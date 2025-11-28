Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Живописное путешествие в горы к одному из самых красивых озёр Заилийского Алатау.



По дороге вас ждёт остановка в музее «Золотого человека» — здесь вы сможете познакомиться с уникальными археологическими находками сакской эпохи.



После прогулки у озера при желании можно посетить форелевое хозяйство, где есть возможность попробовать свежую рыбу.

Еркин Ваш гид в Алматы Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 9:00 140 000 ₸ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Живописное приключение Путешествие в живописное ущелье Заилийского Алатау ведёт к одному из самых красивых горных озёр Казахстана — озеру Иссык. Оно расположено на высоте более 1700 метров и окружено величественными склонами и густыми хвойными лесами. На берегу озера вы сможете насладиться тишиной и свежим горным воздухом, прогуляться вдоль воды и сделать яркие фотографии на фоне изумрудной глади и величественных пиков. Погружение в историю По дороге возможно посещение музея «Золотого человека», где хранятся археологические находки сакской эпохи, а также остановка на форелевом хозяйстве, чтобы попробовать свежую рыбу прямо из горных источников.

Ежедневно в 9:00 Выбрать дату