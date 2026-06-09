Малая Алматинская кругосветка — насыщенный хайкинг с подъёмами, спусками и ощущением настоящего приключения. В пути — панорамные виды на хребты и ущелья, альпийские луга, знаменитые качели и атмосферные пики. И мои рассказы — о горах Заилийского Алатау, популярных маршрутах и о том, как ходить походы безопасно и с удовольствием.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Алматы

Описание экскурсии

Это будет кольцевой хайкинг по хребту Заилийского Алатау с подъёмом на четыре вершины:

пик Чимбулачка — 3460 м

пик Башута — 3355 м

пик Панорама — 3260 м

пик Фурманова — 3053 м

Маршрут пройдёт по горным тропам, каменистым гребням и панорамным перевалам с видами на ледники, ущелья и вершины Тянь-Шаня.

Тропа местами потребует уверенности: будут крутые подъёмы и спуски, участки с камнями и открытые отрезки хребта. Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и опытом горных прогулок.

Примерный тайминг

8:30 — старт от стадиона «Медеу»

9:30 — начало пешеходной части

11:00 — пик Чимбулачка

12:30 — пик Башута

13:00 — пик Панорама

13:30 — пик Фурманова

16:00 — возвращение через ущелье Кимасар к стадиону «Медеу»

Что взять с собой

Треккинговые палки — если нет своих, можно арендовать в пунктах проката или у меня

Треккинговые ботинки или кроссовки

Поздней осенью, зимой и ранней весной — ледоступы. Их также можно арендовать

Организационные детали