Вы знаете, как много можно узнать о городе во время пешей прогулке? Море 🌊 впечатлений и сплошное удовольствие. Мы предоставим Вам такую возможность.

Экскурсия включает в себя гастрономический тур, где вы попробуете на центральном рынке национальные вкусности. Аромат кондитерской фабрики даст о себе знать. При желании, Вы сможете купить то, что Вам понравится. Поэтому в качестве гостинцев, Вы привезете действительно хорошие подарки.

Затем мы пройдёмся по исторической части Алматы, где Вы познакомитесь с «Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев», увидите архитектуру Царской России и советской эпохи. Мы прогуляемся по Арбату и Вы увидите, как же хорошо рисуют наши художники.

Конечно же, Вы увидите и культурную часть нашего города — театры, площади, монументы, музеи 🖼. Летом можно посмотреть на «прыгающие фонтаны».

Если вы интересуетесь музеями, то возможно посещение (не входит в стоимость экскурсии).