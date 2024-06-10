Алматинская область может похвастаться сразу несколькими озёрами. К ним съезжаются люди, чтобы отдохнуть душой и насладиться красотами природы. С нами вы увидите сразу два озера за один день, отдохнёте у воды и устроите фотосессию. А гид расскажет удивительную историю образования озёр Каинды и Кольсай и легенды об их названиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Озеро Каинды
Расположено в ущелье среди гор. Главная достопримечательность — затопленный лес, погружённый в прохладную горную воду бирюзового цвета.
Озеро Кольсай
Окружено вековым ельником, где можно погулять по лесным тропинкам. Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах.
Детали и тайминг маршрута
06:00 — встреча и выезд из Алматы
10:00 — прогулка по озеру Каинды, время для фото
13:00-14:00 — обед
14:00-16:00 — озеро Кольсай время для фото, прогулка
16:00-20:00 — обратная дорога в Алматы
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
- Правила возврата билета или изменения даты:
— если до тура осталось более 72 часов, возможен возврат 100% стоимости
— если осталось менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.
— менее, чем за 48 часов возврат и обмен билета невозможны
- С собой возьмите паспорт.
- Детям до 2 лет или весом до 12 кг требуется собственное автокресло или переноска (перевозка детей на руках или на коленях запрещена)
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)
В стоимость входит
- Трансфер на внедорожнике
- Групповая аптечка
Дополнительные расходы
- Экосборы: 3000 тенге с человека
- Питание: можете взять перекус/обед с собой либо поедим в кафе (средний чек 7000 тенге)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 341 туриста
Привет всем! Меня зовут Юлия, и я представляю команду гидов в Алматы. Хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере путешествий. Гарантируем, что с нами вам скучно не будет 😉Задать вопрос
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