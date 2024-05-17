По природным достопримечательностям Алматинской области
Авторский тур в Алматы

Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами

Алматинская область — это удивительные контрасты и чарующие пейзажи, национальные парки и заповедники.

Приглашаем побывать в живописных местах, окунуться в жизнь кочевников, узнать легенды и попробовать традиционную кухню. Вы увидите необычное озеро Каинды с торчащими из него стволами древних елей. Полюбуетесь Медвежьим водопадом и Чарынским каньоном, который сравнивают с Большим каньоном в США. Посетите сакские курганы и территорию джунгарских сражений. Вас ждут единение с природой и потрясающие виды.
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
В случае отмены удерживаем полную стоимость комиссии, так как мы бронируем транспорт и ночлег, а также заказываем питание (приготовление завтрака, обеда, ужина).
Информация по одежде: так как днём жарко, вечерами прохладно, ветрено, вам понадобится удобная закрытая обувь для треккинга/кроссовки, головной убор (панама, кепка и т. д.), шарфик/палантин (чтобы не продуло уши вечером), солнцезащитный крем и очки, 2 футболки/топа, толстовка либо кофта/ ветровка, дождевик, 2 пары носков.

Проживание. Ночлег в ханской юрте (летом) либо в гостевом доме (в холодное время
года в юртах не очень комфортно).

Питание. В стоимость входят обед и ужин в 1-й день и 3-разовое питание во 2-й день.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганы

Встречаемся и отправляемся к водопаду Аюлы (Медвежий). Совершим небольшой треккинг вверх по тропе (около 1,5 км) и окажемся у живописного 30-метрового водопада. Затем доедем до древнего озера Иссык в горном ущелье. Вы полюбуетесь необычным цветом воды водоёма, меняющимся в зависимости от погоды, насладитесь тишиной и единением с природой. Вокруг озера растянулись скалистые каньоны, раскинулись альпийские луга и густые леса, а само оно имеет громкую историю, о которой мы вам расскажем.

После посетим сакские курганы, где много столетий назад располагался некрополь саков и скифов. Сейчас здесь создан археологический парк, включающий 47 курганов. Вы увидите реконструированное сакское жилище и предметы быта, узнаете, из чего состоят сами курганы. Приблизительно в 17:30 — выезд в область, где мы останемся на ночь в юрте или гостевом доме. По приезде поужинаем и отдохнём.

Экскурсия продлится около 6-7 часов, от одной локации до другой время в пути занимает 40-50 минут.

Водопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганыВодопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганыВодопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганы
2 день

Прогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок Саты

После завтрака в 08:00 прогуляемся у Бестюбинского водохранилища меж склонов гор, чьи скалистые берега напоминают слоёный пирог. В 09:00 отправимся любоваться Чарынским каньоном: пройдёмся меж оранжево-красноватых «стен».

После обеда доедем до уникального горного озера Каинды, которое также известно под названием «Затонувший лес». Пересядем на высокопроходимые машины и доберёмся до водоёма, из прозрачной воды которого торчат верхушки затопленных в результате землетрясения деревьев — пейзаж чарующий и очень необычный. Погуляем вдоль озера и посетим ещё одно — Кольсай — в Государственном национальном природном парке. Желающие прокатятся на лодке или катамаране.

На ужин заедем в посёлок Саты, а затем отправимся обратно в Алма-Ату, куда прибудем около 22:00.
Второй вариант — остаться в посёлке ночь и выехать в Алма-Ату рано утром следующего дня.

Прогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок Саты

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Экосборы
  • Ночлег
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
  • Дополнительные развлечения (по желанию): конные прогулки, катамаран и т. п
  • Стоимость тура указана при группе от 2 человек. При индивидуальном проведении для одного человека стоимость тура составит 60 000 руб
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Мы можем организовать эту поездку и для компаний больше 4 человек на минивэнах и комфортабельных микроавтобусах, стоимость - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
Завершение: Алматы, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаОзеро ИссыкПрирода и пейзажи

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