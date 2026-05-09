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Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий

Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на экскурсии в мини-группе
Приглашаем вас в насыщенную поездку к природным красотам Казахстана! Вы побываете в горной местности с непередаваемыми пейзажами, насладитесь видами вершин Заилийского Алатау, увидите пронзительно бирюзовое озеро Иссык. Также мы совершим лёгкий треккинг к 30-метровому водопаду, сделаем красочные фото и видео.
4.9
50 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий

Описание экскурсии

Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.

Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!

Подробная программа

7:00 сбор на месте встречи
7:30 выезд из Алматы
9:00-10:30 прогулка вокруг озера Иссык, фото и видео
10:30 отправление с озера к водопаду Тургеньский (Медвежий)
11:45 старт хайкинга к водопаду Медвежий (Тургеньский), фото и видео в процессе подъёма и спуска
14:00 отправление в Алматы
15:00-16:00 прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, профессиональный водитель-гид, групповая аптечка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 4000 тенге с чел. и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)
  • Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций
  • Участники в нетрезвом виде и несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются к экскурсии

во вторник, четверг и субботу в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Групповая экскурсия5445 ₽
Индивидуальный тур на внедорожнике из вашего отеля или аэропорта (за 1-4 чел)22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7952 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
2
2
1
Лидия
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне! Бронировала за полгода, организатор всегда был на связи, с доплатой за экскурсию не возникло никаких проблем. Получила массу положительных эмоций! Всем рекомендую.
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
Благодарю организатора и гида-водителя Улана за замечательный день, полный незабываемых локаций. Все прошло на высшем уровне!
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Б
Экскурсия на Иссык, Медвежий водопад и Тургеньское ущелье меня восхитило. Все локации красивые, интересные. Бирюзовое озеро в обрамлении гор неописуемо. Просто завораживает. Водопад мощный, действительно чувствуешь энергию падающей воды. Спасибо большое организаторам.
Особый респект гиду Ержану. За его рассказы, поддержку. Внимательный, корректный, всегда готов прийти на помощь.
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Е
Добрый день!
Все понравилось. Единственно, хотелось бы все-таки машину с кондиционером:)
Антон
Антон
Ответ организатора:
Елизавета, спасибо за отзыв! 😊 Помним вашу поездку с нами. Это было 2 года назад, в 2024 году. Спасибо что
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сейчас нашли время и написали.
На тот момент действительно был автомобиль без кондиционера. Таких машин у нас уже давно нет, весь транспорт оборудован кондиционерами 😊 Так что будем рады видеть вас снова! 🌸

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Н
с точки зрения организации - все супер! ребята заранее высылают подробную информацию о локациях, так что когда едешь уже понимаешь историю мест. сам гид-водитель Бахтияр, очень позитивный, доброжелательный.
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З
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Гид Газиз был очень вежлив с нами, много интересного рассказал.
Авто было чистым, комфортным.
Я в Алматы была несколько раз, в том
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числе ездила на подобную экскурсию (с другим организатором )(озеро Иссык + Медвежий водопад). Нас там просто довезли на машине, высадили у начала тропы и сказали идти самим, без сопровождения😂Я знаю, конечно, что там есть тропинка и понятно, в каком направлении нужно идти.
Но было очень приятно, что Газиз следовал с нами по всему маршруту, рассказывал интересные факты, помогал с видео и фото съемкой, подсказывал, с какого ракурса можно сделать красивые кадры)
А еще в начале пути угостил нас местным шоколадом, что тоже было очень мило, спасибо!
Будем рекомендовать организатора знакомым! ☺️

Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!+2
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
Были на экскурсии группой из трех человек. Нам всё очень понравилось!
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Е
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Все отлично спланировано, комфортный автобус с кондиционером, организаторы были на связи до поездки, гиду Мирасу отдельная благодарность - за отличные рассказы и неравнодушие☺️ Особенно хочу
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отметить то, что на озеро Иссык мы приехали раньше всех других экскурсий и были там практически одни! И уже после нашего отъезда туда приехало много огромных автобусов с туристами, в толпе было бы не так комфортно быть у озера.
Вкусный обед, отличное кафе с демократичными ценами.
10/10!

Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
Была на экскурсии 18.06, очень понравилось!
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