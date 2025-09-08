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ориентировались на индивидуальное сопровождение и длительность не более 12 часов. Утром за нами заехал наш гид Дамир на красивом и удобном «Прадике», и мы отправились в путешествие. По дороге любовались великолепными пейзажами, разнообразной домашней живностью, пасущейся на солнечных пастбищах, проезжали колоритные селения и деревенские рыночки. По желанию можно было остановиться в любом месте и закупиться чем-нибудь интересным. Цены значительно дешевле, чем в городе. Посетили два водохранилища, одно другого краше, разные по своему окружению и микроклимату. Сильное впечатление произвел на нас лунный каньон. Это магическое место со своей особенной атмосферой. Кто соскучился по тишине и покою, обязательно посетите эту природную достопримечательность, где порадуете глаза, дадите отдых ушам и приведете в порядок все ваши чувства. В середине путешествия Дамир приготовил нам сюрприз - шикарный обед на берегу горной реки. Стол ломился от яств: здесь были свежеприготовленные шашлык из баранины и овощной салат с брынзой, фруктовая и ореховая тарелки, ароматный местный арбуз, восточная лепешка, горячий чай со сладостями. Всё это Дамир собственноручно приготовил и гостеприимно накрыл, как для дорогих гостей. Конечно, обратную дорогу мы провели в полудреме, тем не менее нам удалось наблюдать прекрасное зрелище - долгий солнечный закат от начала до конца. Несколько слов о нашем гиде. Мы старались не сильно отвлекать водителя от дороги, но было очень любопытно узнать про казахские традиции и бытовую жизнь алматинцев. Дамир оказался словоохотливым и приветливым молодым человеком, ненавязчивым и деликатным. Рекомендуем его не только как проводника в мир новых впечатлений, но и как крутого инструктора-супервайзера по горным лыжам и сноуборду в горном курорте Шымбулак. Спасибо большое за новые эмоции и радушный прием!