Мира Т. – Гид из Алматы

Обзорная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 или автобусе 🚌 по самым значимым местам Алматы: мы проедем по историческому центру, по самым известным площадям и паркам города.



Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем площади Республики и побываете в торговом, спортивном и культурном центрах Алматы.