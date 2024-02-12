Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве

Приглашаю вас в однодневный тур по ключевым местам Алматинской области на комфортабельном внедорожнике.

Вы посетите национальный парк Алтын-Эмель, прогуляетесь по дну высохшего океана Тетис, отыщите фигуры инопланетных существ в застывшей лаве и увидите самое древнее дерево-аксакал, рядом с которым по легенде отдыхал сам Чингисхан.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы посетите:

  • Меловые горы Актау — дно высохшего древнего океана Тетис, где палеонтологи до сих пор находят останки животных эпохи динозавров. Уникальный цвет и инопланетные пейзажи привлекают сюда фотографов и путешественников со всего мира.
  • Вулканические горы Катутау представляют собой результат древних извержений лавы и бурной вулканической деятельности этого региона. Застывшая лава имеет удивительные формы, похожие на застывших животных или инопланетных существ.
  • Самое древнее дерево-аксакал, которое находится в урочище Косбастау. Его высота — более 20 метров, а ствол в обхвате — 15. По легенде рядом с ним отдыхал Чингисхан со своим войском. Дерево считается священным, и ему нельзя причинять ущерб.

Подробная программа:

07:00-11:00 — Трансфер на внедорожнике Алматы — село Басши.
11:00-13:00 — Оформление пропусков, поездка в горы Актау.
13:00-14:00 — Обед в дороге
14:00-16:00 — Горы Катутау.
16:00-17:00 — 700-летняя ива.
17:00-18:00 — Трансфер до села Басши, перекус в дороге.
18:00-22:00 — Выезд в Алматы.
22:00-23:00 — Прибытие в Алматы.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
  • Возьмите с собой воду и еду в дорогу
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 1400 тенге на человека. Принимаются только наличные.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой водитель-гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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