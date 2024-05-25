Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы

Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
За один день можно посетить несколько живописных мест вокруг Алматы. Чарынский каньон удивит загадочными пейзажами и игрой света и теней. Озеро Кольсай порадует роскошными видами голубой глади среди вековых елей.
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Профессиональный фотограф сделает эффектные снимки, а гид расскажет истории и легенды данных мест. Природные места Казахстана популярны среди любителей творчества. Многие приезжают сюда для съёмок историй любви, фильмов и других интересных проектов. Поймаем в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки и яркие эмоции.

После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по индивидуальной ссылке на сайт

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🌄 Живописные пейзажи
  3. 🗣 Интересные истории и легенды
  4. 🚐 Комфортабельный трансфер
  5. 💧 Питьевая вода и аптечка включены

Что можно увидеть

  • Чарынский каньон
  • Лунный каньон
  • Озеро Кольсай
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Природные места Казахстана популярны среди любителей творчества. Многие приезжают сюда для съёмок историй любви, фильмов и других интересных проектов. Мы станем вашими проводниками в «затерянный мир», мимо которого пройти просто невозможно. Поймаем в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки и яркие эмоции. А также расскажем интересные факты о местности и ответим на все вопросы.

После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по индивидуальной ссылке на сайт.

Программа поездки

06:30 Сбор на месте встречи
07:00 Выезд из Алматы
10:00-13:00 Прибытие в Чарынский каньон, фотосессия
13.30-14.30 Обед
15:00-17:00 Прибытие на озеро Кольсай и к Лунному каньону, фотосессия
18:00 Выезд в Алматы
21:00 Возвращение в Алматы

Организационные детали

  • В поездке с вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах
  • В стоимость включено: трансфер из Алматы и обратно на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
  • Дополнительные расходы: экосборы 3000 тг/чел., питание, фотосессия на лодках 5000 тг/чел. (опционально), на лошадях 5000 тг/чел. (опционально)

ежедневно в 06:30

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 270 ₽
Индивидуальный билет32 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
25 мая 2024
Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся! Хочу сразу сказать что в полной мере экскурсией это назвать нельзя, гида как такового
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не было, был организатор который всех встретил, и водитель он же фотограф в одном лице. Поездка была на комфортном минивене, в группе нас было 8 человек. Посетили мы два каньона и 2 озёра (хоть было заявлено всего 1). С погодой нам повезло. Водитель очень аккуратный, едет спокойно, перед каждой ямкой тормозит, вообщем молодец. На все вопросы отвечал четко и по делу, но рассказывать то особо ничего и не нужно, это как с гидом в лес идти 😂. Но природа вау!!!! Каньоны оставили неизгладимое впечатление, озёра просто красота неземная! Фото получились просто сногсшибательные, сейчас пока ещё нет обработанных (на это надо несколько дней) но «сырые» фотки нам скинули в группу сразу же, на следующий день. Вообщем экскурсию и эту турфирму рекомендую всем 100%, ранний выезд это таааакой плюс, мы везде приезжали первые, и у нас была возможность фотографироваться без лишних людей, а вот когда мы уезжали следом приезжали большие автобусы и от туда шла такая толпа народу что не то что сфотографироваться бы не получилось, посмотреть то толком ничего бы не смогли. Единственное это то что хочу предупредить, маленьких детей в такую поездку брать нельзя, они просто не выдержат маршрут, а ходить надо много, ну и пожилым людям тоже не рекомендую, маршрут не на 15 минут, у меня икры до сих пор болят 😂😂😂, много ступенек вверх/вниз, подъемы в горку, так что обувь должна быть соответствующая да и одежда тоже. К слову сказать у нас было 4 локации и я 4 раза спокойно переодевалась в машине, никакого напряга от водителя и участников группы небыло. Вообщем ребята вы супер!!!!! Процветания вашей фирме!!!! Всем вас буду советовать!!! 10 из 10

Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!

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