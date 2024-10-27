2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
28 окт в 07:00
4 ноя в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
5 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
99 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «В ноябре»
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