Ксения — ваш гид в Алматы Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Я гид-фотограф в Алматы Я родилась и выросла здесь. Хорошо знаю город и окрестности, историю, и обожаю показывать Алматы гостям. Я — гид любитель. Опыт у меня небольшой, но со мной точно не будет скучно. Профессионально занимаюсь фотографией с 2015 года. Поэтому, если вы хотите не только увидеть красивые места, но и сохранить воспоминания в виде красивых фото — вы по адресу.