С нами вы познакомитесь с двумя главными водными жемчужинами Казахстана. Кольсай встретит вас зеркальной гладью и горным воздухом, а Каинды удивит затопленным лесом, чьи верхушки торчат из воды, как мачты затонувших кораблей. Вас ждёт неторопливая прогулка, живописные виды и остановка у Чёрного каньона. Максимум комфорта и продуманный маршрут без лишних ожиданий!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Время указано примерно. Очерёдность объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погоды.

6:00 — посадка в автобус и отправление

11:00 — прибытие в посёлок Саты

Пересадка на местный транспорт (УАЗ или ПАЗ) для выезда к нижнему паркингу озера Каинды.

11:30 — начало пешего подъёма к озеру

Вы выйдете на берег, чтобы пройтись вдоль воды, подышать хвойным ветром и увидеть, как в хрустальной глубине мелькает форель. Дистанция — 2,5 км в одну сторону.

13:30 — возвращение к транспорту и выезд

14:40 — прибытие к озеру Кольсай и подводному лесу

Глубина озера — около 15 м, а вода в любое время года остаётся настолько прозрачной, что подводный лес видно прямо с берега.

17:00 — сбор и выезд в сторону Алматы

18:30 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона

Гид кратко расскажет о локации, но главное вы увидите сами: резкие перепады высот, тёмные слои породы и панораму, от которой захватывает дух.

23:00 — ориентировочное возвращение в Алматы

Организационные детали