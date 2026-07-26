С нами вы познакомитесь с двумя главными водными жемчужинами Казахстана.
Кольсай встретит вас зеркальной гладью и горным воздухом, а Каинды удивит затопленным лесом, чьи верхушки торчат из воды, как мачты затонувших кораблей. Вас ждёт неторопливая прогулка, живописные виды и остановка у Чёрного каньона. Максимум комфорта и продуманный маршрут без лишних ожиданий!
Кольсай встретит вас зеркальной гладью и горным воздухом, а Каинды удивит затопленным лесом, чьи верхушки торчат из воды, как мачты затонувших кораблей. Вас ждёт неторопливая прогулка, живописные виды и остановка у Чёрного каньона. Максимум комфорта и продуманный маршрут без лишних ожиданий!
Описание экскурсии
Время указано примерно. Очерёдность объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погоды.
6:00 — посадка в автобус и отправление
11:00 — прибытие в посёлок Саты
Пересадка на местный транспорт (УАЗ или ПАЗ) для выезда к нижнему паркингу озера Каинды.
11:30 — начало пешего подъёма к озеру
Вы выйдете на берег, чтобы пройтись вдоль воды, подышать хвойным ветром и увидеть, как в хрустальной глубине мелькает форель. Дистанция — 2,5 км в одну сторону.
13:30 — возвращение к транспорту и выезд
14:40 — прибытие к озеру Кольсай и подводному лесу
Глубина озера — около 15 м, а вода в любое время года остаётся настолько прозрачной, что подводный лес видно прямо с берега.
17:00 — сбор и выезд в сторону Алматы
18:30 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона
Гид кратко расскажет о локации, но главное вы увидите сами: резкие перепады высот, тёмные слои породы и панораму, от которой захватывает дух.
23:00 — ориентировочное возвращение в Алматы
Организационные детали
- Программа не рекомендуется для беременных и детей младше пяти лет — маршрут включает пеший подъём и грунтовые дороги
- В стоимость входит: транспорт по всей программе, экологический сбор на территории национального парка
- С собой возьмите питьевую воду и лёгкий перекус
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Байконур»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1526 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
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