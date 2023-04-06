Фотопрогулка по Алматы

Описание
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Ответы на вопросы
Профессиональный фотограф из нашей команды подскажет вам, как красиво позировать и естественно выглядеть в кадре. И, конечно, поймает момент ваших эмоций от встречи с городом Алматы!
Фотопрогулка по Алматы
Фотопрогулка по Алматы
Фотопрогулка по Алматы
Фотопрогулка по Алматы
Фотопрогулка по Алматы
Фотопрогулка по Алматы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы сможете выбрать один из предложенных вариантов прогулки, предложить конкретную локацию или свою программу. На ваш выбор несколько вариантов маршрутов:

  • Парк 28-ми Панфиловцев — Парк Горького.
  • Арбат — КБТУ (Старая площадь).
  • КБТУ (Старая площадь) — Площадь Республики (Новая площадь).
  • Государственный цирк — Свято-Никольский Собор.
  • Ботанический сад.
  • Река Большая Алматинка.
  • Парк Президента.
  • Кок-Тобе.
  • Медео.
  • Чимбулак.

Важная информация:

  • Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно.
  • После прогулки в течение 5-15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции.
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без экскурсионного содержания.
  • Фотопрогулку для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотопрогулка
  • 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
Что не входит
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно.
  • После прогулки в течение 5-15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции.
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без экскурсионного содержания.
  • Фотопрогулку для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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