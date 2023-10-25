Приглашаем вас в насыщенную поездку к природным красотам Казахстана! Вы побываете в горной местности с непередаваемыми пейзажами, насладитесь видами вершин Заилийского Алатау, увидите пронзительно бирюзовое озеро Иссык. Также мы совершим лёгкий треккинг к 30-ти метровому водопаду, сделаем красочные фото и видео.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.

Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!

Подробная программа

07:30 — Выезд из Алматы.

09:00-10:00 — Прогулка вокруг озера Иссык.

10:00 — Отправление к водопаду Медвежий.

11:15 — Старт хайкинга к водопаду, фото и видео в процессе подъёма и спуска.

13:30 — Отправление в Алматы.

15:00 — Прибытие в Алматы.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике, профессиональные водитель, групповая аптечка

Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 500 тенге с человека и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)

Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 7 человек. Стоимость — 35000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций.

Участники в нетрезвом виде и несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются к экскурсии

Оплата и возврат