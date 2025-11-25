Мои заказы

Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан

Увидеть настоящую дикую природу Казахстана - без толп туристов и шума города
Предлагаем оставить шумный город и увидеть три контрастных ландшафта за один день: вулканические горы Катутау, многослойные скалы Актау и песчаные дюны.

Вы узнаете, как миллионы лет назад на месте пустыни плескалось море, как формировались горы и почему бархан действительно «поёт».
5
1 отзыв
Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан© Юлия
Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан© Юлия
Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан© Юлия

Описание экскурсии

Горы Катутау

Когда-то эти древние вулканические породы застыли в фантастических формах. Красновато-серые оттенки, резкие линии и суровый рельеф создадут ощущение, будто вы оказались на другой планете. Каждая скала хранит следы давней вулканической активности, которая миллионы лет формировала этот ландшафт.

Горы Актау

Перед вами — разноцветные меловые горы, сложенные из осадочных пород. Склоны переливаются белыми, розовыми, красными, жёлтыми и зелёными оттенками — словно слои огромного геологического пирога. Это один из самых узнаваемых и фотогеничных ландшафтов всего Алтын-Эмеля.

Поющий бархан

В сухую погоду песок создаёт гулкий, вибрирующий звук, похожий на орган или самолётный двигатель. Такое явление встречается лишь в нескольких уголках планеты, и услышать его — отдельное впечатление.

Примерный тайминг

5:30 — выезд из Алматы: раннее утро даёт мягкий свет и позволяет избежать жары
9:00 — прибытие в национальный парк Алтын-Эмель, оформление пропусков
10:00–12:00 — прогулка по Катутау — «каменным волнам» древнего вулкана
12:30–14:00 — знакомство с разноцветными горами Актау, фотостопы и лёгкий перекус или обед-пикник
15:30–17:00 — переезд к Поющему бархану, прогулка по дюне и возможность услышать её «голос»
17:30 — выезд обратно в город
21:00–21:30 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Toyota Grand Hiace
  • Специальная экипировка не требуется, маршрут доступен для участников любого уровня физической подготовки
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Транспорт (комфортабельный внедорожник или минивэн)
  • Экологические сборы за посещение парка
  • Питьевая вода в дороге

Оплачивается отдельно

  • Питание (по желанию — обед в придорожном кафе, ~3 000–4 000 ₸ с чел.)
  • Личные расходы (сувениры, перекусы, кофе).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2432 туристов
Я сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
25 ноя 2025
Поездка очень понравилась, в будущем обязательно ещё бы съездил туда. Ездил в сопровождении Юлии и Дмитрия в очень приятной и доброй атмосфере.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Поющий бархан и секреты Алтын-Эмель: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
42 000 ₽ за всё до 4 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
36 800 ₽ за всё до 3 чел.
В сердце дикой природы Казахстана: Чарынский каньон и озеро Кольсай
На автобусе
17 часов
64 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
В сердце дикой природы Казахстана: Чарынский каньон и озеро Кольсай
Погрузитесь в красоту Казахстана с туром к Чарынскому каньону и озеру Кольсай. Удивительные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Алматы, пр-т. Абая 50
Расписание: Каждый день в 5:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
25 000 ₸ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы