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Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы

5
10 отзывов
Мира Т.
Мира Т. – Гид из Алматы
Уважаемые туристы, Вы приехали в командировку и не хотите сидеть в душном номере гостиницы или у Вас транзитная поездка через Алматы и Вы не знаете чем себя занять? Тогда эта круглогодичная экскурсия ⛳ для Вас.

Хочу представить вашему вниманию: «Пешую прогулку 👣 по достопримечательностям Алматы».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $25 за экскурсию

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Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы

Что вы увидите

  • Площадь Республики
  • Площадь Астаны
  • Зеленый базар
  • Арбат
  • Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
Вы знаете, как много можно узнать о городе во время пешей прогулке? Море 🌊 впечатлений и сплошное удовольствие. Мы предоставим Вам такую возможность.
Экскурсия включает в себя гастрономический тур, где вы попробуете на центральном рынке национальные вкусности. Аромат кондитерской фабрики даст о себе знать. При желании, Вы сможете купить то, что Вам понравится. Поэтому в качестве гостинцев, Вы привезете действительно хорошие подарки.
Затем мы пройдёмся по исторической части Алматы, где Вы познакомитесь с «Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев», увидите архитектуру Царской России и советской эпохи. Мы прогуляемся по Арбату и Вы увидите, как же хорошо рисуют наши художники.
Конечно же, Вы увидите и культурную часть нашего города — театры, площади, монументы, музеи 🖼. Летом можно посмотреть на «прыгающие фонтаны».
Если вы интересуетесь музеями, то возможно посещение (не входит в стоимость экскурсии).
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Обед (можно взять перекус и воду)
  • Входные билеты в музеи (по желанию).
Начало
🚩 44, мк-он Самал-1, д, Алматы, Казахстан
Место завершения
🏁 р. Малая Алматинка, Алматы, Казахстан (Парк имени 28 панфиловцев)
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мира Т.
Мира Т.
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10 отзывов оставили туристы

Мира Т. проводит ещё 3 экскурсии

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