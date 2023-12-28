Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Групповая экскурсия в Алматы

Увидеть крепость-декорацию и буддийский храм под открытым небом

Недалеко от Алматы находится уникальное место. Даже два. Давайте отправимся в оба? Сначала заедем в (якобы) средневековый город-крепость: его не должно быть в казахской степи, а он есть. Вы узнаете, как и для чего город появился, и прогуляетесь по пустынным улочкам.

А затем мы отправимся к скалам, украшенным изображениями Будды и руническими надписями древнего кочевого народа.
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Город кочевников и Тамгалы-Тас в мини-группе
Ближайшие даты:
28
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Город кочевников, он же крепость Номад на реке Или — необычное сооружение. Потому что это — декорация к фильму «Кочевник». В процессе съёмок картины в 2004 году понадобились бутафорские декорации древневосточной крепости. Так посреди казахской степи внезапно появился средневековый город! Вы погуляете по нему и сделаете невероятные фото.

Тамгалы-Тас («камень с метками») — урочище возле реки Иле. Скалы здесь испещрены петроглифами, изображающими Будду, буддийскими символами и надписями. Помимо них на камнях встречаются древнетюркские рунические надписи, оставленные кипчаками (половцами). Попробуем с вами разобраться в предназначении этого места.

Расписание:

07:30–08:00 — сбор и выезд из Алматы
09:30 — город кочевников
12:30 — перекус на берегу Или
13:00 — выезд в Тамгалы-Тас
14:00–17:00 — экскурсия в Тамгалы-Тас
18:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: трансфер на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica, услуги гида, питьевая вода и горячий кофе

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 1500 тенге с человека
  • Перекус
    .

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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