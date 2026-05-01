Мои заказы

Экскурсии по барам Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Алматы, цены от 2700 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Обзорная экскурсия по Алматы
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
«Через пешеходную улицу с модными барами и ресторанчиками мы доберемся до современный районов города»
Завтра в 09:00
3 мая в 14:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
«Это идеальное место, чтобы пройтись по вехам истории Казахстана, ведь именно здесь, вокруг монумента Независимости, расположены 10 барельефов с ключевыми моментами из прошлого»
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
8750 ₽ за всё до 7 чел.
Антиэкскурсия по барам Алматы
Пешая
4 часа
-
10%
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Антиэкскурсия по барам Алматы
С весёлой компанией отправиться на бар-хоппинг и побороться за звание короля/королевы вечера
Начало: Бар Jameson Camp, проспект Абылай хана, 141
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые»
Расписание: в субботу в 21:30
Завтра в 21:30
9 мая в 21:30
2700 ₽2999 ₽ за человека
Тур по барам Алматы в формате игры
Пешая
4 часа
-
11%
Групповая
до 20 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Би’с Нийс Апиритики
«Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: Cуббота в 21:30
Завтра в 21:30
9 мая в 21:30
15 130 ₸17 000 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Стефана
Обзорная экскурсия по Алматы
наша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время на знакомство с городом было ограничено. Поэтому мы невероятно благодарны Виталию за то, что он
читать дальшеуменьшить

несмотря на высокую загруженность согласился провести нам экскурсию. Виталий проложил маршрут для уставших после работы женщин - мы все время шли с горочки. Отвечал на все вопросы, рассказывал много потрясающе интересных фактов, а ещё сразу влился в нашу компанию, почувствовал наш вайб. И влюбил нас всех в этот прекрасных город и в культуру Казахстана.
отдельно хотелось бы отметить работу организатора Татьяна - она ответила на все вопросы, уладила все организационные моменты.
благодаря этому все прошло просто прекрасно! спасибо всем!

наша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время нанаша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время нанаша разношёрстная группа в восторге от экскурсии. мы были в Алматы по работе, поэтому время на
А
Обзорная экскурсия по Алматы
Хочу выразить здесь свою благодарность Виталию за прекрасно проведенную обзорную экскурсию по Алматы. Мы с большим удовольствием провели 3 часа в его компании. Экскурсия прошла легко и очень интересно. Виталия приятно слушать. Сразу понятно, что он не просто профессионал своего дела, но и человек, которого искренне интересует то, чем он занимается. Мы остались очень довольны. Спасибо!
Юлия
Обзорная экскурсия по Алматы
Татьяна очень любит свой родной город, где родилась и выросла. старается передать кусочек своей любви нам, гостям этого солнечного города Алматы. спасибо за экскурсию!!!!
Роман
Обзорная экскурсия по Алматы
С нами был гид Виталий. Экскурсия прошли потрясающе. Виталий очень погружен в жизнь и историю города, рассказывал с воодушевлением, интересно. все очень понравилось! Однозначно рекоменудем
С нами был гид Виталий. Экскурсия прошли потрясающе. Виталий очень погружен в жизнь и историю города,
Александр
Знакомство с Алматы за 3 часа
Очень удобно выстроен маршрут экскурсии, Малик прекрасный рассказчик, ни один наш вопрос не остался без ответа - смело рекомендуем!
Очень удобно выстроен маршрут экскурсии, Малик прекрасный рассказчик, ни один наш вопрос не остался без ответа - смело рекомендуем!Очень удобно выстроен маршрут экскурсии, Малик прекрасный рассказчик, ни один наш вопрос не остался без ответа - смело рекомендуем!Очень удобно выстроен маршрут экскурсии, Малик прекрасный рассказчик, ни один наш вопрос не остался без ответа - смело рекомендуем!
Ekaterina
Знакомство с Алматы за 3 часа
8 января прогулялись по Алматы в компании Малика - великолепная экскурсия! Три часа пролетели незаметно, несмотря на прохладную погоду. Было очень интересно, красиво и познавательно! Рекомендую данного экскурсовода!
С
Знакомство с Алматы за 3 часа
Просто потрясающая экскурсия и великолепный гид! Малик прекрасно знает историю Казахстана и очень профессионально повествует. Он показал нам самые интересные места, ответил на миллион наших вопросов и смог влюбить в Алмату за три часа. Очень дружелюбный, приветливый, позитивный, с невероятно глубокими знаниями и прекрасным русским языком гид. Всем советую!!! Спасибо, Малик!
Милана
Знакомство с Алматы за 3 часа
Спасибо Малику! Шикарный гид, мы все в восторге!!!
Спасибо Малику! Шикарный гид, мы все в восторге!!!
Андрей
Обзорная экскурсия по Алматы
очень информативно
Дарья
Знакомство с Алматы за 3 часа
Безмерно благодарна Малику за экскурсию по Алматы! Эрудированный, энергичный, с прекрасным юмором человек, с которым мне было настолько комфортно и интересно, что я не ощущала ни усталости после ночного перелета,
читать дальшеуменьшить

ни дискомфорта от промозглого морозного воздуха, ни утомленности от 4х часового пешего похода по городу. Малик не только МЕГА интересно рассказал все об истории города, показал ключевые места, но и позаботился о моем комфорте, вовремя угощая горячим чаем и кофе. Я желаю Малику всего самого замечательного и уже успела порекомендовать его гостям города. С уважением, Дарья

Безмерно благодарна Малику за экскурсию по Алматы! Эрудированный, энергичный, с прекрасным юмором человек, с которым мнеБезмерно благодарна Малику за экскурсию по Алматы! Эрудированный, энергичный, с прекрасным юмором человек, с которым мне
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Обзорная экскурсия по Алматы;
  2. Знакомство с Алматы за 3 часа;
  3. Антиэкскурсия по барам Алматы;
  4. Тур по барам Алматы в формате игры.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 2700 до 15 130 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 84 ⭐ отзыва, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль