Профессиональный фотограф из нашей команды подскажет вам, как красиво позировать и естественно выглядеть в кадре. И, конечно, поймает момент ваших эмоций от встречи с городом Алматы!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы сможете выбрать один из предложенных вариантов прогулки, предложить конкретную локацию или свою программу. На ваш выбор несколько вариантов маршрутов:
- Парк 28-ми Панфиловцев — Парк Горького.
- Арбат — КБТУ (Старая площадь).
- КБТУ (Старая площадь) — Площадь Республики (Новая площадь).
- Государственный цирк — Свято-Никольский Собор.
- Ботанический сад.
- Река Большая Алматинка.
- Парк Президента.
- Кок-Тобе.
- Медео.
- Чимбулак.
Важная информация:
- Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно.
- После прогулки в течение 5-15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без экскурсионного содержания.
- Фотопрогулку для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотопрогулка
- 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
- Что не входит
- Транспортные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций — с учетом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно.
- После прогулки в течение 5-15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции.
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без экскурсионного содержания.
- Фотопрогулку для вас проведет профессиональный фотограф нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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