Недалеко от Алматы находится уникальное место. Даже два. Давайте отправимся в оба? Сначала заедем в (якобы) средневековый город-крепость: его не должно быть в казахской степи, а он есть. Вы узнаете, как и для чего город появился, и прогуляетесь по пустынным улочкам. А затем мы отправимся к скалам, украшенным изображениями Будды и руническими надписями древнего кочевого народа.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.

Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Иле. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.

Расписание:

07:30–08:00 — сбор и выезд из Алматы

09:30 — город кочевников

12:30 — перекус на берегу Или

13:00 — выезд в Тамгалы-Тас

14:00–17:00 — экскурсия в Тамгалы-Тас

18:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят: трансфер на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica, услуги гида, питьевая вода и горячий кофе

Дополнительные расходы