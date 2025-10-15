Этот экспресс-тур создан для тех, кто хочет увидеть всё самое яркое и запоминающееся в Алматинской области.
За один день вы посетите три уникальные локации, каждая из которых по-своему поражает красотой и атмосферой.
Описание экскурсииГлавные природные жемчужины Казахстана Наш тур идеально подойдёт для активных путешественников, которые ценят природу, приключения и насыщенные впечатления. За один день вы посетите впечатляющее озеро Кольсай и атмосферные каньоны Чарын и Чёрный. Кому подойдет тур?
- Если у вас мало времени, но вы хотите увидеть главные природные жемчужины Казахстана — этот экспресс-тур для вас.
- Подходит как для гостей из других стран, так и для жителей Казахстана, желающих открыть для себя уникальные локации за один день.
- Отличный выбор для групп друзей, пар и индивидуальных туристов, желающих активно провести выходной или отпуск. Полезная информация • Чарынский каньон лучше посещать пешком, чтобы прочувствовать природу.
- На Чарынском каньоне также можно взять эко-такси, но многие туристы предпочитают прогулку до Долины замков пешком.
• Тур не подходит для маленьких детей (до 12 лет) и людей с ограниченной физической активностью — требуется выносливость, особенно на пеших участках. Важная информация:
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован. В некоторых случаях мы начинаем тур с Чарынского каньона, чтобы обеспечить наилучшие впечатления и безопасность группы. Мы всегда следим за погодой и выбираем оптимальный порядок посещения локаций, чтобы вы получили максимум от поездки.
- Тур не подходит: для маленьких детей (до 12 лет) и людей с ограниченной физической активностью — требуется выносливость, особенно на пеших участках.
- Возьмите с собой паспорт.
• После предварительного бронирования мы отправим вам номер карты (возможно оплатить также на российскую карту), чтобы вы могли внести оставшуюся сумму заранее. Дополнительные расходы:
- Эко-сбор оплачивается отдельно — 5 000 ₸ с человека (обязательный платеж).
- Обед в гостевом доме в селе Саты — от 3 500 до 4 000 ₸, оплачивается на месте.
- Рекомендуем взять с собой немного наличных на личные расходы: перекус, кофе по дороге, сувениры и т. д.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Колсай
- Черный каньон
- Чарын каньон
Что включено
- Услуги гида и водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Эко-сбор - 5000 ₸
- Обед - от 3500 до 4000 ₸
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица шевченко 28
Завершение: Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Владислав
15 окт 2025
