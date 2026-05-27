Баянауыл — горно-лесной оазис среди бескрайней казахской степи. Здесь гранитные скалы поднимаются над лесами, а между ними лежат прозрачные озёра.
За один день вы увидите главные природные и исторические места, услышите легенды, познакомитесь с судьбами людей, чьи имена связаны с Баянауылом, и почувствуете атмосферу этих мест.
За один день вы увидите главные природные и исторические места, услышите легенды, познакомитесь с судьбами людей, чьи имена связаны с Баянауылом, и почувствуете атмосферу этих мест.
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы вы увидели Баянауыл не как набор красивых локаций, а как целостное природное и историческое пространство. Мы последовательно проедем главные точки парка — озёра, скальные массивы и смотровые площадки, среди которых:
- озеро Сабындыколь
- серпантин Жасыбай
- ущелье Баксы
- озеро Жасыбай (прогулка и купание)
- камень Кемпиртас
- пещера Коныраулие
- озеро Торайгыр
- лес Каракандыагаш
- мавзолей Султанмахмута Торайгырова
- крепость батыра Олжабая
Вы узнаете:
- как формировались гранитные массивы Баянаула и почему скалы получили необычные формы
- почему озеро Жасыбай носит имя батыра и какие события стоят за этим названием
- как территория Баянаульского национального парка стала одной из первых охраняемых природных зон в Казахстане
- какую роль этот край сыграл в жизни учёного Каныша Сатпаева;
- почему поэт Султанмахмут Торайгыров связывал своё творчество именно с Баянауылом
Тайминг поездки
3:00 — выезд из Астаны
7:00 — прибытие в Баянауыл
7:00–7:30 — озеро Сабындыколь
7:40–8:40 — панорамная точка: серпантин Жасыбай
9:00–10:00 — озеро Жасыбай: прогулка и купание
10:30–11:30 — обед
12:00–12:40 — камень Кемпиртас
13:00–13:30 — ущелье Баксы
13:40–14:10 — пещера Коныраулие
14:30–15:00 — озеро Торайгыр
15:30 — выезд обратно в Астану
21:30 — ориентировочное возвращение
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный микроавтобус с кондиционером
- Питание — походный обед и вечерний пикник на природе — входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 03:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 12 лет
|4000 ₽
|Студенты
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с мечетью Хазрет Султан
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 891 туриста
Я собрала лучшую банду гидов в Астане. Мы не грузим скучными датами из учебников — влюбляем в город через живые истории. С нами вы увидите Астану разной: от уютных двориков
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «Из Астаны - в национальный парк Баянауыл»
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Хан Шатыр
Завтра в 14:00
29 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Насладиться крафтовыми сырами и альпийскими пейзажами в одном из красивейших мест страны
8 июн в 07:00
15 июн в 07:00
42 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное путешествие в Боровое из Астаны
Погулять в нацпарке «Бурабай», подняться на гору Болектау и посетить поляну Абылай-хана
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай» - это рай
Отправиться из Астаны в горы и к местам силы, посетить сакскую баню и насладиться покоем
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
5500 ₽ за человека