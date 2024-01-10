Представляем вам эксклюзивное путешествие по святым местам и историческим памятникам в окрестностях Алматы. Вас ждет посещение урочища Тамгалы-Тас, где вы сможете увидеть древние петроглифы и буддийские надписи, окутанные легендами и тайнами прошлого. Затем ваш путь лежит в Город кочевников, построенный для киносъемок, где каждый камень дышит историей. Завершит ваше путешествие посещение уникального музея ретроавтомобилей, где каждый экспонат расскажет свою историю. Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Казахстана, оставляющее незабываемые впечатления и желание возвращаться снова

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Описание

Что вас ожидает

Урочище Тамгалы-Тас

В 120 км к северу от Алматы вы посетите необычное место. На скалах урочища увидите множество петроглифов, изображений таинственных божеств и поздние буддистские надписи. Рассмотрите изображение Будды, окутанное легендами, а также камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков.

Тамгалы-Тас находится под защитой правительства Казахстана как культурный памятник и является буддийским храмом под открытым небом, о чём свидетельствует табличка при въезде в урочище.

Город кочевников (крепость Номад)

Далее водитель отвезёт вас в комплекс, построенный в 2004 году для съёмок фильма «Кочевник». Позже здесь снимали «Дневной дозор», «Мел судьбы» и другие картины. Крепость в средневеково-восточном стиле находится на берегу реки Или, в 90 километрах от Алматы.

Проходя через парадные ворота, вы окажетесь в старом поселении с домами и узкими улочками. В этом колоритном месте посреди степи вы сможете устроить эффектную фотосессию в национальном стиле. А на крыше одной из крепости вам откроется панорамный вид на реку и окрестности.

После прогулки и фотосессии можно устроить пикник на берегу реки, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами казахской степи.

Музей ретроавтомобилей (опционально)

Недалеко от города Конаев, рядом с Капшагайским водохранилищем находится частный музей, созданный местными энтузиастами. В экспозиции представлены ретромашины, мотоциклы, а также предметы быта и интерьера советской эпохи.

Программа экскурсии

09:00 — встреча и выезд

11:00 — прибытие в Тамгалы-Тас, фото/видео

12:00 — отправление в город кочевников

13:00 — прибытие в Город кочевников, обед/перекус, фото/видео

15:30 — отправление в Алматы

16:30 — осмотр музея ретроавтомобилей (по желанию)

18:00-19:00 — прибытие в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали