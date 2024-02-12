Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Приглашаю вас в однодневный тур по ключевым местам Алматинской области на комфортабельном внедорожнике.
Вы посетите национальный парк Алтын-Эмель, прогуляетесь по дну высохшего океана Тетис, отыщите фигуры инопланетных существ в застывшей лаве и увидите самое древнее дерево-аксакал, рядом с которым по легенде отдыхал сам Чингисхан.
Вы посетите национальный парк Алтын-Эмель, прогуляетесь по дну высохшего океана Тетис, отыщите фигуры инопланетных существ в застывшей лаве и увидите самое древнее дерево-аксакал, рядом с которым по легенде отдыхал сам Чингисхан.
Ближайшие даты:
12
фев
фев
13
фев
фев
14
фев
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фев
16
фев
фев
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фев
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Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы посетите:
- Меловые горы Актау — дно высохшего древнего океана Тетис, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров. Уникальный цвет и инопланетные пейзажи привлекают сюда фотографов и путешественников со всего мира.
- Вулканические горы Катутау представляют собой результат древних извержений лавы и бурной вулканической деятельности этого региона. Застывшая лава имеет удивительные формы, похожие на застывших животных или инопланетных существ.
- Самое древнее дерево-аксакал, которое находится в урочище Косбастау. Его высота — более 20 метров, а ствол в обхвате — 15. По легенде рядом с ним отдыхал Чингисхан со своим войском. Дерево считается священным, и ему нельзя причинять ущерб.
Подробная программа:
07:00-11:00 — Трансфер на внедорожнике Алматы — село Басши.
11:00-13:00 — Оформление пропусков, поездка в горы Актау.
13:00-14:00 — Обед в дороге
14:00-16:00 — Горы Катутау.
16:00-17:00 — 700-летняя ива.
17:00-18:00 — Трансфер до села Басши, перекус в дороге.
18:00-22:00 — Выезд в Алматы.
22:00-23:00 — Прибытие в Алматы.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
- Возьмите с собой воду и еду в дорогу
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 1400 тенге на человека. Принимаются только наличные.
- Экскурсию для вас проведу я или другой водитель-гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 708 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
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