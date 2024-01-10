Погрузитесь в мир древних петроглифов и средневековой архитектуры в уникальной экскурсии по окрестностям Алматы
Вас ждет посещение урочища Тамгалы-Тас, где вы сможете увидеть древние петроглифы и буддийские надписи, окутанные легендами и тайнами прошлого.
Затем ваш путь лежит в Город кочевников, построенный для киносъемок, где каждый камень дышит историей.
Завершит ваше путешествие посещение уникального музея ретроавтомобилей, где каждый экспонат расскажет свою историю.
Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Казахстана, оставляющее незабываемые впечатления и желание возвращаться снова
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Урочище Тамгалы-Тас
В 120 км к северу от Алматы вы посетите необычное место. На скалах урочища увидите множество петроглифов, изображений таинственных божеств и поздние буддистские надписи. Рассмотрите изображение Будды, окутанное легендами, а также камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков.
Тамгалы-Тас находится под защитой правительства Казахстана как культурный памятник и является буддийским храмом под открытым небом, о чём свидетельствует табличка при въезде в урочище.
Город кочевников (крепость Номад)
Далее водитель отвезёт вас в комплекс, построенный в 2004 году для съёмок фильма «Кочевник». Позже здесь снимали «Дневной дозор», «Мел судьбы» и другие картины. Крепость в средневеково-восточном стиле находится на берегу реки Или, в 90 километрах от Алматы.
Проходя через парадные ворота, вы окажетесь в старом поселении с домами и узкими улочками. В этом колоритном месте посреди степи вы сможете устроить эффектную фотосессию в национальном стиле. А на крыше одной из крепости вам откроется панорамный вид на реку и окрестности.
После прогулки и фотосессии можно устроить пикник на берегу реки, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами казахской степи.
Музей ретроавтомобилей (опционально)
Недалеко от города Конаев, рядом с Капшагайским водохранилищем находится частный музей, созданный местными энтузиастами. В экспозиции представлены ретромашины, мотоциклы, а также предметы быта и интерьера советской эпохи.
Программа экскурсии
09:00 — встреча и выезд
11:00 — прибытие в Тамгалы-Тас, фото/видео
12:00 — отправление в город кочевников
13:00 — прибытие в Город кочевников, обед/перекус, фото/видео
15:30 — отправление в Алматы
16:30 — осмотр музея ретроавтомобилей (по желанию)
18:00-19:00 — прибытие в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее, чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на внедорожнике с профессиональным водителем, аптечка
- Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 1700 тенге с человека, принимаются только наличные, питание (можно взять перекус с собой)
- Рекомендуем взять воду, головной убор и солнцезащитный крем
- В поездке вас будет сопровождать один из наших водителей-гидов
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.