На прогулке вы познакомитесь с талантливыми людьми — от автора первых казахских опер до режиссёра фильма «Игла». Увидите самые красивые здания и неожиданные шедевры. Мы затронем все периоды жизни города — от деревянного зодчества до зданий в стиле хай-тек.
И вы поймёте, что подарило Алматы статус культурной столицы, а её центру — выдающееся название «Золотой квадрат».
И вы поймёте, что подарило Алматы статус культурной столицы, а её центру — выдающееся название «Золотой квадрат».
Описание экскурсии
- Улица Тулебаева — место притяжения интеллигенции с уникальным микроклиматом
- Казахский государственный театр оперы и балета им. Абая
- Гостиницы «Казахстан» и «Алматы»
- Старый и новый Дома правительства
- Дома писателей, музыкантов, режиссёров
- Множество памятников — от Жамбыла Жабаева до Виктора Цоя
- Самые известные фонтаны города — «Неделька», «Зодиак» и не только
И конечно, обсудим
- Как эвакуация 40-х годов повлияла на Алма-Ату
- Почему за городом закрепился статус культурной столицы
- Почему памятник The Beatles из центра города вынесли на гору
И много чего ещё!
Организационные детали
- Экскурсия длится 2,5–3 ч
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали в переписке
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 16 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Алматы
Я культурный обозреватель и гид из Алматы. Расскажу о своих родных городе и стране через истории, литературу, музыку. Покажу места, где кроется дух яблочного города и где протекают его самые
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
15 500 ₽ за всё до 3 чел.