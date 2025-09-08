В Казахстане словом «серуен» называют прогулку или поездку. Я же вкладываю в него свой смысл: отдых с уважением к месту. Покажу вам скрытые каньоны, озёра и долины, которые не найти в путеводителях. Расскажу о жизни вдали от города, местных ландшафтах и людях. Всё для того, чтобы маршрут на карте стал для вас особым воспоминанием.
Описание экскурсии
«Серуен» — не просто поездка, а медленное путешествие, где важно не успеть всё, а почувствовать каждый момент. Услышать отголоски ветра, который помнит древние моря. Рассказы людей, чья жизнь немыслима без гор и степей. И свой внутренний голос — без спешки и городского шума.
Программа и тайминг
6:00 — выезд из Алматы
8:00 — 9:30 — Бартогайское водохранилище
- Рассказ о роли водохранилища в орошении региона
- Наблюдение за скрытыми речными сетями, образованными подземными водами
- Фото в утренних лучах
9:30 — 10:30 — переезд к Лунному каньону через живописные предгорья
10:30 — 12:00 — Лунный каньон
- Исследование марсианских пейзажей и каменных «волн»
- Сравнение с Чарынским каньоном: в чем уникальность этого места?
- Свободное время для медитативных прогулок и фото
12:00 — 13:00 — переезд к Бестюбинскому водохранилищу с остановками для созерцания пейзажей
13:00 — 14:30 — Бестюбинское водохранилище
- Пикник на возвышенности с панорамным видом (чай на костре, походные закуски)
- Рассказ о том, почему это место редко попадает в объективы
14:30 — 15:30 — дорога в долину Жаланаш
15:30 — 17:00 — долина Жаланаш
- Встреча с местными жителями, погружение в их ритм жизни
- Прогулка по долине, наблюдение за природой на границе гор и степи
17:00 — 18:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике или микроавтобусе (в зависимости от группы). Машина оборудована кондиционером, есть аптечка
- Предусмотрены детские кресла — если с вами поедет ребёнок, сообщите его рост и вес заранее
- Поездка частично проходит по бездорожью. В зависимости от погоды и состояния дорог маршрут может быть скорректирован — безопасность в приоритете
Возрастные и физические ограничения
- Тур не требует специальной физической подготовки, т. к. предполагает короткие прогулки по неровной местности (до 2 км в день)
- Рекомендуемый возраст: от 7 лет. Для маленьких детей условия могут быть некомфортными (длительная дорога, отсутствие инфраструктуры)
- Людям с опорно-двигательными заболеваниями стоит предварительно уточнить детали маршрута
Питание
- В стоимость включён пикник (мясо или курица, хлеб, овощи) в живописном месте
- Укажите заранее, если есть диетические предпочтения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Никита, я живу в Алматы и уже более 15 лет связан с туризмом и природой Казахстана. Начинал как инструктор, позже стал руководителем служб и коммерческим директором на курорте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Август 2025 г. Предложений было много, но мы выбрали именно эту поездку, т. к. нам надо было за один день познакомиться с горными красотами Алматы. Мы были с детьми, поэтому
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