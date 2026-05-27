Баянауыл — горно-лесной оазис среди бескрайней казахской степи. Здесь гранитные скалы поднимаются над лесами, а между ними лежат прозрачные озёра. За один день вы увидите главные природные и исторические места, услышите легенды, познакомитесь с судьбами людей, чьи имена связаны с Баянауылом, и почувствуете атмосферу этих мест.

Описание экскурсии

Маршрут построен так, чтобы вы увидели Баянауыл не как набор красивых локаций, а как целостное природное и историческое пространство. Мы последовательно проедем главные точки парка — озёра, скальные массивы и смотровые площадки, среди которых:

озеро Сабындыколь

серпантин Жасыбай

ущелье Баксы

озеро Жасыбай (прогулка и купание)

камень Кемпиртас

пещера Коныраулие

озеро Торайгыр

лес Каракандыагаш

мавзолей Султанмахмута Торайгырова

крепость батыра Олжабая

Вы узнаете:

как формировались гранитные массивы Баянаула и почему скалы получили необычные формы

почему озеро Жасыбай носит имя батыра и какие события стоят за этим названием

как территория Баянаульского национального парка стала одной из первых охраняемых природных зон в Казахстане

какую роль этот край сыграл в жизни учёного Каныша Сатпаева;

почему поэт Султанмахмут Торайгыров связывал своё творчество именно с Баянауылом

Тайминг поездки

3:00 — выезд из Астаны

7:00 — прибытие в Баянауыл

7:00–7:30 — озеро Сабындыколь

7:40–8:40 — панорамная точка: серпантин Жасыбай

9:00–10:00 — озеро Жасыбай: прогулка и купание

10:30–11:30 — обед

12:00–12:40 — камень Кемпиртас

13:00–13:30 — ущелье Баксы

13:40–14:10 — пещера Коныраулие

14:30–15:00 — озеро Торайгыр

15:30 — выезд обратно в Астану

21:30 — ориентировочное возвращение

Организационные детали