Родник Чокана Валиханова – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Родник Чокана Валиханова» в Алматы, цены от 215 000 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
3 отзыва
15 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 08:00 утра старт
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
215 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
750 000 за всё до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
290 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
    читать дальше

    бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!

  • М
    Мирас
    4 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
    читать дальше

    лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!

  • М
    Михаил
    1 декабря 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее
    читать дальше

    чудо природы. Два дня идеально подходят, чтобы прочувствовать атмосферу этих мест, насладиться панорамами и узнать больше об их истории. Огромная благодарность организаторам за отлично продуманную программу и внимание к деталям — всё прошло на высшем уровне!

  • С
    Сания
    18 ноября 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и
    читать дальше

    удивительно "музыкальным", правда чтоб он запел нужно воспользоваться секретом, но гид нам его поведал. Всё было организовано чётко и комфортно, за что огромная благодарность команде, сделавшей эту экскурсию по-настоящему незабываемой! Успехов вам ребят!

  • В
    Вероника
    14 ноября 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
    читать дальше

    он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!

  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
    Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные степи 😍 Перед приездом
    читать дальше

    к бархану заехали в деревню пообедать вкуснейшим домашним бешбармаком. Гид Али очень приятный и позитивный, в конце всем шоколадки раздал в качестве гостинца))

  • А
    Александра
    27 октября 2023
    На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
    Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео, такое мало где встретишь.
    читать дальше

    Само восхождение не самое легкое, надо снять обувь и идти босиком, чтобы было быстрее. В неспешном режиме можно дойти вполне. Я люблю походные истории, но эта особенная. Вместо растительности - пустыня. Таинственно все. Нас покормили вкусным обедом национальной кухни, очень приветливая апашка(так ее называл наш водитель) все переживала, что мы так мало кушаем и подкладывала нам огромные куски мяса😍 очень душевная женщина, вспоминаю о ней с теплотой. Ребята с кем я ехала все были очень дружные, веселые. Мне очень понравилось. Как еще приеду в Казахстан, то я с вами в новом туре!!! PS/ Мне кстати помогли с гостиницей и обменом денег. Спасибо Антон вам за это! Прям очень приятно было за такое участие

  • В
    Вениамин
    26 октября 2023
    На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
    Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках "редких" мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и я это сделал! Тур
    читать дальше

    вообще стоит того. Это необычный маршрут, погружение в другой Казахстан, где мало туристов, размеренная жизнь вдали от мегаполиса. Бархан вообще непонятно как тут появился и почему его не сдувает. Мистика какая-то. Может он что-то скрывает инопланетное под ним? Мне очень понравилось все - и организация, и транспорт. Привык к такой организации в России и рад это встретить в Казахстане. Спасибо вам за эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Родник Чокана Валиханова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
  2. Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
  3. Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Родник Чокана Валиханова" можно забронировать 3 экскурсии от 215 000 до 750 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2025 год по теме «Родник Чокана Валиханова», 9 ⭐ отзывов, цены от 215000₸. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель