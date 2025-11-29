Представьте день, когда вы оставляете суету города и отправляетесь в горы, чтобы встретить вечер под самым ярким небом Казахстана. Это не просто пикник, а приватный вечер с шеф-поваром, комфортом и атмосферой премиального отдыха.
Описание экскурсии
Вечер под самым ярким небом Казахстана Оставьте позади городскую суету, шум отправляетесь в горы, чтобы встретить вечер под звездным небом. Вас ждет ужин, приготовленный шеф-поваром, комфорт и настоящая атмосфера премиального отдыха. Плато Ассы — одно из самых живописных и необычных мест в окрестностях Алматы. Это высокогорное плато на высоте около 2700 м, окружённое величественными горами и бескрайними альпийскими лугами. Вы увидите:
панорамные горные виды, уходящие за горизонт, • юрты пастухов и стада лошадей, мирно пасущихся на свободе, • уникальную высокогорную обсерваторию, • и, если повезёт, — сурков, орлов и даже косуль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Ассы
- Панорамные горные виды
- Юрты пастухов и стада лошадей
- Высокогорную обсерваторию
- Если повезет, сурков, орлов и косуль
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги профессионального шеф-повара
- Меню: два вида свежих салатов, нежное сырне, фрукты, душистый чай
- Кальян
- Аренда мебели и создание лаундж зоны
- Организация и полное обслуживание
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из вашего отеля
Завершение: Гид привезет вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 08:00
30 ноя в 07:00
от 10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад
Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 07:00
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
7520 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфорт-маршрут: плато Ассы и озеро Иссык
Погрузитесь в атмосферу горных пейзажей, посетив плато Ассы и озеро Иссык. Насладитесь природой и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договорённости с гидом
1 мая в 05:30
2 мая в 05:30
28 081 ₽ за всё до 6 чел.