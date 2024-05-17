Возможно участие с детьми.

В случае отмены удерживаем полную стоимость комиссии, так как мы бронируем транспорт и ночлег, а также заказываем питание (приготовление завтрака, обеда, ужина).

Информация по одежде: так как днём жарко, вечерами прохладно, ветрено, вам понадобится удобная закрытая обувь для треккинга/кроссовки, головной убор (панама, кепка и т. д.), шарфик/палантин (чтобы не продуло уши вечером), солнцезащитный крем и очки, 2 футболки/топа, толстовка либо кофта/ ветровка, дождевик, 2 пары носков.

Проживание. Ночлег в ханской юрте (летом) либо в гостевом доме (в холодное время

года в юртах не очень комфортно).

Питание. В стоимость входят обед и ужин в 1-й день и 3-разовое питание во 2-й день.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.