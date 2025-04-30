Экскурсии по воде в Алматы

Найдено 69 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Алматы, цены от 2900 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
На машине
На микроавтобусе
13 часов
79 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7200 ₽ за человека
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в небольшой группе)
На машине
13 часов
32 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в небольшой группе)
Узнать местные легенды и получить профессиональные кадры на фоне сочных пейзажей
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7200 ₽ за человека
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
На машине
13 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
На машине
13 часов
101 отзыв
Групповая
до 18 чел.
В тренде
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
2900 ₽ за человека
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
12 000 ₽ за человека
Симфония озера Иссык
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
На машине
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
14 300 ₽ за человека
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
4800 ₽ за человека
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
12 300 ₽ за человека
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
На машине
13 часов
-
5%
163 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
«Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, прокатитесь по водной глади на катамаране или лодке»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3100 ₽3263 ₽ за человека
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
На машине
13 часов
536 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3800 ₽ за человека
Индивидуальный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Пешая
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
185 000 ₸ за всё до 12 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Пешая
7 часов
-
5%
90 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
4 мая в 07:00
5 мая в 07:00
7125 ₽7500 ₽ за человека
2-х часовая пешеходная экскурсия по Алматы
Пешая
2 часа
-
5%
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
2-х часовая пешеходная экскурсия по Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 12.00 утра старт
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
19 000 ₸20 000 ₸ за человека
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
На автобусе
15 часов
-
40%
50 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
Начало: АЗС «Компас» ул. Суюнбая 104 уг. ул. Баянаульской ...
Расписание: ежедневно с 5:30 до 21:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
25 998 ₸43 330 ₸ за человека
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
На машине
Джиппинг
13 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
«По желанию: аренда катамарана18:00 — выезд в Алматы»
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
8500 ₽ за человека
Жемчужина Северного Тянь-Шаня: Большое Алматинское озеро, пеший тур
Пешая
На машине
7 часов
-
20%
70 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня: Большое Алматинское озеро, пеший тур
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - это встреча с величественной природой и кристально чистой водой на высоте 2511 метров
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
38 800 ₸48 500 ₸ за человека
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
На машине
Джиппинг
12 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
3 мая в 06:45
8500 ₽ за человека
Большое Алматинское озеро на машине за 4 часа
На машине
4 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Большое Алматинское озеро на машине за 4 часа
Начало: Театр оперы и балета имени Абая или Парк Первого П...
Расписание: Время обсуждается заранее перед поездкой.
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
32 000 ₸ за человека
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
На машине
13 часов
198 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
4500 ₽ за человека
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
На машине
Джиппинг
13 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: У отеля или в аэропорту
«Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах»
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
43 000 ₽ за всё до 5 чел.
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
На машине
13 часов
383 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
3300 ₽ за человека
Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду
На машине
12 часов
-
5%
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
7 мая в 07:15
9 мая в 07:15
7400 ₽7789 ₽ за человека
Озеро Каинды и Чарынский каньон из Алматы
14 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Каинды и Чарынский каньон из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 07:00 утра
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
190 000 ₸ за всё до 4 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
На машине
13 часов
12 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7300 ₽ за человека
Два каньона и два озера за один день
16 часов
-
15%
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Два каньона и два озера за один день
Начало: Место проживания
«Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 6:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
226 100 ₸266 000 ₸ за всё до 5 чел.
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
На автобусе
16 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
Начало: Из гостиницы в черте города
4 мая в 06:00
6 мая в 06:00
250 000 ₸ за всё до 5 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
На машине
На микроавтобусе
9 часов
-
5%
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
6 мая в 07:30
7 мая в 07:30
6500 ₽6842 ₽ за человека
Живописное озеро Иссык - из Алматы
На машине
4.5 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное озеро Иссык - из Алматы
Путешествие к озеру Иссык без сложного треккинга подарит вам возможность насладиться величественными видами и узнать тайны этого уникального места
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
21 500 ₽23 888 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Дата посещения: 29 марта 2026
Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до мелочей: от удобного времени отправления и комфортного транспорта до точной информации по маршруту и
погодным условиям на день выезда. Рустем с улыбкой встретил нас на месте, рассказывал увлекательные факты о местности и истории региона вовремя и ненавязчиво. Особенно хочется отметить: четкую схему маршрута и расписание, благодаря которым мы даже с маленьким опытом путешествий чувствовали себя уверенно;
внимательное отношение к каждому участнику группы и готовность оперативно ответить на вопросы; прекрасные виды на окружающие горы, которые лучше всего смотрятся ранним утром.
Ребята сделали поездку легкой и незабываемой: мы вернулись с массой ярких впечатлений, новыми друзьями и ощущением, что увидели одно из самых красивых мест Казахстана с профессиональной поддержкой на каждом километре пути. Обязательно порекомендую эту команду всем, кто мечтает о качественном, продуманном и душевном туре к Большому Алматинскому озеру.

Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до
Н
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 марта 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
А
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Дата посещения: 17 августа 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Рустем прекрасный гид, очень внимательный, добрый и веселый. Виды просто волшебные, озеро и горы словно из сказок.
Восхождение по горам долгое, но преодолеть и кайфануть в конце можно. Единственное, я бы не советовала такой формат пешего хода людям с болезнью сердца, астмы, серьезных заболеваний спины.
Е
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 11 июля 2025
Все очень понравилось! Ездили всей семьёй и остались очень довольны! Огромное спасибо организаторам и гиду ❤️
О
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации далеко от города и между собой, поэтому, чтобы в адекватное время вернуться в город, дают ограниченное время на каждом месте. Гид Ахмет интересно рассказывал о местах, отвечал на вопросы, большое спасибо! Организация тура понравилась.
А
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
Дата посещения: 13 мая 2025
Экскурсия из Алматы к горным озерам, организованная Бауырджаном. 13 мая в 5.00 мы выехали на комфортабельном автомобиле Тойота. Нас было 9 чел.Ехали 3,5 час до села Саты. Там нас ждал
внедорожник УАЗ и на нем поехали к озеру Каинды с затопленным лесом. До места добирались по горной тропе.Далее Кольсайские горные озера фантастической красоты, можно любоваться бесконечно. По мере необходимости пересаживались на автомобиль еще большей проходимости. Все так хорошо организовано,что задержек нигде не было. Затем вернулись к своему автомобилю и на нем поехали к Чарынскому каньону. Там гуляли 2 часа и там же обедали. Поездка тяжеловатая, но доступна любому возрасту и не требует специальной физической подготовки. Прошли 25000 шагов. Мне 87 лет, но я все прошла. Бауырджан, большое спасибо за организацию, все было прекрасно. Рекомендую всем эту экскурсию. Затопленного леса скоро не будет. Сейчас осталось только 30% от прежнего. Спешите.

И
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Дата посещения: 30 апреля 2025
Все четко- выбрала тур, оставила предоплату. За день - подтвердив желание ехать - получила описание точки сбора и время Тур продуманный, адаптируется к времени восходов и закатов, наполнению локаций туристами. На локации дается достаточное количество времени. Буду ли рекомендовать - однозначно
Дарья
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Восхитительное место, которое обязательно стоит посетить при поездке в Алматы. Огромнейшее спасибо Рустему - быстро подстроился под погодные условия и предложил доставить нас туда на машине, а наверху напоил горячим чаем, всё до мелочей продумал и даже вручил небольшие памятные подарочки (всегда радует такой кропотливый и ответственный подход к делу). Благодаря ему экскурсия прошла максимально комфортно и весело❤️
Р
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Рустем построил оптимальный маршрут исходя из погоды. С утра был сильный туман в городе, поэтому мы поднялись к озеру на машине, что позволило увидеть озеро, а спускались пешком в туман(это был демократичный выбор группы). Виды чудесны, особенно под согревающий чай. Всем советую посетить экскурсию под руководством Рустема!
Дарья
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Остались только положительные впечатления! Гид Эльмира рассказала много интересных историй, на локациях давали достаточно времени, чтобы прогуляться и сделать фото, в гостевом доме накормили полноценным обедом. Организаторы сделали всё для нашего комфорта, для всех туристов была предусмотрена вода и дождевики, всегда заранее предупреждалось о санитарных остановках.
Однозначно рекомендую съездить на экскурсию с МелонТревел при посещении Казахстана
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида;
  2. Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в небольшой группе);
  3. Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы;
  4. Увлекательная экскурсия на озеро Иссык;
  5. 1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "Водные развлечения" можно забронировать 69 экскурсий и билетов от 2900 до 750 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 2759 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Алматы на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2026