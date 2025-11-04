Мои заказы

Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа

Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Это путешествие на плато Ассы и к озеру Иссык станет настоящим открытием для любителей природы.

Величественные горы, цветущие луга и кристально чистая вода озера - всё это создаёт неповторимую атмосферу. Туристы смогут увидеть один из самых высоких водопадов региона и сделать незабываемые снимки.

Программа разработана для максимального комфорта, а опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное путешествие
4.9
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные виды
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🚙 Комфортный транспорт
  • 🏞 Уникальные природные объекты
  • 👥 Мини-группа для уюта
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа© Юлия
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа© Юлия
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа© Юлия
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая4
мая
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Плато Ассы
  • Озеро Иссык
  • Водопад Медвежий

Описание экскурсии

Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.

Программа с таймингом

7:00 — сбор группы и выезд из Алматы

Рекомендуется приехать немного заранее, чтобы спокойно разместиться и подготовиться к поездке.

9:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой

Фотопаузы, панорамные виды, лёгкая прогулка.

11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий

Пеший подъём к смотровой площадке, фото и отдых на природе.

13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию, оплачивается отдельно)

Можно попробовать блюда местной кухни.

15:30–17:00 — прогулка по альпийским лугам и возле обсерватории

По желанию — фотосессия с видом на горы.

19:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается питание, экосбор — 5000 тенге, услуги фотографа — 20 000 тенге с чел.
  • По предварительному запросу возможна съёмка с дрона (аэросъёмка)— 35 000 тенге с чел. или 50 000 тенге за всю группу
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica или Jeep
  • Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2423 туристов
Привет всем! Меня зовут Юлия и я — сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Людмила)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Людмила)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Людмила)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Арина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Арина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Арина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Арина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Ирина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Виктор)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Виктор)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Татьяна)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа (Кристина)
И
Ирина
4 ноя 2025
Все очень понравилось, спасибо!
Л
Людмила
21 окт 2025
Отличная экскурсия, море впечатлений. Гиды - прекрасные ребята, было очень приятно с ними поболтать и посмеяться. Интересная история озера Иссык, произвело впечатление. Для тех, кто любит горы, но не любит
читать дальше

в них лезть, это идеальная программа - на комфортном джипе через перевал на плато. Осень - отдельное удовольствие, буйство красок на фоне ледяного величия гор и насыщенная бирюза озера. Спустя месяц все ещё под впечатлением, хочется вернуться. Обязательно привезу еще друзей.
Да, еще на обратном пути было кафе с очень вкусным шашлыком, не отказывайте себе в удовольствии.

Отличная экскурсия, море впечатлений. Гиды - прекрасные ребята, было очень приятно с ними поболтать и посмеяться.Отличная экскурсия, море впечатлений. Гиды - прекрасные ребята, было очень приятно с ними поболтать и посмеяться.Отличная экскурсия, море впечатлений. Гиды - прекрасные ребята, было очень приятно с ними поболтать и посмеяться.
А
Арина
2 окт 2025
Маршрут интересный, места очень красивые.
Маршрут интересный, места очень красивые.Маршрут интересный, места очень красивые.Маршрут интересный, места очень красивые.Маршрут интересный, места очень красивые.
Ирина
Ирина
26 сен 2025
Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.
Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.
В
Виктор
21 сен 2025
Крутая экскурсия, виды и природа завораживают! Гиды Дмитрий и Юлия, спасибо за отличное приключение!
Крутая экскурсия, виды и природа завораживают! Гиды Дмитрий и Юлия, спасибо за отличное приключение!Крутая экскурсия, виды и природа завораживают! Гиды Дмитрий и Юлия, спасибо за отличное приключение!
Т
Татьяна
13 сен 2025
Побывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная на внедорожнике, но виды классные). Потом водопад Медвежий (разминка после длительного сидения на 1300 метров несложного и плавного подъёма). Изюминка - озеро Иссык (восхитительный цвет воды). Гид Айдын очень клиентоориентированный. Нам было очень весело))).
Побывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная наПобывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная на
К
Кристина
11 сен 2025
Читающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделать это нужно именно с этими ребятами! Это было настолько умело (по времени - пока не было толп туристов), комфортно, с уважением ко всем желаниям и такиииими потрясными видами и историями, что слов нет. Ребята супер душевные! Спасибо вам огромное, отличный был день!
Читающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделатьЧитающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделать
А
Андрей
9 сен 2025
Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.
Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.
Анастасия
Анастасия
9 сен 2025
Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.
Байназар - не просто отличный водитель, не просто тот, кто знает маршрут и места 🗺️, но и эрудированный молодой человек, было безумно приятно находиться в его компании! Вежливый, внимательный, тактичный! Рассказывает увлекательно и интересно, можно разговаривать на любыыые темы 🥹❤️‍🔥
Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.
Ю
Юлия
8 сен 2025
Отличный тур, очень комфортно и интересно. Наш водитель Айдын просто пушка-бомба спутник:)
Отличный тур, очень комфортно и интересно. Наш водитель Айдын просто пушка-бомба спутник:)Отличный тур, очень комфортно и интересно. Наш водитель Айдын просто пушка-бомба спутник:)Отличный тур, очень комфортно и интересно. Наш водитель Айдын просто пушка-бомба спутник:)
М
Маргарита
4 сен 2025
все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!
все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!
Евгения
Евгения
3 сен 2025
Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз, в следующий год или в следующий сезон✨ Бескрайние степные пейзажи, кочевые жители с табунами
читать дальше

