Путешествие на Большое Алматинское озеро — это возможность увидеть одно из самых живописных мест Казахстана. На комфортабельном автомобиле мы поднимемся на высоту 2511 метров, чтобы оценить захватывающие панорамы бирюзового водоёма и горных хребтов. Маршрут впечатлит даже заядлых любителей гор, но будет по силам в том числе и новичкам. Жемчужина Заилийского Алатау ждёт вас!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

* Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Что вас ожидает

Приглашаю вас в однодневную поездку на комфортном автомобиле к настоящей жемчужине Алматинской области. Вы увидите Большое Алматинское озеро, побываете в горной местности с пейзажами непередаваемой красоты, насладитесь видами заснеженных вершин Заилийского Алатау. По ходу маршрута планируется несложный хайкинг.

Программа тура

08:00 — сбор в Алматы, выезд

09:00 — старт подъёма к озеру

10:00-11.00 — прогулка у озера, съёмка фото и видео

13:00-13:30 — возвращение в Алматы

Время, указанное выше, является приблизительным и может быть изменено в зависимости от пунктуальности группы, дорожных условий и возможных непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

В стоимость входит : трансфер на комфортабельном автомобиле, групповая аптечка, работа профессионального гида-водителя

Дополнительно оплачиваются: экосборы — 3000 тенге/чел., питание (вы можете взять перекус с собой)

Оплата и возврат

Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования

Прочие условия