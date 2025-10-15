Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Этот экспресс-тур создан для тех, кто хочет увидеть всё самое яркое и запоминающееся в Алматинской области.



За один день вы посетите три уникальные локации, каждая из которых по-своему поражает красотой и атмосферой.