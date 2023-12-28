Увидеть крепость-декорацию и буддийский храм под открытым небом
А затем мы отправимся к скалам, украшенным изображениями Будды и руническими надписями древнего кочевого народа.
дек
дек
дек
янв
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 800 ₽
Описание
Что вас ожидает
Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.
Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Иле. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.
Расписание:
07:30–08:00 — сбор и выезд из Алматы
09:30 — город кочевников
12:30 — перекус на берегу Или
13:00 — выезд в Тамгалы-Тас
14:00–17:00 — экскурсия в Тамгалы-Тас
18:00 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: трансфер на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica, услуги гида, питьевая вода и горячий кофе
Дополнительные расходы
- Экосбор — 1500 тенге с человека
- Перекус
.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.