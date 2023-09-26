Путешествие на Большое Алматинское озеро — это возможность увидеть одно из самых живописных мест Казахстана.
На комфортабельном автомобиле мы поднимемся на высоту 2511 метров, чтобы оценить захватывающие панорамы бирюзового водоёма и горных хребтов. Маршрут впечатлит даже заядлых любителей гор, но будет по силам в том числе и новичкам. Жемчужина Заилийского Алатау ждёт вас!
На комфортабельном автомобиле мы поднимемся на высоту 2511 метров, чтобы оценить захватывающие панорамы бирюзового водоёма и горных хребтов. Маршрут впечатлит даже заядлых любителей гор, но будет по силам в том числе и новичкам. Жемчужина Заилийского Алатау ждёт вас!
Описание экскурсии
* Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
Что вас ожидает
Приглашаю вас в однодневную поездку на комфортном автомобиле к настоящей жемчужине Алматинской области. Вы увидите Большое Алматинское озеро, побываете в горной местности с пейзажами непередаваемой красоты, насладитесь видами заснеженных вершин Заилийского Алатау. По ходу маршрута планируется несложный хайкинг.
Программа тура
- 08:00 — сбор в Алматы, выезд
- 09:00 — старт подъёма к озеру
- 10:00-11.00 — прогулка у озера, съёмка фото и видео
- 13:00-13:30 — возвращение в Алматы
Время, указанное выше, является приблизительным и может быть изменено в зависимости от пунктуальности группы, дорожных условий и возможных непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле, групповая аптечка, работа профессионального гида-водителя
- Дополнительно оплачиваются: экосборы — 3000 тенге/чел., питание (вы можете взять перекус с собой)
Оплата и возврат
- Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования
Прочие условия
- Рекомендуемый возраст детей — от 3 лет. Если вы планируете поехать с маленькими детьми — уточните у нас наличие детского кресла перед бронированием
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте в переписке к заказу
- Если вам требуется провести эту экскурсию на английском языке, сообщите об этом дополнительно при заказе
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Групповой тур для 1 чел
|15 000 ₽
|Индивидуально (для 2 чел)
|25 000 ₽
|Индивидуально (3 чел)
|32 000 ₽
|Индивидуально (4-7 чел)
|49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Владимира Радостовца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 7453 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Локация просто фантастическая! Озеро какой-то неземной красоты, лазурного цвета. Как будто это какая-то жемчужинка в горах. Всем советую его посетить, почувствовать этот горный воздух. Очень красиво!
Организация тура тоже на высоте,
Организация тура тоже на высоте,
Вам был полезен этот отзыв?
Л
БАО поражает фантастическими видами на окрестности. Советую всем остановить свой выбор на этой экскурсии, впечатляет. Поездка занимает полдня, все хорошо организованно, координатор экскурсии постоянно на связи, водитель профессионален и внимателен. Благодарна за поездку.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Поездка на Большое Алматинское озеро в мини-группе»
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
5170 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
38 500 ₽
40 526 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
4500 ₽
4736 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
29 мая в 08:30
8 июн в 08:30
21 600 ₽
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
15 000 ₽ за человека