Приглашаем вас отправиться в захватывающее однодневное путешествие к уникальному памятнику наскального искусства — урочищу Танбалы Тас, где вас ждет возможность погрузиться в историю бронзового и железного веков. Этот тур откроет перед вами тайны и символы, которые древние люди искусно запечатлели в форме рисунков на камне. Вы сможете полюбоваться самой масштабной коллекцией петроглифов, находящейся в Центральной Азии и находящейся под защитой фонда ЮНЕСКО. Более 3000 петроглифов, оставшихся на этих просторах, позволят вам буквально прикоснуться к истории, глубоким традициям и мировосприятию древних цивилизаций, обитавших здесь. Присоединяйтесь к нам, чтобы почувствовать величие и мистерию этого культурного наследия, которое обещает оставить незабываемые впечатления и обогатить ваше понимание мира прошлого и настоящего. Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:

+77005670887 Whats

App@a69353 Telegram С собой в тур нужно взять:

одежду и обувь (по сезону) • брюки/шорты • кепку • powerbank • солнцезащитные очки • солнцезащитный крем • личная аптечка, если надо (каждый берет свой минимум лекарств) • ПАСПОРТ или удостоверение (для жителей РК), паспорт (для жителей РФ и других стран).