Вы слышали, как поёт бархан? Низкое горловое пение, звук органа или гул самолёта — это не передать словами. Это надо прочувствовать самому, стоя на гребне дюны в окружении песчаных просторов! Приглашаем вас в поездку к Поющему бархану, древним стелам и роднику. Вас ждут неповторимые природные локации и эмоции на всю жизнь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Национальный парк Алтын-Эмель

Название заповедника в переводе означает «золотое седло». По преданию, Чингисхан, пересекая долину, увидел горы, покрытые жёлтой травой, которые напомнили ему седло из золота. В парке вы полюбуетесь бескрайними монотонными панорамами. А ещё встретите редких животных, в том числе лошадей Пржевальского.

Поющий бархан

Он образовался в результате сдвига вулкана Большой Калкан и уникальной розы ветров. Бархан не кочует по пустыне, а остаётся на месте вот уже не одно тысячелетие. Его сакральность отразил в романе «Заир» Пауло Коэльо. Главному герою приходит откровение именно около Поющего бархана. Путешественникам хочется верить, что если подняться на гребень дюны, то мечты сбудутся. Проверьте это и вы!

Каменные стелы Ошактас

Достоверно неизвестно, кто и когда установил три стелы на пути к Поющему бархану. Что это было? Сигнальная башня, место проведения ритуалов или громадный очаг для приготовления обедов войску Чингисхана (да! есть и такая легенда)? Нам остаётся только гадать и удивляться этому сооружению.

Родник Чокана Валиханова

Найдём его в 2 км от Поющего бархана, у подножия горы Киши Калкан. Назван он в честь казахского учёного и путешественника, совершившего опасную экспедицию из России в Кашгарию через Алтын-Эмель. Здесь он останавливался на отдых и пил воду из родника.

Примерный тайминг маршрута

07:00 — сбор в Алматы

07:00 — 11:00 трансфер на внедорожнике до села Басши

11:00 — 14:00 покупка пропусков, обед, поездка до бархана

14:00 — 16:00 восхождение на Поющий бархан и спуск

16:00 — 17:00 поездка до родника Чокана Валиханова и каменных стел Ошактас

17:00 — 18:00 трансфер до села Басши, перекус в дороге

18:00 — 22:00 поездка обратно в Алматы

Ограничения

Эта экскурсия предполагает пеший подъём по песку на Бархан (при желании) и предполагает достаточно интенсивную физическую нагрузку. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, не следует подниматься на Бархан, а лучше прогуляться вокруг него.

Данный маршрут не рекомендуется для беременных женщин вне зависимости от срока беременности: небольшой отрезок пути проходит по бездорожью.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на внедорожнике, услуги водителя-гида, аптечка

За доплату можем пригласить профессионального экскурсовода — 7000 ₽

Дополнительные расходы: экосборы — 5000 тенге за чел., обед — можете взять перекус собой или заказать обед за 2500 тенге за чел.

Экскурсия может быть проведена для большего числа участников. В этом случае уточните условия у гида в переписке

Если вам требуется провести эту экскурсию на английском языке, сообщите об этом дополнительно при заказе

Оплата и возврат