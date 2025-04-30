Фотопрогулка
до 6 чел.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в небольшой группе)
Узнать местные легенды и получить профессиональные кадры на фоне сочных пейзажей
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
В тренде1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
14 300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
12 300 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборСказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
«Вы полюбуетесь сказочными пейзажами и, если захотите, прокатитесь по водной глади на катамаране или лодке»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3100 ₽
3263 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
Отправиться в динамичное путешествие к природным достопримечательностям края
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
185 000 ₸ за всё до 12 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
4 мая в 07:00
5 мая в 07:00
7125 ₽
7500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
2-х часовая пешеходная экскурсия по Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 12.00 утра старт
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
19 000 ₸
20 000 ₸ за человека
-
40%
Групповая
до 14 чел.
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
Начало: АЗС «Компас» ул. Суюнбая 104 уг. ул. Баянаульской ...
Расписание: ежедневно с 5:30 до 21:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
25 998 ₸
43 330 ₸ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
«По желанию: аренда катамарана18:00 — выезд в Алматы»
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
8500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня: Большое Алматинское озеро, пеший тур
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - это встреча с величественной природой и кристально чистой водой на высоте 2511 метров
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
38 800 ₸
48 500 ₸ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
3 мая в 06:45
8500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборБольшое Алматинское озеро на машине за 4 часа
Начало: Театр оперы и балета имени Абая или Парк Первого П...
Расписание: Время обсуждается заранее перед поездкой.
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
32 000 ₸ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборПрирода Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: озёра Каинды, Кольсай, Чарынский и Чёрный каньоны
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: У отеля или в аэропорту
«Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах»
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
43 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
3300 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
7 мая в 07:15
9 мая в 07:15
7400 ₽
7789 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Каинды и Чарынский каньон из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 07:00 утра
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
190 000 ₸ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7300 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Два каньона и два озера за один день
Начало: Место проживания
«Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах»
Расписание: ежедневно с 6:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
226 100 ₸
266 000 ₸ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
Начало: Из гостиницы в черте города
4 мая в 06:00
6 мая в 06:00
250 000 ₸ за всё до 5 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
6 мая в 07:30
7 мая в 07:30
6500 ₽
6842 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное озеро Иссык - из Алматы
Путешествие к озеру Иссык без сложного треккинга подарит вам возможность насладиться величественными видами и узнать тайны этого уникального места
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
21 500 ₽
23 888 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 29 марта 2026
Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до мелочей: от удобного времени отправления и комфортного транспорта до точной информации по маршруту и
Н
Дата посещения: 27 марта 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
А
Дата посещения: 17 августа 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Рустем прекрасный гид, очень внимательный, добрый и веселый. Виды просто волшебные, озеро и горы словно из сказок.
Восхождение по горам долгое, но преодолеть и кайфануть в конце можно. Единственное, я бы не советовала такой формат пешего хода людям с болезнью сердца, астмы, серьезных заболеваний спины.
Е
Дата посещения: 11 июля 2025
Все очень понравилось! Ездили всей семьёй и остались очень довольны! Огромное спасибо организаторам и гиду ❤️
О
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации далеко от города и между собой, поэтому, чтобы в адекватное время вернуться в город, дают ограниченное время на каждом месте. Гид Ахмет интересно рассказывал о местах, отвечал на вопросы, большое спасибо! Организация тура понравилась.
А
Дата посещения: 13 мая 2025
Экскурсия из Алматы к горным озерам, организованная Бауырджаном. 13 мая в 5.00 мы выехали на комфортабельном автомобиле Тойота. Нас было 9 чел.Ехали 3,5 час до села Саты. Там нас ждал
И
Дата посещения: 30 апреля 2025
Все четко- выбрала тур, оставила предоплату. За день - подтвердив желание ехать - получила описание точки сбора и время Тур продуманный, адаптируется к времени восходов и закатов, наполнению локаций туристами. На локации дается достаточное количество времени. Буду ли рекомендовать - однозначно
Восхитительное место, которое обязательно стоит посетить при поездке в Алматы. Огромнейшее спасибо Рустему - быстро подстроился под погодные условия и предложил доставить нас туда на машине, а наверху напоил горячим чаем, всё до мелочей продумал и даже вручил небольшие памятные подарочки (всегда радует такой кропотливый и ответственный подход к делу). Благодаря ему экскурсия прошла максимально комфортно и весело❤️
Р
Рустем построил оптимальный маршрут исходя из погоды. С утра был сильный туман в городе, поэтому мы поднялись к озеру на машине, что позволило увидеть озеро, а спускались пешком в туман(это был демократичный выбор группы). Виды чудесны, особенно под согревающий чай. Всем советую посетить экскурсию под руководством Рустема!
Остались только положительные впечатления! Гид Эльмира рассказала много интересных историй, на локациях давали достаточно времени, чтобы прогуляться и сделать фото, в гостевом доме накормили полноценным обедом. Организаторы сделали всё для нашего комфорта, для всех туристов была предусмотрена вода и дождевики, всегда заранее предупреждалось о санитарных остановках.
Однозначно рекомендую съездить на экскурсию с МелонТревел при посещении Казахстана
