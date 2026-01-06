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Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день

Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по окрестностям Алматы, где вы сможете прикоснуться к тайнам древности.

Посещение Города кочевников начнется с увлекательной прогулки по его улочкам, где каждый камень хранит истории о
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прошлом.

Вторая часть экскурсии пройдет среди скал Тамгалы-Тас, украшенных древними петроглифами и руническими надписями. Это уникальная возможность увидеть наскальные изображения Будды и символы, оставленные кочевниками.

Мы обеспечим комфортный трансфер, услуги опытного гида, а также предоставим питьевую воду и горячий кофе для полного погружения в атмосферу путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о поездке в Алматы

4.9
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные локации
  • 🏰 Необычная крепость Номад
  • 🗿 Древние петроглифы Тамгалы-Тас
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🚗 Комфортный трансфер на внедорожнике
  • ☕ Включены услуги гида и напитки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения города кочевников и Тамгалы-Тас - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, что позволяет в полной мере насладиться природными и историческими достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Эти месяцы менее загружены туристами, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает спокойные экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день

Что можно увидеть

  • Город кочевников
  • Тамгалы-Тас

Описание экскурсии

Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.

Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Или. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.

Поющий бархан — одно из самых загадочных чудес Казахстана. С виду — обычная песчаная дюна посреди бескрайней степи. Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек. Этот феномен до сих пор не до конца разгадан — природа, как великий музыкант, играет нам мелодию из древности.

📸 Здесь вы сможете не только сделать атмосферные кадры, но и испытать ощущения, которые трудно описать словами — только прожить.

Расписание:

🚗05:45 — сбор и выезд из Алматы. Время в пути до Города кочевников — около 2 часов
🏛 07:45 — Прибытие в Город кочевников. Прогулка по кинодекорациям, фото — 1 час
🚗08:45 — Выезд к Тамгалы-Тас. Дорога — около 45 минут
🪨09:30 — прибытие на Тамгалы-Тас. Прогулка вдоль Или, рассказ о наскальных изображениях — 1 час
🚗10:30 — выезд к Поющему бархану. Дорога — около 2–2,5 часов с небольшой остановкой
🥪13:00 — прибытие к Поющему бархану. Перерыв на обед-пикник на свежем воздухе (еду необходимо взять с собой) — 1 час
🏜14:00 — прогулка по Поющему бархану. Подъём на бархан, фото, отдых — 1,5 часа
🚗15:30 — выезд обратно в Алматы. Дорога — около 5 часов с короткими остановками
21:00 — Возвращение в Алматы

