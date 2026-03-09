Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Алматы! Мы знаем скрытые тропы и тайные места, о которых мало кто слышал.
Вас ждут грандиозные пейзажи Чарынского каньона с его легендарной Долиной Замков, суровая красота загадочного Черного каньона, а также сказочные бирюзовые озера Кольсай и Каинды.
Откройте для себя чарующую атмосферу дикой природы, живописные горные маршруты и невероятные фотолокации.
Описание экскурсии
Если вы мечтаете отдохнуть от городской суеты, вдохнуть кристально чистый горный воздух и открыть для себя настоящие природные сокровища Казахстана — эта экскурсия именно для вас! Мы предлагаем уникальный маршрут по самым впечатляющим местам:
- Чарынский каньон — настоящая жемчужина региона. Прогуляйтесь по знаменитой Долине Замков, где ветры и время выточили удивительные формы в скалах. Грандиозные пейзажи оставят вас без слов, а фотографии отсюда займут почётное место в вашем альбоме.
- Черный каньон — загадочное и суровое место, которое редко попадает в стандартные туристические маршруты. Это отличная возможность почувствовать дух дикой природы и насладиться уединением.
Озера Кольсай и Каинды — словно сошли со страниц сказки. Бирюзовая гладь воды, окружённая хвойными лесами и горами, создаёт ощущение волшебства. Озеро Каинды удивит вас затопленным лесом, создающим уникальный подводный ландшафт. Что вас ждет:.
• Озера Кольсай и Каинды — словно сошли со страниц сказки. Бирюзовая гладь воды, окружённая хвойными лесами и горами, создаёт ощущение волшебства. Озеро Каинды удивит вас затопленным лесом, создающим уникальный подводный ландшафт.
- живописные горные тропы и скрытые маршруты, • комфортный трансфер и сопровождение опытного гида, • лучшие локации для фото и видео, • дружеская атмосфера и полное погружение в мир природы. Важная информация:.
- Обязательно возьмите с собой паспорт!
- Чтобы гарантировать себе место, внесите предоплату через сайт • Вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом • Оплата 100% при посадке возможна, но только при наличии свободных мест. Актуальная информация будет вечером накануне поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина Замков
- Река Чарын
- Чёрный каньон
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Профессиональные водители - гиды
- Сопровождение онлайн до и во время тура
Что не входит в цену
- Экологический сбор 5000 тенге с человека
- Питание
- Развлечения по локациям
Место начала и завершения?
Начало экскурсии проспект Рыскулова. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Чтобы гарантировать себе место, внесите предоплату через сайт
- Вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом
- Оплата 100% при посадке возможна, но только при наличии свободных мест. Актуальная информация будет вечером накануне поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 225 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
9 мар 2026
выбрали экскурсию на целый день, Чарынский каньон, Черный каньон, озеро Каинда, озеро Кольсай и с очень вкусным обедом в гостевом доме. однозначно рекомендую, за день посетили главные места в области, все строго по таймингу, везде достаточно времени для прогулок.
Владислав
6 мар 2026
Все понравилось!
Евгения
23 фев 2026
Отличная экскурсия, всё чётко организовано, тайминг соблюден по минутам. Виды супер!
Эльвира
10 фев 2026
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую!
Светлана
11 янв 2026
Все очень понравилось, локации невероятной красоты, экскурсия организована хорошо, комфортный транспорт, гид Ахмет рассказывал много интересной информации, старался, чтобы удалось посетить все локации при солнечном свете, в целом внимательно относился к участникам экскурсии. Рекомендую!
Андрей
11 янв 2026
Больше всего понравился каньон, очень впечатлил, красиво. Рекомендую посетить эту экскурсию.
Анна
8 янв 2026
Все прошла отлично, экскурсия понравилась, все было по таймингу и очень четко! Спасибо
ANASTASIIA
7 янв 2026
Хочу выразить огромную благодарность Гиду Али. За супер интересную экскурсию. Его знания о народах, географии и биологии восхищают. Его позитив и остроумие поднимут даже самое плохое настроение. День пролетел незаметно
Евгений
3 янв 2026
Экскурсия интересная, за день 4 красивые локации! Организовано все четко. Без опозданий и заминок! Вся команда организаторов, включая гида сработала на 5!
Иван
1 янв 2026
Всё было отлично. Природа красивая, гид хорошая, компания приятная. Даже не знаю, что можно было бы улучшить.
Лютек
24 ноя 2025
Мне все понравилось супер! Спасибо гиду Али и водителю
Роман
15 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень красиво!
Гид Биржан интересно и профессионально рассказывает.
Дмитрий
10 ноя 2025
Просто восторг. Места невообразимой красота. Как Казахстану повезло с такой роскошной природой.
Гид Абу рассказал столько много интересной информации про историю и современный Казахстан, скучать совсем не было времени.
Алена
10 ноя 2025
Мне очень все понравилось. Спасибо гиду Биржану.
Дарья
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! 💯 из 💯
Гид Алибек очень много рассказывал про каждую из локаций и в целом про страну, историю и культуру. С юмором и очень доступно, было интересно
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Природные чудеса Алматы: Долина Замков, Чарынский и Черный каньоны, озера Кольсай и Каинды»
Мини-группа
до 12 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
21 мар в 05:45
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
Экскурсия из Алматы по местам, напоминающим другую планету
Начало: С адреса проживания туристов, только в черте город...
21 мар в 05:00
22 мар в 05:00
37 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
21 мар в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
21 мар в 05:45
2300 ₽ за человека