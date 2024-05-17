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что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое. Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))! Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача! Спасибо за поездку!