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер Mitsubishi Delica или джип, услуги гида, питьевая вода
  • Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 5000 тенге с человека
  • Перекус
  • По желанию вы можете заказать услуги фотографа. Стоимость 20 000 тенге за чел. Договаривайтесь с гидом в переписке заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Забираем с места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1764 туристов
Я родился и вырос в Алматы, хорошо знаю регион и его природные особенности. Во время поездок подсказываю удачные ракурсы, помогаю с позированием и выбором точек для съёмки, чтобы у вас
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остались качественные и запоминающиеся фотографии. Представляю агентство джип-путешествий по Казахстану. В нашей команде — опытные гиды и надёжные водители. Мы организуем комфортные и безопасные поездки по Алматы и Алматинской области: джип-туры, экскурсии на минивэнах, обзорные маршруты по городу, а также поездки в другие регионы и соседние страны. Особое внимание уделяем фототурам. Маршруты выстроены так, чтобы вы попадали в самые красивые локации в лучшее время для съёмки: каньоны, горные озёра, панорамные виды, живописные долины и атмосферные места. Берём на себя всю организацию маршрута и транспорта, чтобы гости могли спокойно наслаждаться путешествием, природой и процессом съёмки.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто побывала в других мирах. Отдельная благодарность Юле за фотографии ❤️
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто
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Алексей
Очень понравилась экскурсия, была легкая поездка, приятный разговор с водителем. Хорошей автомобиль комфортная дорога. Время прошло незаметно
Очень понравилась экскурсия, была легкая поездка, приятный разговор с водителем. Хорошей автомобиль комфортная дорога. Время прошло незаметно
Очень понравилась экскурсия, была легкая поездка, приятный разговор с водителем. Хорошей автомобиль комфортная дорога. Время прошло незаметно
Очень понравилась экскурсия, была легкая поездка, приятный разговор с водителем. Хорошей автомобиль комфортная дорога. Время прошло незаметно
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Е
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что это замечательное место с достопримечательностями, решила посетить их. Коллега посоветовала мне попутешествовать с Дмитрием.
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Она говорила, что осенью она с ним уже ездила и им было очень весело и интересно. Так что мы выехали в семь утра. Конечно, так рано очень хотелось спать, но через час мы остановились на заправке. Мы все были очень рады, что там был туалет и мы смогли выпить кофе. После заправки мы продолжили движение еще полчаса до города кочевников. О Господи, это было сказочное место, словно попали в средневековье или стали частью массовки фильма Кочевник. Невозможно передать своими словами, как это было круто. Затем мы поехали к старинным рунам. Там была удивительная красота, неописуемая словами. Дмитрий рассказал, что эти рисунки на скалах сделаны в 8-9 веках. Было здорово не только смотреть на них, но и ощущать соприкосновение с историей. Кстати, я забыла упомянуть, что дорога к этим рисункам была очень трудной и не любая машина сможет туда проехать. Когда мы ехали обратно, Дмитрий предложил нам заехать в ретро-музей. Это был просто шедевр! Я почувствовала себя как в детстве. В общем, после этой поездки я вернулась с огромным количеством позитивных эмоций и воспоминаний. Нам повезло снег растаял и была солнечная погода. Рекомендую будущим туристам приготовить перекус, так как на маршруте нет связи и кафе, только природа. Когда я забронировала экскурсию, со мной связалась Юлия, создала для нас чат и туда скинула всю информацию об экскурсии. Это было очень удобно, и я хочу ей выразить особую благодарность. И, конечно же, спасибо Дмитрию за аккуратную езду, хорошее настроение и, отдельно, за то, что остановился возле ретро-музея. Команда сделала все отлично, и я обязательно буду рекомендовать их другим!

Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что+2
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
Я приехала в Алматы из Воронежа по работе и у меня был свободный день. Зная, что
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Ангелина
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть такой тур, так необычно прогуляться по искусственному городу, он в роде не большой, но
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для меня два часа пролетели, так затягивает) По пути домой Дмитрий предложил в ретро музей, что не входило в экскурсию и мы с радостью согласились, как в советский союз попали все советское, много чего было из моего детства, приятные впечатления) Дмитрию отдельное спасибо за экскурсию и эмоции было весело как будто просто поехали с друзьями) очень крутой подход, я рада)

Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть+1
Очень было интересно съездить на город кочевников, когда то о нем слышала и обрадовалась что есть
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А
Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это была самая потрясающая экскурсия за всю поездку. Идеально комфортная чистая машина. Дмитрий- водитель и
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гид-очень позитивный и разносторонне образованный человек и очень профессиональный водитель. Когда едешь с ребенком- это очень важно. Юлия- все время была на связи и сразу отвечала на все возникающие вопросы. Сам маршрут разработан суперкачественно- мы были самыми первыми на всех локациях. Бонусом- Дмитрий завёз нас в ретромузей- кто интересуется машинами и мотоциклами- все в отличном качестве. И совершенно неожиданный и приятный подарок- отличного качества фото. По 5 балльной системе- оценка 10!!! И эта экскурсия была гораздо лучше, чем мы съездили перед этим с большим количеством отзывов! Однозначно рекомендуем!

Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
Когда дома выбирали эту экскурсию, очень волновались, потому что было мало отзывов. Но скажу сразу- это
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Е
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
Отличная программа, которая объединяет редкие направления, которые обычно нельзя объехать за один день. Спасибо большое организаторам!
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Входит в следующие категории Алматы

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