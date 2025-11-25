Из Алматы в Алтын-Эмель: горы Катутау, Актау и Поющий бархан
Увидеть настоящую дикую природу Казахстана - без толп туристов и шума города
Предлагаем оставить шумный город и увидеть три контрастных ландшафта за один день: вулканические горы Катутау, многослойные скалы Актау и песчаные дюны.
Вы узнаете, как миллионы лет назад на месте пустыни плескалось море, как формировались горы и почему бархан действительно «поёт».
Описание экскурсии
Горы Катутау
Когда-то эти древние вулканические породы застыли в фантастических формах. Красновато-серые оттенки, резкие линии и суровый рельеф создадут ощущение, будто вы оказались на другой планете. Каждая скала хранит следы давней вулканической активности, которая миллионы лет формировала этот ландшафт.
Горы Актау
Перед вами — разноцветные меловые горы, сложенные из осадочных пород. Склоны переливаются белыми, розовыми, красными, жёлтыми и зелёными оттенками — словно слои огромного геологического пирога. Это один из самых узнаваемых и фотогеничных ландшафтов всего Алтын-Эмеля.
Поющий бархан
В сухую погоду песок создаёт гулкий, вибрирующий звук, похожий на орган или самолётный двигатель. Такое явление встречается лишь в нескольких уголках планеты, и услышать его — отдельное впечатление.
Примерный тайминг
5:30 — выезд из Алматы: раннее утро даёт мягкий свет и позволяет избежать жары 9:00 — прибытие в национальный парк Алтын-Эмель, оформление пропусков 10:00–12:00 — прогулка по Катутау — «каменным волнам» древнего вулкана 12:30–14:00 — знакомство с разноцветными горами Актау, фотостопы и лёгкий перекус или обед-пикник 15:30–17:00 — переезд к Поющему бархану, прогулка по дюне и возможность услышать её «голос» 17:30 — выезд обратно в город 21:00–21:30 — возвращение в Алматы
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Toyota Grand Hiace
Специальная экипировка не требуется, маршрут доступен для участников любого уровня физической подготовки
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
Транспорт (комфортабельный внедорожник или минивэн)
Экологические сборы за посещение парка
Питьевая вода в дороге
Оплачивается отдельно
Питание (по желанию — обед в придорожном кафе, ~3 000–4 000 ₸ с чел.)
Личные расходы (сувениры, перекусы, кофе).
Поездка очень понравилась, в будущем обязательно ещё бы съездил туда. Ездил в сопровождении Юлии и Дмитрия в очень приятной и доброй атмосфере.