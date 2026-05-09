Приглашаем вас в насыщенную поездку к природным красотам Казахстана! Вы побываете в горной местности с непередаваемыми пейзажами, насладитесь видами вершин Заилийского Алатау, увидите пронзительно бирюзовое озеро Иссык. Также мы совершим лёгкий треккинг к 30-метровому водопаду, сделаем красочные фото и видео.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.

Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!

Подробная программа

7:00 сбор на месте встречи

7:30 выезд из Алматы

9:00-10:30 прогулка вокруг озера Иссык, фото и видео

10:30 отправление с озера к водопаду Тургеньский (Медвежий)

11:45 старт хайкинга к водопаду Медвежий (Тургеньский), фото и видео в процессе подъёма и спуска

14:00 отправление в Алматы

15:00-16:00 прибытие в Алматы

Организационные детали

Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, профессиональный водитель-гид, групповая аптечка

Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 4000 тенге с чел. и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)

Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте в переписке с гидом

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Особенности формата