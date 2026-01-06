Посещение Города кочевников начнется с увлекательной прогулки по его улочкам, где каждый камень хранит истории о
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные локации
- 🏰 Необычная крепость Номад
- 🗿 Древние петроглифы Тамгалы-Тас
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🚗 Комфортный трансфер на внедорожнике
- ☕ Включены услуги гида и напитки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Город кочевников
- Тамгалы-Тас
Описание экскурсии
Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.
Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Или. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.
Поющий бархан — одно из самых загадочных чудес Казахстана. С виду — обычная песчаная дюна посреди бескрайней степи. Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек. Этот феномен до сих пор не до конца разгадан — природа, как великий музыкант, играет нам мелодию из древности.
📸 Здесь вы сможете не только сделать атмосферные кадры, но и испытать ощущения, которые трудно описать словами — только прожить.
Расписание:
🚗05:45 — сбор и выезд из Алматы. Время в пути до Города кочевников — около 2 часов
🏛 07:45 — Прибытие в Город кочевников. Прогулка по кинодекорациям, фото — 1 час
🚗08:45 — Выезд к Тамгалы-Тас. Дорога — около 45 минут
🪨09:30 — прибытие на Тамгалы-Тас. Прогулка вдоль Или, рассказ о наскальных изображениях — 1 час
🚗10:30 — выезд к Поющему бархану. Дорога — около 2–2,5 часов с небольшой остановкой
🥪13:00 — прибытие к Поющему бархану. Перерыв на обед-пикник на свежем воздухе (еду необходимо взять с собой) — 1 час
🏜14:00 — прогулка по Поющему бархану. Подъём на бархан, фото, отдых — 1,5 часа
🚗15:30 — выезд обратно в Алматы. Дорога — около 5 часов с короткими остановками
21:00 — Возвращение в Алматы
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер Mitsubishi Delica или джип, услуги гида, питьевая вода
- Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экосбор — 5000 тенге с человека
- Перекус
- По желанию вы можете заказать услуги фотографа. Стоимость 20 000 тенге за чел. Договаривайтесь с гидом в переписке заранее