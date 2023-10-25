Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на групповой экскурсии
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даты
Описание
Что вас ожидает
Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.
Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!
Подробная программа
07:30 — Выезд из Алматы.
09:00-10:00 — Прогулка вокруг озера Иссык.
10:00 — Отправление к водопаду Медвежий.
11:15 — Старт хайкинга к водопаду, фото и видео в процессе подъёма и спуска.
13:30 — Отправление в Алматы.
15:00 — Прибытие в Алматы.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике, профессиональные водитель, групповая аптечка
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 500 тенге с человека и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)
- Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 7 человек. Стоимость — 35000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций.
- Участники в нетрезвом виде и несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются к экскурсии
Оплата и возврат
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала экскурсии оплатить нам остаток
- Если до тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, возможен возврат 100% стоимости
- Если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату
- Если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможны
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Нас завезли на форелевое хозяйство, мы выловили свою форель, нам ее приготовили и мы поели. Вкусно! Это стоит дополнительно не так дорого, но того стоит.
Потом поехали до Тургеньского ущелья и сделали подъем к водопаду Медвежьему. Очень красивый водопад.
Поездкой я доволен на 100% и забронировал еще один тур с ребятами. Рекомендую.