Лучшее время для посещения города кочевников и Тамгалы-Тас - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, что позволяет в полной мере насладиться природными и историческими достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Эти месяцы менее загружены туристами, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает спокойные экскурсии.

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по окрестностям Алматы, где вы сможете прикоснуться к тайнам древности.Посещение Города кочевников начнется с увлекательной прогулки по его улочкам, где каждый камень хранит истории о

прошлом. Вторая часть экскурсии пройдет среди скал Тамгалы-Тас, украшенных древними петроглифами и руническими надписями. Это уникальная возможность увидеть наскальные изображения Будды и символы, оставленные кочевниками. Мы обеспечим комфортный трансфер, услуги опытного гида, а также предоставим питьевую воду и горячий кофе для полного погружения в атмосферу путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о поездке в Алматы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.

Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Или. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.

Поющий бархан — одно из самых загадочных чудес Казахстана. С виду — обычная песчаная дюна посреди бескрайней степи. Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек. Этот феномен до сих пор не до конца разгадан — природа, как великий музыкант, играет нам мелодию из древности.

📸 Здесь вы сможете не только сделать атмосферные кадры, но и испытать ощущения, которые трудно описать словами — только прожить.

Расписание:

🚗05:45 — сбор и выезд из Алматы. Время в пути до Города кочевников — около 2 часов

🏛 07:45 — Прибытие в Город кочевников. Прогулка по кинодекорациям, фото — 1 час

🚗08:45 — Выезд к Тамгалы-Тас. Дорога — около 45 минут

🪨09:30 — прибытие на Тамгалы-Тас. Прогулка вдоль Или, рассказ о наскальных изображениях — 1 час

🚗10:30 — выезд к Поющему бархану. Дорога — около 2–2,5 часов с небольшой остановкой

🥪13:00 — прибытие к Поющему бархану. Перерыв на обед-пикник на свежем воздухе (еду необходимо взять с собой) — 1 час

🏜14:00 — прогулка по Поющему бархану. Подъём на бархан, фото, отдых — 1,5 часа

🚗15:30 — выезд обратно в Алматы. Дорога — около 5 часов с короткими остановками

21:00 — Возвращение в Алматы

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер Mitsubishi Delica или джип, услуги гида, питьевая вода

Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы