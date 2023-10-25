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К загадочному Поющему бархану - из Алматы

Увидеть потрясающие песчаные панорамы и услышать звук дюны под ногами
Вы слышали, как поёт бархан? Низкое горловое пение, звук органа или гул самолёта — это не передать словами.

Это надо прочувствовать самому, стоя на гребне дюны в окружении песчаных просторов! Приглашаем вас в поездку к Поющему бархану, древним стелам и роднику. Вас ждут неповторимые природные локации и эмоции на всю жизнь!
5
6 отзывов
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
К загадочному Поющему бархану - из Алматы

Описание экскурсии

Национальный парк Алтын-Эмель

Название заповедника в переводе означает «золотое седло». По преданию, Чингисхан, пересекая долину, увидел горы, покрытые жёлтой травой, которые напомнили ему седло из золота. В парке вы полюбуетесь бескрайними монотонными панорамами. А ещё встретите редких животных, в том числе лошадей Пржевальского.

Поющий бархан

Он образовался в результате сдвига вулкана Большой Калкан и уникальной розы ветров. Бархан не кочует по пустыне, а остаётся на месте вот уже не одно тысячелетие. Его сакральность отразил в романе «Заир» Пауло Коэльо. Главному герою приходит откровение именно около Поющего бархана. Путешественникам хочется верить, что если подняться на гребень дюны, то мечты сбудутся. Проверьте это и вы!

Каменные стелы Ошактас

Достоверно неизвестно, кто и когда установил три стелы на пути к Поющему бархану. Что это было? Сигнальная башня, место проведения ритуалов или громадный очаг для приготовления обедов войску Чингисхана (да! есть и такая легенда)? Нам остаётся только гадать и удивляться этому сооружению.

Родник Чокана Валиханова

Найдём его в 2 км от Поющего бархана, у подножия горы Киши Калкан. Назван он в честь казахского учёного и путешественника, совершившего опасную экспедицию из России в Кашгарию через Алтын-Эмель. Здесь он останавливался на отдых и пил воду из родника.

Примерный тайминг маршрута

07:00 — сбор в Алматы
07:00 — 11:00 трансфер на внедорожнике до села Басши
11:00 — 14:00 покупка пропусков, обед, поездка до бархана
14:00 — 16:00 восхождение на Поющий бархан и спуск
16:00 — 17:00 поездка до родника Чокана Валиханова и каменных стел Ошактас
17:00 — 18:00 трансфер до села Басши, перекус в дороге
18:00 — 22:00 поездка обратно в Алматы

Ограничения

Эта экскурсия предполагает пеший подъём по песку на Бархан (при желании) и предполагает достаточно интенсивную физическую нагрузку. Путешественникам, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата или иными заболеваниями, которые приводят к ограничению подвижности, не следует подниматься на Бархан, а лучше прогуляться вокруг него.

Данный маршрут не рекомендуется для беременных женщин вне зависимости от срока беременности: небольшой отрезок пути проходит по бездорожью.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на внедорожнике, услуги водителя-гида, аптечка
  • За доплату можем пригласить профессионального экскурсовода — 7000 ₽
  • Дополнительные расходы: экосборы — 5000 тенге за чел., обед — можете взять перекус собой или заказать обед за 2500 тенге за чел.
  • Экскурсия может быть проведена для большего числа участников. В этом случае уточните условия у гида в переписке
  • Если вам требуется провести эту экскурсию на английском языке, сообщите об этом дополнительно при заказе

Оплата и возврат

  • Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7952 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Валентин
Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться про организацию и подготовку - тут как и прежде все четко по времени и
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по информации. Скажу про место это. Бархан довольно редкая штука, во-первых, до него можно доехать и не нужно для этого лететь в Абу-Даби:) Все находится в 4 часах пути от Алматы, во-вторых - он поющий, то есть имеется эффект его "гудения" в зависимости от погоды и твоих усилий при спуске с него. Прикольные ощущения! Такого у меня точно не было. Хорошая компания подобралась моего возраста, слушали музыку (Антон, спасибо за специальную подборку для россиян!), общались и шутили.
Сам по себе нац парк тоже интересный, тихо, народа нет. Дорога только для внедорожников, на обычной машине никто не поедет, довольно жесткая гребенка. Но наверное это и хорошо! Таких фото и видео мало у кого можно найти. Впечатления надолго!
По пути был еще родник и стелы каменные. Это не надолго, есть своя атмосфера, но не так эпично.
При подъеме на Бархан совет взять еще сменную одежду, так как та вся в песке будет, ну или потом отряхиваться тщательно.

Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться
Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться
Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться
Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться
Снова поехал с командой Антона, с водителем Дмитрием, теперь уже на Поющий Бархан. Не буду повторяться
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Рахматова
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила на Чарын и озера, а теперь вот и бархан удалось повидать. Уникальный случай, вообще
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не ясно до конца, как он появился в степи, но он есть! Интересные виды, умиротворение и релакс, тишина!! Только ветер поет.
А если бархан попросить, то он ещё и поет!
Организовано все было очень хорошо, продуманный тур со всех сторон Антон, Дима, Кристина - спасибо вам за этот тур и возможность прикоснуться к чему-то новому для жителей Алматы.

Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
Мне очень понравилось. Второй раз езжу с ребятами и снова тур в самое сердечко❤️ Сначала ездила
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А
Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео, такое мало где встретишь. Само восхождение не самое легкое, надо снять обувь и идти
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босиком, чтобы было быстрее. В неспешном режиме можно дойти вполне. Я люблю походные истории, но эта особенная. Вместо растительности - пустыня. Таинственно все. Нас покормили вкусным обедом национальной кухни, очень приветливая апашка(так ее называл наш водитель) все переживала, что мы так мало кушаем и подкладывала нам огромные куски мяса😍 очень душевная женщина, вспоминаю о ней с теплотой.
Ребята с кем я ехала все были очень дружные, веселые. Мне очень понравилось. Как еще приеду в Казахстан, то я с вами в новом туре!!!
PS/ Мне кстати помогли с гостиницей и обменом денег. Спасибо Антон вам за это! Прям очень приятно было за такое участие

Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео,
Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео,
Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео,
Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео,
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В
Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках "редких" мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и я это сделал! Тур вообще стоит того. Это необычный маршрут, погружение в другой Казахстан,
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где мало туристов, размеренная жизнь вдали от мегаполиса.
Бархан вообще непонятно как тут появился и почему его не сдувает. Мистика какая-то. Может он что-то скрывает инопланетное под ним? Мне очень понравилось все - и организация, и транспорт. Привык к такой организации в России и рад это встретить в Казахстане. Спасибо вам за эту экскурсию!

Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках &quot;редких&quot; мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и
Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках &quot;редких&quot; мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и
Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках &quot;редких&quot; мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и
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Алина
Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные степи 😍 Перед приездом к бархану заехали в деревню пообедать вкуснейшим домашним бешбармаком. Гид Дима очень приятный и позитивный, в конце всем шоколадки раздал в качестве гостинца))
Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные
Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные
Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные
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Максим
Это крутой тур! Пустыня прямо посреди степи. И бархан посреди нее. Как будто оказываешься в другом мире!
Чтобы зайти на бархан, надо потратить силы. Будьте готовы к тому, что все будет
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в песке. Но фото у вас получаться такие, что ни у кого не найдете.
И да - Бархан поет! Но чтобы заставить его петь нужно определенным методом, задействовав свою «пятую точку» на нем спуститься. Гид подскажет как))) Звук Бархана это нечто особенное, мистическое, похожее на гул самолета или летящих пчел.
Родник и Стеллы это дополнение. Главное конечно сам Бархан.
Путь до него на обычных легковых не осилить, дорога только для внедорожников. Гладильная доска. Но может и поэтому там вообще нет никого! Классное чувство уединения и комфорта. У меня было так.
В общем, рекомендую и тур и организаторов! Все очень профессионально сделано - информация в чатике, вежливо, вовремя встретили, отвезли и привезли. Еще и весело! С компанией с кем ехали сдружились.

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