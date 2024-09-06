13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
«Озеро Каинды (с середины марта до ноября)»
Завтра в 06:00
27 окт в 06:00
35 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия верхом по Тянь-Шаньским горам
Прочувствуйте дух Казахстана на конной прогулке по Тянь-Шаньским горам. Вас ждут завораживающие виды, интересные рассказы и традиционные угощения
«Маршрут пройдёт вдоль фруктовых садов, которые утопают в цветах весной и манят сочными алматинскими яблоками осенью»
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
Наедине с Озером
Начало: Ваш отель или другое удобное место встречи
«Но его зимнее и весеннее убранство особенно живописно: заснеженная водная гладь, многовековые сосны, сюрреалистическая графика ущелья и… оглушительное безмолвие»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
43 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 сентября 2024Огромное спасибо нашему гиду Медету и организатору Динаре за эту экскурсию! Все прошло отлично, гид нам помогал на всем пути и про всё рассказывал, было очень интересно. Локации безумно красивые!
- ТТатьяна11 августа 2024Экскурсия прошла отлично, спасибо гиду Ермеку. Он оказался очень заботливым и, видя, что у меня болит нога, поддерживал и страховал при подъеме, спуске к озерам и в каньон. Также, он оказался отличным фотографом. Спасибо
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Весенние»
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