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Обзорная экскурсия по Алматы

Мира Т.
Мира Т. – Гид из Алматы
Обзорная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 или автобусе 🚌 по самым значимым местам Алматы: мы проедем по историческому центру, по самым известным площадям и паркам города.

Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем площади Республики и побываете в торговом, спортивном и культурном центрах Алматы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $80 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия по Алматы

Что вы увидите

  • Площадь Астаны
  • Площадь Республики
  • Памятники
  • «Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев»
  • ГАТОБ
  • Академия наук
  • Центральный государственный музей РК
  • Резиденция президента
  • Мемориал Славы
  • Свято-Вознесенский кафедральный собор
  • Проспекты Абая, Достык и Аблай-хана

Что вас ждет на экскурсии:

  • Побываем в историческом центре Алматы.
  • Посетим «Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев», Мемориал Славы, Свято-Вознесенский кафедральный собор, самые знаменитые площади города, старый административный центр, сложившийся в 30-50-е годы XX века и парки 🌳 города.
  • Познакомитесь с архитектурным ансамблем главной площади Казахстана — площади Республики — монументом Независимости.
  • Проедете по главным проспектам — Абая, Достык, Аблай-хана.
  • Заглянете в торговый, спортивный и культурный центры Алматы.
  • Важно: наденьте одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия по Алматы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мира Т.
Мира Т.
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