Живописное путешествие в горы к одному из самых красивых озёр Заилийского Алатау.
По дороге вас ждёт остановка в музее «Золотого человека» — здесь вы сможете познакомиться с уникальными археологическими находками сакской эпохи.
После прогулки у озера при желании можно посетить форелевое хозяйство, где есть возможность попробовать свежую рыбу.
Описание экскурсииЖивописное приключение Путешествие в живописное ущелье Заилийского Алатау ведёт к одному из самых красивых горных озёр Казахстана — озеру Иссык. Оно расположено на высоте более 1700 метров и окружено величественными склонами и густыми хвойными лесами. На берегу озера вы сможете насладиться тишиной и свежим горным воздухом, прогуляться вдоль воды и сделать яркие фотографии на фоне изумрудной глади и величественных пиков. Погружение в историю По дороге возможно посещение музея «Золотого человека», где хранятся археологические находки сакской эпохи, а также остановка на форелевом хозяйстве, чтобы попробовать свежую рыбу прямо из горных источников.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык
- Музей «Золотого человека»
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту (оплачиваются отдельно)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
