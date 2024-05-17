5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
92 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На каникулы»
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Сколько стоит тур в Алматы в декабре 2024
Сейчас в Алматы в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 89 300 до 249 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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