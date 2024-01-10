Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Погрузитесь в мир древних петроглифов и средневековой архитектуры в уникальной экскурсии по окрестностям Алматы

Представляем вам эксклюзивное путешествие по святым местам и историческим памятникам в окрестностях Алматы.

Вас ждет посещение урочища Тамгалы-Тас, где вы сможете увидеть древние петроглифы и буддийские надписи, окутанные легендами и тайнами прошлого.

Затем ваш путь лежит в Город кочевников, построенный для киносъемок, где каждый камень дышит историей.

Завершит ваше путешествие посещение уникального музея ретроавтомобилей, где каждый экспонат расскажет свою историю.

Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Казахстана, оставляющее незабываемые впечатления и желание возвращаться снова
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
Ближайшие даты:
10
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Описание

Что вас ожидает

Урочище Тамгалы-Тас

В 120 км к северу от Алматы вы посетите необычное место. На скалах урочища увидите множество петроглифов, изображений таинственных божеств и поздние буддистские надписи. Рассмотрите изображение Будды, окутанное легендами, а также камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков.

Тамгалы-Тас находится под защитой правительства Казахстана как культурный памятник и является буддийским храмом под открытым небом, о чём свидетельствует табличка при въезде в урочище.

Город кочевников (крепость Номад)

Далее водитель отвезёт вас в комплекс, построенный в 2004 году для съёмок фильма «Кочевник». Позже здесь снимали «Дневной дозор», «Мел судьбы» и другие картины. Крепость в средневеково-восточном стиле находится на берегу реки Или, в 90 километрах от Алматы.

Проходя через парадные ворота, вы окажетесь в старом поселении с домами и узкими улочками. В этом колоритном месте посреди степи вы сможете устроить эффектную фотосессию в национальном стиле. А на крыше одной из крепости вам откроется панорамный вид на реку и окрестности.

После прогулки и фотосессии можно устроить пикник на берегу реки, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами казахской степи.

Музей ретроавтомобилей (опционально)

Недалеко от города Конаев, рядом с Капшагайским водохранилищем находится частный музей, созданный местными энтузиастами. В экспозиции представлены ретромашины, мотоциклы, а также предметы быта и интерьера советской эпохи.

Программа экскурсии

09:00 — встреча и выезд
11:00 — прибытие в Тамгалы-Тас, фото/видео
12:00 — отправление в город кочевников
13:00 — прибытие в Город кочевников, обед/перекус, фото/видео
15:30 — отправление в Алматы
16:30 — осмотр музея ретроавтомобилей (по желанию)
18:00-19:00 — прибытие в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее, чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на внедорожнике с профессиональным водителем, аптечка
  • Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 1700 тенге с человека, принимаются только наличные, питание (можно взять перекус с собой)
  • Рекомендуем взять воду, головной убор и солнцезащитный крем
  • В поездке вас будет сопровождать один из наших водителей-гидов
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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