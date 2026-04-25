Едем туда, где встречаются вода, горы, пустыня, степь и рассыпаны рукотворные шедевры.
Вы осмотрите атмосферные декорации к исторической драме «Кочевник», наскальные изображения буддийских божеств, живописную дюну у бирюзовой плотины. Познакомитесь с природой и культурой Казахстана, а также сделаете кадры в лучших фотолокациях.
Вы осмотрите атмосферные декорации к исторической драме «Кочевник», наскальные изображения буддийских божеств, живописную дюну у бирюзовой плотины. Познакомитесь с природой и культурой Казахстана, а также сделаете кадры в лучших фотолокациях.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Алматы
9:00-9:50 — река Или, где мы поговорим о формировании и геологии долины
10:30-11:20 — город кочевников, построенный для фильма. Обсудим киносъёмки, кочевую культуру и традиции казахов
12:00-12:50 — петроглифы Тамгалы-Тас. Вы узнаете, кто и зачем их создавал
12:50-13:20 — обед
14:00-14:50 — Капчагайское водохранилище, у которого мы побеседуем о природе и экосистеме
17:30-18:30 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожнике Toyota Land Cruiser или аналогичном. Для вас есть вода, детские кресла предоставим по запросу
- Возьмите с собой перекус и напитки — по маршруту нет кафе
- Тайминг гибкий — можно скорректировать заранее
- Экскурсия несложная, без длительных прогулок, подходит детям
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Забираем с места проживания или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3174 туристов
Я сертифицированный гид, фотограф и организатор путешествий по Казахстану. Вместе с командой опытных гидов и джипперов (стаж до 20 лет) мы показываем не только известные достопримечательности, но и уникальные места, куда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хорошая насыщенная поездка. «Номад» — крепкий бутафорский город для антуража, петроглифы Тамгалы-Тас у реки Или — основная смысловая точка маршрута, берег Капчагая — приятная остановка. Отдельное спасибо водителю: завёз в местный ретро-музей, очень неожиданно и интересно. Всё успели, без перегруза. Рекомендую.
Юлия
Ответ организатора:
Николай, большое спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что поездка получилась насыщенной и при этом комфортной 😊
Рады, что маршрут
Рады, что маршрут
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