На каникулы – туры в Алматы

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Алматы, цены от 89 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На машине
Джиппинг
2 отзыва
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
На машине
Джиппинг
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
92 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
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    что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое. Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))! Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача! Спасибо за поездку!

  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На каникулы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
  2. Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
  3. Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Сколько стоит тур в Алматы в декабре 2024
Сейчас в Алматы в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 89 300 до 249 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год на каникулы, 4 ⭐ отзыва, цены от 89300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль