелкового пути, узнаете о кочевой культуре и традициях народов, населявших эти земли.
Долина замков откроет перед вами свои загадки, а прогулка по тропе на дне каньона позволит насладиться уникальными пейзажами и разнообразием местной флоры и фауны. Возвращение к автобусу на УАЗе «Буханка» добавит ощущений и впечатлений от экскурсии.
Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни, позволив по-новому взглянуть на природу и историю Казахстана
В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.
Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.
Младший брат Гранд Каньона
Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.
Река Чарын и каньон сверху
Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.
Программа
— 07:00 встреча и выезд из центра Алматы — 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия — 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка — 19:00 ориентировочное возвращение в Алматы
Организационные детали
Мы рекомендуем вниз по каньону прогуляться пешком, а на обратном пути воспользоваться местным такси, чтоб сэкономить силы и время экскурсии. Стоимость — 500 тэнге в одну сторону (около 100 руб. в зависимости от курса). В зимний сезон такси работает с пятницы по воскресенье.
Обязательных дополнительных расходов нет (только питание в кафе и такси по желанию)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Обязательны удобная обувь и одежда. Также возьмите с собой что-то для перекуса, кафе не всегда работает.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 69544 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Спасибо огромное за экскурсию в каньон. И отдельное спасибо экскурсоводу Галине за интересные рассказы и за угощение вялеными грушами. Было очень красиво и познавательно. Еще бы куда-нибудь съездили с таким экскурсоводом.
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Светлана
Экскурсия замечательная. Любителям природных красот обязательно нужно посетить этот каньон, восхищение гарантировано. Действительно, пейзажи завораживают. Мария замечательный экскурсовод, прекрасный и интересный человек. Благодаря ей трехчасовая дорога пролетает незаметно. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы.
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О
Ольга
23 апреля я была на «экскурсии в Чарынский каньон в мини-группе», которую для меня одной, да-да, одной, провела восхитительный гид Мария, и всё это по цене мини-группы…. Большая благодарность за читать дальшеуменьшить
то, что экскурсия была не отменена и цена за неё не изменилась. Всю дорогу до каньона и обратно нас сопровождала невероятная красота завораживающих пейзажей гор и степей. А благодаря гиду вся эта дорога пролетела незаметно, Мария многое поведала и об этой дороге, и о местных жителях с их обычаями… Прокатиться на «буханке» не удалось, так как это было воскресенье и ждать надо было более часа, но Мария нашла выход и из этой ситуации, чему я осталась очень рада! Очень рекомендую данную экскурсию, так как подобного рода пейзажи нигде не увидишь, это как другая планета, которая поражает тебя своим величием и красотой, а в сопровождении Марии всё это обретает ещё большую мощь! Как говорится, восхищение гарантированно!
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S
Serge
Я хочу выразить свою благодарность гиду, которая провела нам замечательную экскурсию по Чарынскому каньону в Казахстане. Она была очень доброжелательной, веселой и компетентной. Она рассказывала нам интересные факты о природе, читать дальшеуменьшить
истории и культуре этого удивительного места. Она также помогала нам сделать красивые фотографии и давала полезные советы по безопасности и питанию. Я очень рад, что выбрал эту экскурсию и рекомендую ее всем, кто хочет увидеть Чарынский каньон своими глазами.
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Э
Эдуард
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Хотя, к сожалению, нам не повезло с погодой и не все красоты удалось посмотреть, сам рассказ и поездка были на высоте
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Я
Ястребова
Мария провела с нами прекрасную экскурсию в Чарынский каньен. Интересный рассказчик и просто приятный человек. Спасибо!
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