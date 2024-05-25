5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🗣 Интересные истории и легенды
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 💧 Питьевая вода и аптечка включены
Что можно увидеть
- Чарынский каньон
- Лунный каньон
- Озеро Кольсай
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Природные места Казахстана популярны среди любителей творчества. Многие приезжают сюда для съёмок историй любви, фильмов и других интересных проектов. Мы станем вашими проводниками в «затерянный мир», мимо которого пройти просто невозможно. Поймаем в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки и яркие эмоции. А также расскажем интересные факты о местности и ответим на все вопросы.
После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по индивидуальной ссылке на сайт.
Программа поездки
06:30 Сбор на месте встречи
07:00 Выезд из Алматы
10:00-13:00 Прибытие в Чарынский каньон, фотосессия
13.30-14.30 Обед
15:00-17:00 Прибытие на озеро Кольсай и к Лунному каньону, фотосессия
18:00 Выезд в Алматы
21:00 Возвращение в Алматы
Организационные детали
- В поездке с вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах
- В стоимость включено: трансфер из Алматы и обратно на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
- Дополнительные расходы: экосборы 3000 тг/чел., питание, фотосессия на лодках 5000 тг/чел. (опционально), на лошадях 5000 тг/чел. (опционально)
ежедневно в 06:30
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 270 ₽
|Индивидуальный билет
|32 300 ₽