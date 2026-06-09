Малая Алматинская кругосветка — насыщенный хайкинг с подъёмами, спусками и ощущением настоящего приключения. В пути — панорамные виды на хребты и ущелья, альпийские луга, знаменитые качели и атмосферные пики.
И мои рассказы — о горах Заилийского Алатау, популярных маршрутах и о том, как ходить походы безопасно и с удовольствием.
И мои рассказы — о горах Заилийского Алатау, популярных маршрутах и о том, как ходить походы безопасно и с удовольствием.
Описание экскурсии
Это будет кольцевой хайкинг по хребту Заилийского Алатау с подъёмом на четыре вершины:
- пик Чимбулачка — 3460 м
- пик Башута — 3355 м
- пик Панорама — 3260 м
- пик Фурманова — 3053 м
Маршрут пройдёт по горным тропам, каменистым гребням и панорамным перевалам с видами на ледники, ущелья и вершины Тянь-Шаня.
Тропа местами потребует уверенности: будут крутые подъёмы и спуски, участки с камнями и открытые отрезки хребта. Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и опытом горных прогулок.
Примерный тайминг
8:30 — старт от стадиона «Медеу»
9:30 — начало пешеходной части
11:00 — пик Чимбулачка
12:30 — пик Башута
13:00 — пик Панорама
13:30 — пик Фурманова
16:00 — возвращение через ущелье Кимасар к стадиону «Медеу»
Что взять с собой
- Треккинговые палки — если нет своих, можно арендовать в пунктах проката или у меня
- Треккинговые ботинки или кроссовки
- Поздней осенью, зимой и ранней весной — ледоступы. Их также можно арендовать
Организационные детали
- Общая протяжённость трека — 13 км, продолжительность — 6–8 ч
- Дополнительные расходы — проезд на канатной дороге: ~1600 ₽ за чел.
- Я предложу перенести или отменить поход в случае плохой погоды и повышенной лавинной опасности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Медеу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я заядлый путешественник, имею 1-й разряд по спортивному туризму и удостоверение профессионального гида-инструктора. Состою в реестре инструкторов России и Казахстана, занимаюсь обучением гидов-проводников. А самое главное — искренне люблю природу и окружающий мир. И хочу поделиться этим с вами. Ведь главная награда для меня — ваши яркие впечатления!
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