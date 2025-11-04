Это путешествие на плато Ассы и к озеру Иссык станет настоящим открытием для любителей природы. Величественные горы, цветущие луга и кристально чистая вода озера - всё это создаёт неповторимую атмосферу. Туристы смогут увидеть один из самых высоких водопадов региона и сделать незабываемые снимки. Программа разработана для максимального комфорта, а опытные гиды обеспечат безопасное и увлекательное путешествие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.

Программа с таймингом

7:00 — сбор группы и выезд из Алматы

Рекомендуется приехать немного заранее, чтобы спокойно разместиться и подготовиться к поездке.

9:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой

Фотопаузы, панорамные виды, лёгкая прогулка.

11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий

Пеший подъём к смотровой площадке, фото и отдых на природе.

13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию, оплачивается отдельно)

Можно попробовать блюда местной кухни.

15:30–17:00 — прогулка по альпийским лугам и возле обсерватории

По желанию — фотосессия с видом на горы.

19:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали