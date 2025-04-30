внедорожник УАЗ и на нем поехали к озеру Каинды с затопленным лесом. До места добирались по горной тропе.Далее Кольсайские горные озера фантастической красоты, можно любоваться бесконечно. По мере необходимости пересаживались на автомобиль еще большей проходимости. Все так хорошо организовано,что задержек нигде не было. Затем вернулись к своему автомобилю и на нем поехали к Чарынскому каньону. Там гуляли 2 часа и там же обедали. Поездка тяжеловатая, но доступна любому возрасту и не требует специальной физической подготовки. Прошли 25000 шагов. Мне 87 лет, но я все прошла. Бауырджан, большое спасибо за организацию, все было прекрасно. Рекомендую всем эту экскурсию. Затопленного леса скоро не будет. Сейчас осталось только 30% от прежнего. Спешите.