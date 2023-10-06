Вы слышали, как поёт бархан? Низкое горловое пение, звук органа или гул самолёта — это не передать словами. Это надо прочувствовать самому, стоя на гребне дюны в окружении песчаных просторов! Приглашаем вас в поездку к Поющему бархану, древним стелам и роднику. Вас ждут неповторимые природные локации и эмоции на всю жизнь!

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Описание

Что вас ожидает

Национальный парк Алтын-Эмель

Название заповедника в переводе означает «золотое седло». По преданию, Чингисхан, пересекая долину, увидел горы, покрытые жёлтой травой, которые напомнили ему седло из золота. В парке вы полюбуетесь бескрайними монотонными панорамами. А ещё встретите редких животных, в том числе лошадей Пржевальского.

Поющий бархан

Он образовался в результате сдвига вулкана Большой Калкан и уникальной розы ветров. Бархан не кочует по пустыне, а остаётся на месте вот уже не одно тысячелетие. Его сакральность отразил в романе «Заир» Пауло Коэльо. Главному герою приходит откровение именно около Поющего бархана. Путешественникам хочется верить, что если подняться на гребень дюны, то мечты сбудутся. Проверьте это и вы!

Каменные стелы Ошактас

Достоверно неизвестно, кто и когда установил три стелы на пути к Поющему бархану. Что это было? Сигнальная башня, место проведения ритуалов или громадный очаг для приготовления обедов войску Чингисхана (да! есть и такая легенда)? Нам остаётся только гадать и удивляться этому сооружению.

Родник Чокана Валиханова

Найдём его в 2 км от Поющего бархана, у подножия горы Киши Калкан. Назван он в честь казахского учёного и путешественника, совершившего опасную экспедицию из России в Кашгарию через Алтын-Эмель. Здесь он останавливался на отдых и пил воду из родника.

Примерный тайминг маршрута

06:30 сбор в Алматы

07:00 — 11:00 трансфер на внедорожнике до села Басши

11:00 — 14:00 покупка пропусков, обед, поездка до бархана

14:00 — 16:00 восхождение на Поющий бархан и спуск

16:00 — 17:00 поездка до родника Чокана Валиханова и каменных стел Ошактас

17:00 — 18:00 трансфер до села Басши, перекус в дороге

18.00 — 22.00 поездка обратно в Алматы

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на внедорожнике, услуги водителя-гида, групповая аптечка

Дополнительные расходы: экосборы — 1400 тенге/чел., обед — можете взять перекус собой или заказать обед за 2500 тенге/чел.

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 7 человек. Стоимость — 70 000 руб.

Оплата и возврат