в субботу в 08:00

Представьте себя путешественником, отправляющимся в захватывающее приключение по древним местам, где каждый камень хранит тайны веков. Вас ждет путешествие в Чарынский каньон, который поражает своей красотой и масштабами.Проезжая по Кульджинскому

тракту, вы окунетесь в историю Великого шелкового пути, узнаете о кочевой культуре и традициях народов, населявших эти земли. Долина замков откроет перед вами свои загадки, а прогулка по тропе на дне каньона позволит насладиться уникальными пейзажами и разнообразием местной флоры и фауны. Возвращение к автобусу на УАЗе «Буханка» добавит ощущений и впечатлений от экскурсии. Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни, позволив по-новому взглянуть на природу и историю Казахстана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога — древняя и живописная

В Чарын вы поедете по Кульджинскому тракту, где много веков назад шли караваны Великого шелкового пути в сторону Китая. Вы узнаете об истории этой легендарной дороги, о народах, населявших эти земли, их традициях и верованиях.

Слева раскинутся завораживающие горизонты Великой степи — колыбели цивилизации кочевников, где и по сей день пасутся стада, а паутина диких степных дорог ведет к стоянкам пастухов. Справа вам будет сопутствовать цепь заснеженных древних гор Тянь-Шаньского хребта.

Младший брат Гранд Каньона

Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков. Чтобы увидеть ее с наиболее эффектных ракурсов, пройдете по оборудованной туристической тропе на дне каньона (2,5 км пологого спуска с остановкой на перекус). По пути гид расскажет о мифах и легендах, флоре и фауне каньона. По мере продвижения вам будут открываться разные культурные слои с многомиллионной историей.

Река Чарын и каньон сверху

Вы дойдете до реки, а возвращение обратно к автобусу станет отдельным приключением: на местном такси, в оборудованном открытом кузове УАЗа «Буханка» вы промчитесь «с ветерком» по ущелью мимо каменных башен и арок каньона. В конце вы посмотрите на каньон с высоты, прогулявшись по тропе до видовых точек.

Программа

— 07:00 встреча и выезд из центра Алматы

— 07:00 — 12:00 дорога до Чарынского каньона, путевая экскурсия

— 12:00-16:00 посещение Чарынского национального парка

— 19:00 ориентировочное возвращение в Алматы

Организационные детали