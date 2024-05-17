Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Приглашаем побывать в живописных местах, окунуться в жизнь кочевников, узнать легенды и попробовать традиционную кухню. Вы увидите необычное озеро Каинды с торчащими из него стволами древних елей. Полюбуетесь Медвежьим водопадом и Чарынским каньоном, который сравнивают с Большим каньоном в США. Посетите сакские курганы и территорию джунгарских сражений. Вас ждут единение с природой и потрясающие виды.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
В случае отмены удерживаем полную стоимость комиссии, так как мы бронируем транспорт и ночлег, а также заказываем питание (приготовление завтрака, обеда, ужина).
Информация по одежде: так как днём жарко, вечерами прохладно, ветрено, вам понадобится удобная закрытая обувь для треккинга/кроссовки, головной убор (панама, кепка и т. д.), шарфик/палантин (чтобы не продуло уши вечером), солнцезащитный крем и очки, 2 футболки/топа, толстовка либо кофта/ ветровка, дождевик, 2 пары носков.
Проживание. Ночлег в ханской юрте (летом) либо в гостевом доме (в холодное время
года в юртах не очень комфортно).
Питание. В стоимость входят обед и ужин в 1-й день и 3-разовое питание во 2-й день.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Водопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганы
Встречаемся и отправляемся к водопаду Аюлы (Медвежий). Совершим небольшой треккинг вверх по тропе (около 1,5 км) и окажемся у живописного 30-метрового водопада. Затем доедем до древнего озера Иссык в горном ущелье. Вы полюбуетесь необычным цветом воды водоёма, меняющимся в зависимости от погоды, насладитесь тишиной и единением с природой. Вокруг озера растянулись скалистые каньоны, раскинулись альпийские луга и густые леса, а само оно имеет громкую историю, о которой мы вам расскажем.
После посетим сакские курганы, где много столетий назад располагался некрополь саков и скифов. Сейчас здесь создан археологический парк, включающий 47 курганов. Вы увидите реконструированное сакское жилище и предметы быта, узнаете, из чего состоят сами курганы. Приблизительно в 17:30 — выезд в область, где мы останемся на ночь в юрте или гостевом доме. По приезде поужинаем и отдохнём.
Экскурсия продлится около 6-7 часов, от одной локации до другой время в пути занимает 40-50 минут.
Прогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок Саты
После завтрака в 08:00 прогуляемся у Бестюбинского водохранилища меж склонов гор, чьи скалистые берега напоминают слоёный пирог. В 09:00 отправимся любоваться Чарынским каньоном: пройдёмся меж оранжево-красноватых «стен».
После обеда доедем до уникального горного озера Каинды, которое также известно под названием «Затонувший лес». Пересядем на высокопроходимые машины и доберёмся до водоёма, из прозрачной воды которого торчат верхушки затопленных в результате землетрясения деревьев — пейзаж чарующий и очень необычный. Погуляем вдоль озера и посетим ещё одно — Кольсай — в Государственном национальном природном парке. Желающие прокатятся на лодке или катамаране.
На ужин заедем в посёлок Саты, а затем отправимся обратно в Алма-Ату, куда прибудем около 22:00.
Второй вариант — остаться в посёлке ночь и выехать в Алма-Ату рано утром следующего дня.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Экосборы
- Ночлег
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
- Дополнительные развлечения (по желанию): конные прогулки, катамаран и т. п
- Стоимость тура указана при группе от 2 человек. При индивидуальном проведении для одного человека стоимость тура составит 60 000 руб
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Мы можем организовать эту поездку и для компаний больше 4 человек на минивэнах и комфортабельных микроавтобусах, стоимость - по запросу