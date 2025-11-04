Это путешествие на плато Ассы и к озеру Иссык станет настоящим открытием для любителей природы.
Величественные горы, цветущие луга и кристально чистая вода озера - всё это создаёт неповторимую атмосферу. Туристы смогут увидеть один из самых высоких водопадов региона и сделать незабываемые снимки.
Программа разработана для максимального комфорта, а опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные виды
- 📸 Возможность фотосессии
- 🚙 Комфортный транспорт
- 🏞 Уникальные природные объекты
- 👥 Мини-группа для уюта
Что можно увидеть
- Плато Ассы
- Озеро Иссык
- Водопад Медвежий
Описание экскурсии
Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.
Программа с таймингом
7:00 — сбор группы и выезд из Алматы
Рекомендуется приехать немного заранее, чтобы спокойно разместиться и подготовиться к поездке.
9:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой
Фотопаузы, панорамные виды, лёгкая прогулка.
11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий
Пеший подъём к смотровой площадке, фото и отдых на природе.
13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию, оплачивается отдельно)
Можно попробовать блюда местной кухни.
15:30–17:00 — прогулка по альпийским лугам и возле обсерватории
По желанию — фотосессия с видом на горы.
19:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Отдельно оплачивается питание, экосбор — 5000 тенге, услуги фотографа — 20 000 тенге с чел.
- По предварительному запросу возможна съёмка с дрона (аэросъёмка)— 35 000 тенге с чел. или 50 000 тенге за всю группу
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica или Jeep
- Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2423 туристов
Привет всем! Меня зовут Юлия и я — сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
4 ноя 2025
Все очень понравилось, спасибо!
Л
Людмила
21 окт 2025
Отличная экскурсия, море впечатлений. Гиды - прекрасные ребята, было очень приятно с ними поболтать и посмеяться. Интересная история озера Иссык, произвело впечатление. Для тех, кто любит горы, но не любит
А
Арина
2 окт 2025
Маршрут интересный, места очень красивые.
Ирина
26 сен 2025
Всё хорошо организовано. Маршрут интересный.
В
Виктор
21 сен 2025
Крутая экскурсия, виды и природа завораживают! Гиды Дмитрий и Юлия, спасибо за отличное приключение!
Т
Татьяна
13 сен 2025
Побывали на классной экскурсии. Маршрут построен отлично, впечатления по нарастающей. Плато Ассы (дорога туда сложная на внедорожнике, но виды классные). Потом водопад Медвежий (разминка после длительного сидения на 1300 метров несложного и плавного подъёма). Изюминка - озеро Иссык (восхитительный цвет воды). Гид Айдын очень клиентоориентированный. Нам было очень весело))).
К
Кристина
11 сен 2025
Читающим: если сомневаетесь - не сомневайтесь, это действительно то, что нужно увидеть в Казахстане, и сделать это нужно именно с этими ребятами! Это было настолько умело (по времени - пока не было толп туристов), комфортно, с уважением ко всем желаниям и такиииими потрясными видами и историями, что слов нет. Ребята супер душевные! Спасибо вам огромное, отличный был день!
А
Андрей
9 сен 2025
Отличная экскурсия по красивым местам на шикарных машинах, очень повезло с погодой.
Анастасия
9 сен 2025
Хочется сказать спасибо команде🙏🏻 и отметить нашего водителя - гида.
Байназар - не просто отличный водитель, не просто тот, кто знает маршрут и места 🗺️, но и эрудированный молодой человек, было безумно приятно находиться в его компании! Вежливый, внимательный, тактичный! Рассказывает увлекательно и интересно, можно разговаривать на любыыые темы 🥹❤️🔥
Ю
Юлия
8 сен 2025
Отличный тур, очень комфортно и интересно. Наш водитель Айдын просто пушка-бомба спутник:)
М
Маргарита
4 сен 2025
все очень понравилось, шикарная природа, очень повезло с погодой, отдельное спасибо водителю Жалгасу, невероятно позитивный мужчина!
Евгения
3 сен 2025
Потрясающая, между прочим, выдалась поездка, даже лучше ожиданий🏞️💚 и определенно на плато Ассы побываю еще раз, в следующий год или в следующий сезон✨ Бескрайние степные пейзажи, кочевые жители с табунами
Юлия
18 авг 2025
Накануне экскурсии случился дождь и организатор предложила перенести экскурсию. К сожалению, отпуск заканчивался - и это оставался последний день в Казахстане. Так что дождь, оказался не помехой. Мы с подругой
Юлия
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за такой искренний и тёплый отзыв!
Очень приятно, что, несмотря на дождь, экскурсия состоялась и принесла вам только
Ш
Шайхулова
13 июл 2025
Мы были на экскурсии с Сериком, нас было всего 4 туриста, поэтому было крайне комфортно, интересно, весело. Виды просто потрясающие
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв!
Очень рады, что вам понравилась поездка с Сериком. В такой компании действительно получается максимально комфортно, легко общаться
Евгения
6 июл 2025
Выражаю благодарность водителю, который провел с нами целый день и показал чудные места страны
Входит в следующие категории Алматы
