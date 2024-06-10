Алматинская область может похвастаться сразу несколькими озёрами. К ним съезжаются люди, чтобы отдохнуть душой и насладиться красотами природы. С нами вы увидите сразу два озера за один день, отдохнёте у воды и устроите фотосессию. А гид расскажет удивительную историю образования озёр Каинды и Кольсай и легенды об их названиях.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Каинды

Расположено в ущелье среди гор. Главная достопримечательность — затопленный лес, погружённый в прохладную горную воду бирюзового цвета.

Озеро Кольсай

Окружено вековым ельником, где можно погулять по лесным тропинкам. Есть возможность покататься на лошадях, лодках и катамаранах.

Детали и тайминг маршрута

06:00 — встреча и выезд из Алматы

10:00 — прогулка по озеру Каинды, время для фото

13:00-14:00 — обед

14:00-16:00 — озеро Кольсай время для фото, прогулка

16:00-20:00 — обратная дорога в Алматы

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии

Правила возврата билета или изменения даты:

— если до тура осталось более 72 часов, возможен возврат 100% стоимости

— если осталось менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.

— менее, чем за 48 часов возврат и обмен билета невозможны

— если до тура осталось более 72 часов, возможен возврат 100% стоимости — если осталось менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату. — менее, чем за 48 часов возврат и обмен билета невозможны С собой возьмите паспорт.

Детям до 2 лет или весом до 12 кг требуется собственное автокресло или переноска (перевозка детей на руках или на коленях запрещена)

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)

В стоимость входит

Трансфер на внедорожнике

Групповая аптечка

Дополнительные расходы