В Валерия Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Огромное спасибо нашему гиду Медету и организатору Динаре за эту экскурсию! Все прошло отлично, гид нам помогал на всем пути и про всё рассказывал, было очень интересно. Локации безумно красивые!

Т Татьяна Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день Экскурсия прошла отлично, спасибо гиду Ермеку. Он оказался очень заботливым и, видя, что у меня болит нога, поддерживал и страховал при подъеме, спуске к озерам и в каньон. Также, он оказался отличным фотографом. Спасибо