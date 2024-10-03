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страны, с ее природой, традициями и историей. . ночевка в юрте в селе Саты, национальная кухня от хозяев гостевого дома, озеро Каинды, Кольсай, Чарынский каньон, медвежий водопад, сакские курганы, город Есик. . И непередаваемая красота горных дорог И даже внезапно выпавший снег в сентябре добавил пикантности и особого очарования природе.. Большое спасибо Вадиму и Динаре за поездку и прекрасные эмоции!)