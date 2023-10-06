Увидеть потрясающие песчаные панорамы и услышать звук дюны под ногами
Это надо прочувствовать самому, стоя на гребне дюны в окружении песчаных просторов! Приглашаем вас в поездку к Поющему бархану, древним стелам и роднику. Вас ждут неповторимые природные локации и эмоции на всю жизнь!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Национальный парк Алтын-Эмель
Название заповедника в переводе означает «золотое седло». По преданию, Чингисхан, пересекая долину, увидел горы, покрытые жёлтой травой, которые напомнили ему седло из золота. В парке вы полюбуетесь бескрайними монотонными панорамами. А ещё встретите редких животных, в том числе лошадей Пржевальского.
Поющий бархан
Он образовался в результате сдвига вулкана Большой Калкан и уникальной розы ветров. Бархан не кочует по пустыне, а остаётся на месте вот уже не одно тысячелетие. Его сакральность отразил в романе «Заир» Пауло Коэльо. Главному герою приходит откровение именно около Поющего бархана. Путешественникам хочется верить, что если подняться на гребень дюны, то мечты сбудутся. Проверьте это и вы!
Каменные стелы Ошактас
Достоверно неизвестно, кто и когда установил три стелы на пути к Поющему бархану. Что это было? Сигнальная башня, место проведения ритуалов или громадный очаг для приготовления обедов войску Чингисхана (да! есть и такая легенда)? Нам остаётся только гадать и удивляться этому сооружению.
Родник Чокана Валиханова
Найдём его в 2 км от Поющего бархана, у подножия горы Киши Калкан. Назван он в честь казахского учёного и путешественника, совершившего опасную экспедицию из России в Кашгарию через Алтын-Эмель. Здесь он останавливался на отдых и пил воду из родника.
Примерный тайминг маршрута
06:30 сбор в Алматы
07:00 — 11:00 трансфер на внедорожнике до села Басши
11:00 — 14:00 покупка пропусков, обед, поездка до бархана
14:00 — 16:00 восхождение на Поющий бархан и спуск
16:00 — 17:00 поездка до родника Чокана Валиханова и каменных стел Ошактас
17:00 — 18:00 трансфер до села Басши, перекус в дороге
18.00 — 22.00 поездка обратно в Алматы
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на внедорожнике, услуги водителя-гида, групповая аптечка
- Дополнительные расходы: экосборы — 1400 тенге/чел., обед — можете взять перекус собой или заказать обед за 2500 тенге/чел.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 7 человек. Стоимость — 70 000 руб.
Оплата и возврат
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии оплатить нам остаток
- Если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, возможен возврат 100% стоимости
- Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату
- Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного, Алматы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Сначала ездила на Чарын и озера, а теперь вот и бархан удалось повидать. Уникальный случай, вообще не ясно до конца, как он появился в степи, но он есть! Интересные виды, умиротворение и релакс, тишина!! Только ветер поет.
А если бархан попросить, то он ещё и поет!
Организовано все было очень хорошо, продуманный тур со всех сторон
Антон, Дима, Кристина - спасибо вам за этот тур и возможность прикоснуться к чему-то новому для жителей Алматы.
Чтобы зайти на бархан, надо потратить силы. Будьте готовы к тому, что все будет в песке. Но фото у вас получаться такие, что ни у кого не найдете.
И да - Бархан поет! Но чтобы заставить его петь нужно определенным методом, задействовав свою «пятую точку» на нем спуститься. Гид подскажет как))) Звук Бархана это нечто особенное, мистическое, похожее на гул самолета или летящих пчел.
Родник и Стеллы это дополнение. Главное конечно сам Бархан.
Путь до него на обычных легковых не осилить, дорога только для внедорожников. Гладильная доска. Но может и поэтому там вообще нет никого! Классное чувство уединения и комфорта. У меня было так.
В общем, рекомендую и тур и организаторов! Все очень профессионально сделано - информация в чатике, вежливо, вовремя встретили, отвезли и привезли. Еще и весело! С компанией с кем ехали сдружились.