лошадок, россыпь коров и барашков по всему горному пути — я расплылась вчера в умилении и в восторге🐏☀️ Одевайтесь теплее и больше времени погуляете по плато, оно определенно заслуживает внимания.
Другие локации тоже понравились: мой второй увиденный водопад (сравнивать не с чем, да и зачем, не пересох и на том водопаду спасибо)😁
Озеро тоже стоит того, чтобы на нем побывать: бирюзовые чистые воды в зеленых горах🩵 и местная коровка для антуража
Спасибо организаторам за возможность посетить такие живописные места💕

Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз,
Юлия
Юлия
18 авг 2025
Накануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и это оставался последний день в Казахстане. Так что дождь, оказался не помехой. Мы с подругой
читать дальше

были единственными пассажирами внедорожника и подопечными Алмаса, который и провел для нас экскурсию к озеру Иссык, водопаду Медвежий и плато Ассы (и разрешил прокатиться на крыше, для лучшего обзора на плато). Потрясающие виды озера дождь только украсил, придав воде бирюзовый цвет. А потом дождь прекратился, позволив наблюдать обсерваторию и радугу.

Накануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и этоНакануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и это
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за такой искренний и тёплый отзыв!
Очень приятно, что, несмотря на дождь, экскурсия состоялась и принесла вам только
читать дальше

яркие впечатления. Природа иногда вносит свои коррективы, но именно такие моменты делают поездку ещё более особенной — бирюзовое озеро, радуга над плато и свежий воздух после дождя запоминаются на всю жизнь.

Мы рады, что в этот день вас сопровождал Алмас — он всегда старается создать атмосферу лёгкого приключения и показать Казахстан с самых красивых ракурсов (и даже с крыши внедорожника).

Будем ждать вас снова, чтобы открыть ещё больше удивительных мест и подарить новые впечатления!

С уважением, Юлия Алексеевна

Ш
Шайхулова
13 июл 2025
Мы были на экскурсии с Сериком, нас было всего 4 туриста, поэтому было крайне комфортно, интересно, весело. Виды просто потрясающие
Мы были на экскурсии с Сериком, нас было всего 4 туриста, поэтому было крайне комфортно, интересно, весело. Виды просто потрясающие
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв!

Очень рады, что вам понравилась поездка с Сериком. В такой компании действительно получается максимально комфортно, легко общаться
читать дальше

и наслаждаться атмосферой.

А виды… да, они завораживают каждый раз, даже нас, кто бывает там часто!

Приезжайте к нам снова за новыми впечатлениями и потрясающими пейзажами — у нас ещё много красивых маршрутов, которые вас удивят. 🛻

Евгения
Евгения
6 июл 2025
Выражаю благодарность водителю, который провел с нами целый день и показал чудные места страны

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Озеро Иссык и водопад Медвежий
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на джипе «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
На машине
Джиппинг
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Впечатлиться горной природой Казахстана и узнать интересные факты о стране
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: плато Ассы, озеро Иссык и водопад
На машине
Джиппинг
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфорт-маршрут: плато Ассы и озеро Иссык
Погрузитесь в атмосферу горных пейзажей, посетив плато Ассы и озеро Иссык. Насладитесь природой и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
37 441 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы