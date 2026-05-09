Описание экскурсии
Первым делом отправимся к озеру Иссык — одному из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе». И вы увидите его своими глазами! В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.
Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы. С 3 сторон над ним нависают скалы, вода с высоты летит о камни, разбиваясь в мельчайшие брызги… Но купаться не стоит — очень холодно!
Подробная программа
7:00 сбор на месте встречи
7:30 выезд из Алматы
9:00-10:30 прогулка вокруг озера Иссык, фото и видео
10:30 отправление с озера к водопаду Тургеньский (Медвежий)
11:45 старт хайкинга к водопаду Медвежий (Тургеньский), фото и видео в процессе подъёма и спуска
14:00 отправление в Алматы
15:00-16:00 прибытие в Алматы
Организационные детали
- Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, профессиональный водитель-гид, групповая аптечка
- Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 4000 тенге с чел. и питание (по желанию, также вы можете захватить перекус собой)
- Возьмите с собой наличные деньги, куртку с капюшоном, кепку, личную аптечку, солнцезащитные очки и крем
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Обратите внимание, что поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций
- Участники в нетрезвом виде и несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются к экскурсии
во вторник, четверг и субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Групповая экскурсия
|5445 ₽
|Индивидуальный тур на внедорожнике из вашего отеля или аэропорта (за 1-4 чел)
|22 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Особый респект гиду Ержану. За его рассказы, поддержку. Внимательный, корректный, всегда готов прийти на помощь.
Все понравилось. Единственно, хотелось бы все-таки машину с кондиционером:)
Гид Газиз был очень вежлив с нами, много интересного рассказал.
Авто было чистым, комфортным.
Я в Алматы была несколько раз, в том
Все отлично спланировано, комфортный автобус с кондиционером, организаторы были на связи до поездки, гиду Мирасу отдельная благодарность - за отличные рассказы и неравнодушие☺️ Особенно хочу