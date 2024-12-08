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Само восхождение не самое легкое, надо снять обувь и идти босиком, чтобы было быстрее. В неспешном режиме можно дойти вполне. Я люблю походные истории, но эта особенная. Вместо растительности - пустыня. Таинственно все. Нас покормили вкусным обедом национальной кухни, очень приветливая апашка(так ее называл наш водитель) все переживала, что мы так мало кушаем и подкладывала нам огромные куски мяса😍 очень душевная женщина, вспоминаю о ней с теплотой. Ребята с кем я ехала все были очень дружные, веселые. Мне очень понравилось. Как еще приеду в Казахстан, то я с вами в новом туре!!! PS/ Мне кстати помогли с гостиницей и обменом денег. Спасибо Антон вам за это! Прям очень приятно было за такое участие