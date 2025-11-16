Добро пожаловать в одно из самых впечатляющих религиозных сооружений Центральной Азии.
Прогулка по залам мечети, где резьба, мрамор и свет создают атмосферу покоя и силы, позволит узнать, как создавалась мечеть и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Величественная архитектура
- 📜 История ислама в Казахстане
- 🎨 Восточные узоры и каллиграфия
- 🔊 Уникальная акустика купола
- 🕌 Символ духовного возрождения
Что можно увидеть
- Главная мечеть Казахстана
- Купол диаметром 62 м
- Минареты высотой 130 м
Описание экскурсии
Архитектурная прогулка по мечети
Увидите купол диаметром 62 м, минареты высотой с 40-этажный дом и белоснежные арки с восточными узорами.
Символы и смыслы интерьера
Познакомитесь с арабской каллиграфией, узнаете о 99 имёнах Аллаха и как устроен михраб.
Инженерия и акустика
Поймёте, как голос имама слышен без микрофона и чем уникальна акустика купола.
Живая история ислама в Казахстане
От 8 века до наших дней — ислам, тюркская культура и возрождение веры в независимом Казахстане.
А ещё вы узнаете:
- почему мечеть называют жемчужиной степи
- что означает орнамент на ковре площадью 16 000 м²
- зачем мечети четыре минарета по 130 метров
- как ислам стал частью культуры казахов
- что делает мечеть открытой для всех — независимо от веры
Организационные детали
- Женщинам нужно покрыть голову (платок можно взять на месте). И женщинам, и мужчинам важно быть в одежде, закрывающей тело
- Обувь при входе снимается — возьмите с собой носки
- Мечеть полностью доступна для маломобильных гостей
- Экскурсию проводит местный гид, съёмка разрешена вне молитвенного времени
- В мечети работает кафе и можно купить книги, чётки, каллиграфию
в субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 106 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма.
