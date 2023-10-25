Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий

Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на групповой экскурсии

5
1 отзыв
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Приглашаем вас в насыщенную поездку к природным красотам Казахстана! Вы побываете в горной местности с непередаваемыми пейзажами, насладитесь видами вершин Заилийского Алатау, увидите пронзительно бирюзовое озеро Иссык. Также мы совершим лёгкий треккинг к 30-ти метровому водопаду, сделаем красочные фото и видео.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
2
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.

Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!

Подробная программа

07:30 — Выезд из Алматы.
09:00-10:00 — Прогулка вокруг озера Иссык.
10:00 — Отправление к водопаду Медвежий.
11:15 — Старт хайкинга к водопаду, фото и видео в процессе подъёма и спуска.
13:30 — Отправление в Алматы.
15:00 — Прибытие в Алматы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике, профессиональные водитель, групповая аптечка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 500 тенге с человека и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)
  • Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 7 человек. Стоимость — 35000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций.
  • Участники в нетрезвом виде и несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются к экскурсии

Оплата и возврат

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии оплатить нам остаток
  • Если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, возможен возврат 100% стоимости
  • Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату
  • Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Валентин
25 окт 2023
Это была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тоже все четко, как я люблю. Заранее был чатик в Телеграмме с местом встречи и всеми остальными нюансами путешествия, общение в чатике, потом фото и видео там обменивались. По поездке. Сначала посетили Иссык. Очень красивое озеро! Пейзажи бомба. У этого озера очень интересная (но печальная) история, нам эту историю организаторы выслали заранее в общий чат в Телеграмме, мы ее почитали. Есть памятные места у озера, посвященные этим событиям. В общем надышался свежим воздухом, не зря в советское время это была рекреационная зона для оздоровления организма. Много фото и видео сделали.
Нас завезли на форелевое хозяйство, мы выловили свою форель, нам ее приготовили и мы поели. Вкусно! Это стоит дополнительно не так дорого, но того стоит.
Потом поехали до Тургеньского ущелья и сделали подъем к водопаду Медвежьему. Очень красивый водопад.
Поездкой я доволен на 100% и забронировал еще один тур с ребятами. Рекомендую.
Это была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тожеЭто была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тожеЭто была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тожеЭто была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тожеЭто была классная поездка! Вовремя выехали, комфортный минивэн, улыбчивый гид-водитель, все очень душевно. По организации тоже

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