Посетим «Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев», Мемориал Славы, Свято-Вознесенский кафедральный собор, самые знаменитые площади города, старый административный центр, сложившийся в 30-50-е годы XX века и парки 🌳 города.
Познакомитесь с архитектурным ансамблем главной площади Казахстана — площади Республики — монументом Независимости.
Проедете по главным проспектам — Абая, Достык, Аблай-хана.
Заглянете в торговый, спортивный и культурный центры Алматы.
Важно: наденьте одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Обед
Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.