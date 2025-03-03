Приглашаем Вас на однодневный тур к редкому памятнику наскального искусства бронзового и железного веков - урочищу Танбалы. В ходе этой экскурсии вам откроются новые смыслы, заложенные древними людьми в форме рисунков.
Вы увидите самую масштабную коллекцию петроглифов в Центральной Азии, которая находится под защитой фонда ЮНЕСКО. Вы увидите все сохранившиеся более 3000 петроглифов и прикоснетесь к настоящей истории этих мест.
Вы увидите самую масштабную коллекцию петроглифов в Центральной Азии, которая находится под защитой фонда ЮНЕСКО. Вы увидите все сохранившиеся более 3000 петроглифов и прикоснетесь к настоящей истории этих мест.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в захватывающее однодневное путешествие к уникальному памятнику наскального искусства — урочищу Танбалы Тас, где вас ждет возможность погрузиться в историю бронзового и железного веков. Этот тур откроет перед вами тайны и символы, которые древние люди искусно запечатлели в форме рисунков на камне. Вы сможете полюбоваться самой масштабной коллекцией петроглифов, находящейся в Центральной Азии и находящейся под защитой фонда ЮНЕСКО. Более 3000 петроглифов, оставшихся на этих просторах, позволят вам буквально прикоснуться к истории, глубоким традициям и мировосприятию древних цивилизаций, обитавших здесь. Присоединяйтесь к нам, чтобы почувствовать величие и мистерию этого культурного наследия, которое обещает оставить незабываемые впечатления и обогатить ваше понимание мира прошлого и настоящего. Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
+77005670887 Whats
App@a69353 Telegram С собой в тур нужно взять:
одежду и обувь (по сезону) • брюки/шорты • кепку • powerbank • солнцезащитные очки • солнцезащитный крем • личная аптечка, если надо (каждый берет свой минимум лекарств) • ПАСПОРТ или удостоверение (для жителей РК), паспорт (для жителей РФ и других стран).
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Услуги гида-проводника или водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой)
- Входные билеты (экосборы): 500 тенге на 1 человека. Принимаются только наличные!
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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