Необязательно уходить в многодневный поход, чтобы оказаться среди горных пейзажей. Эта лёгкая прогулка подойдёт даже путешественникам с минимальной подготовкой.
Мы отправимся к маленькому, но очень живописному водопаду и при желании устроим завтрак с видом на горы. Это будет неутомительное, приятное и очень красивое путешествие.
Мы отправимся к маленькому, но очень живописному водопаду и при желании устроим завтрак с видом на горы. Это будет неутомительное, приятное и очень красивое путешествие.
Описание экскурсии
Примерный тайминг поездки
6:00–7:00 — выезд из Алматы (в будни)
5:00–6:00 — выезд из Алматы (в выходные)
7:00–8:00 — прибытие в национальный парк
8:00–10:00 — прогулка к водопаду и отдых
10:00–11:00 — завтрак
12:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Пешая часть пути — не более 2 км. На маршруте будет подъём по лестнице
- В стоимость входит билет в нацпарк
- Завтрак и напитки возьмите с собой, или заедем перекусить в визит-центр «Аюсай» — не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид-фотограф в Алматы Я родилась и выросла здесь. Хорошо знаю город и окрестности, историю, и обожаю показывать Алматы гостям. Я — гид любитель. Опыт у меня небольшой, но со мной точно не будет скучно. Профессионально занимаюсь фотографией с 2015 года. Поэтому, если вы хотите не только увидеть красивые места, но и сохранить воспоминания в виде красивых фото — вы по адресу.
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