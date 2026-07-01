Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Алматинское озеро, водопад Аюсай, горячие источники - из Алматы
На один день сбежать в горы и оказаться на высоте 2511 метров
«Прогулка к водопаду и перекус в кафе по желанию»
9 июл в 06:00
10 июл в 06:00
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Тургеньский водопад и озеро Иссык
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Приглашаем вас отправиться в увлекательное однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему (Тургеньскому) водопаду»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:30
3 июл в 07:30
29 000 ₸
36 250 ₸ за человека
Индивидуальная
Из Алматы к Кайракскому водопаду - жемчужине Тургеньского ущелья
Провести день среди еловых лесов, горных рек и водопадов
Начало: По договорённости
«Пеший маршрут к Кайракскому водопадуОт парковки начинается тропа вдоль бурной реки Тургень»
Завтра в 07:30
3 июл в 07:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Бутаковский водопад, Ресторан Аул, Медеу, Шымбулак и Кок-Тобе
Начало: Казахский национальный академический театр оперы и...
«Затем вас ждет прогулка по живописному ущелью через еловый лес к Бутаковскому водопаду»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
44 000 ₸ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Иссык, плато Ассы и Медвежий водопад: путешествие на внедорожнике
Начало: Радостовца 292
«Медвежий водопад — живописный водопад, спрятанный среди густых елей, где можно насладиться тишиной и свежестью горного леса»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
3 июл в 06:30
42 750 ₸
47 500 ₸ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- Большое Алматинское озеро, водопад Аюсай, горячие источники - из Алматы;
- Тургеньский водопад и озеро Иссык;
- Из Алматы к Кайракскому водопаду - жемчужине Тургеньского ущелья;
- Бутаковский водопад, Ресторан Аул, Медеу, Шымбулак и Кок-Тобе;
- Озеро Иссык, плато Ассы и Медвежий водопад: путешествие на внедорожнике.
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