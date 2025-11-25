Предлагаем оставить шумный город и увидеть три контрастных ландшафта за один день: вулканические горы Катутау, многослойные скалы Актау и песчаные дюны. Вы узнаете, как миллионы лет назад на месте пустыни плескалось море, как формировались горы и почему бархан действительно «поёт».

Описание экскурсии

Горы Катутау

Когда-то эти древние вулканические породы застыли в фантастических формах. Красновато-серые оттенки, резкие линии и суровый рельеф создадут ощущение, будто вы оказались на другой планете. Каждая скала хранит следы давней вулканической активности, которая миллионы лет формировала этот ландшафт.

Горы Актау

Перед вами — разноцветные меловые горы, сложенные из осадочных пород. Склоны переливаются белыми, розовыми, красными, жёлтыми и зелёными оттенками — словно слои огромного геологического пирога. Это один из самых узнаваемых и фотогеничных ландшафтов всего Алтын-Эмеля.

Поющий бархан

В сухую погоду песок создаёт гулкий, вибрирующий звук, похожий на орган или самолётный двигатель. Такое явление встречается лишь в нескольких уголках планеты, и услышать его — отдельное впечатление.

Примерный тайминг

5:30 — выезд из Алматы: раннее утро даёт мягкий свет и позволяет избежать жары

9:00 — прибытие в национальный парк Алтын-Эмель, оформление пропусков

10:00–12:00 — прогулка по Катутау — «каменным волнам» древнего вулкана

12:30–14:00 — знакомство с разноцветными горами Актау, фотостопы и лёгкий перекус или обед-пикник

15:30–17:00 — переезд к Поющему бархану, прогулка по дюне и возможность услышать её «голос»

17:30 — выезд обратно в город

21:00–21:30 — возвращение в Алматы

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Toyota Grand Hiace

Специальная экипировка не требуется, маршрут доступен для участников любого уровня физической подготовки

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Транспорт (комфортабельный внедорожник или минивэн)

Экологические сборы за посещение парка

Питьевая вода в дороге

Оплачивается отдельно