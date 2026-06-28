Пора выбраться в горы! Без сложных подъёмов и длинного пути, но с огромным количеством впечатлений.
На нашем маршруте — Бутаковский водопад, хвойный лес, легендарный Медео и к плотине с невероятными видами на горы и город. Всего за несколько часов — самые красивые природные символы окрестностей Алматы.
На нашем маршруте — Бутаковский водопад, хвойный лес, легендарный Медео и к плотине с невероятными видами на горы и город. Всего за несколько часов — самые красивые природные символы окрестностей Алматы.
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Алматы
Путешествие начнётся с поездки в живописное Бутаковское ущелье.
7:45 — хайкинг к Бутаковскому водопаду
Отправимся по горной тропе к водопаду — через хвойный лес, вдоль горной реки и открывает красивые виды на окружающие вершины.
9:00 — Бутаковский водопад
Сделаем остановку для наслаждения свежим горным воздухом.
10:00 — возвращение к автомобилю
У вас будет 30 мин свободного времени на перекус и отдых.
11:00 — Медео
Вы познакомитесь с историей самого известного горного катка Казахстана и подниметесь на экологичном электрокаре к селезащитной плотине Медео. С вершины открываются впечатляющие виды на горы, ущелья и окрестности Алматы.
12:20 — спуск
Спустимся по знаменитой лестнице Медео или пройдём по более спокойной тропе через Осиновую рощу.
13:15 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, экосбор, подъём на экотакси на плотину
- Перекус возьмите с собой
- По запросу выдам треккинговые палки, дождевики, ледоступы — всё бесплатно
ежедневно в 07:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кабанбай батыра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я тот человек, для которого горы — не теория, а опыт. Тот, кто по-настоящему любит высоту и дорогу вверх. Я живу в Алматы и помогаю людям безопасно и уверенно открывать
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