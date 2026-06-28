Пора выбраться в горы! Без сложных подъёмов и длинного пути, но с огромным количеством впечатлений. На нашем маршруте — Бутаковский водопад, хвойный лес, легендарный Медео и к плотине с невероятными видами на горы и город. Всего за несколько часов — самые красивые природные символы окрестностей Алматы.

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Описание экскурсии

7:15 — выезд из Алматы

Путешествие начнётся с поездки в живописное Бутаковское ущелье.

7:45 — хайкинг к Бутаковскому водопаду

Отправимся по горной тропе к водопаду — через хвойный лес, вдоль горной реки и открывает красивые виды на окружающие вершины.

9:00 — Бутаковский водопад

Сделаем остановку для наслаждения свежим горным воздухом.

10:00 — возвращение к автомобилю

У вас будет 30 мин свободного времени на перекус и отдых.

11:00 — Медео

Вы познакомитесь с историей самого известного горного катка Казахстана и подниметесь на экологичном электрокаре к селезащитной плотине Медео. С вершины открываются впечатляющие виды на горы, ущелья и окрестности Алматы.

12:20 — спуск

Спустимся по знаменитой лестнице Медео или пройдём по более спокойной тропе через Осиновую рощу.

13:15 — прибытие в Алматы

Организационные детали