Официальное название водопада Хоббита — горная купель Гуляева. Потоки воды спускаются по покрытым ярко-зелёным мхом камням, а вокруг раскинулись хвойный лес, скалы и горные склоны. Из-за своей необычной красоты это место быстро стало одной из самых популярных локаций. Приглашаю увидеть его своими глазами.

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Описание экскурсии

Маршрут начнётся в Аюсайском ущелье. Вас ждёт прогулка по тропе среди елей, скал и свежего горного воздуха. По пути будут атмосферные места для фотографий.

Главной точкой маршрута станет водопад Хоббита, или Горная купель Гуляева. Это небольшой, но очень живописный водопад, спрятанный среди покрытых мхом камней и хвойного леса. У водопада сделаем остановку для отдыха. А самые смелые смогут искупаться в прохладной горной купели и ощутить бодрящую силу горной воды.

Организационные детали