Официальное название водопада Хоббита — горная купель Гуляева.
Потоки воды спускаются по покрытым ярко-зелёным мхом камням, а вокруг раскинулись хвойный лес, скалы и горные склоны. Из-за своей необычной красоты это место быстро стало одной из самых популярных локаций. Приглашаю увидеть его своими глазами.
Потоки воды спускаются по покрытым ярко-зелёным мхом камням, а вокруг раскинулись хвойный лес, скалы и горные склоны. Из-за своей необычной красоты это место быстро стало одной из самых популярных локаций. Приглашаю увидеть его своими глазами.
Описание экскурсии
Маршрут начнётся в Аюсайском ущелье. Вас ждёт прогулка по тропе среди елей, скал и свежего горного воздуха. По пути будут атмосферные места для фотографий.
Главной точкой маршрута станет водопад Хоббита, или Горная купель Гуляева. Это небольшой, но очень живописный водопад, спрятанный среди покрытых мхом камней и хвойного леса. У водопада сделаем остановку для отдыха. А самые смелые смогут искупаться в прохладной горной купели и ощутить бодрящую силу горной воды.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер в обе стороны, экологические сборы, 0,5 л. воды на человека
- В стоимость не входит питание — можете взять перекус с собой
- Маршрут подходит людям с базовой физической подготовкой. Тропа несложная, но местами могут встречаться подъёмы, камни и скользкие участки, поэтому важно иметь удобную обувь.
- До начала маршрута мы добираемся на автомобиле из Алматы в сторону Большого Алматинского ущелья. Дорога занимает около 40–60 минут в зависимости от точки выезда и обстановки на дорогах
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — сертифицированный гид по Алматы и Алматинской области. С удовольствием поделюсь своими знаниями и приглашу вас в захватывающие путешествия по самым красивым и уникальным уголкам региона. Вперёд, за яркими эмоциями и живыми впечатлениями!
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