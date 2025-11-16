Мои заказы

Сокровище степи - главная мечеть Казахстана

Откройте для себя величие главной мечети Казахстана. Узнайте о её архитектуре, истории и символике, прогуливаясь по залам, наполненным светом и покоем
Добро пожаловать в одно из самых впечатляющих религиозных сооружений Центральной Азии.

Прогулка по залам мечети, где резьба, мрамор и свет создают атмосферу покоя и силы, позволит узнать, как создавалась мечеть и
читать дальше

почему она стала символом духовного возрождения Казахстана.

Восхититесь куполом диаметром 62 м, минаретами высотой с 40-этажный дом и белоснежными арками с восточными узорами.

Узнайте о значении 99 имён Аллаха и устройстве михраба, а также о том, как голос имама слышен без микрофона благодаря уникальной акустике купола

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Величественная архитектура
  • 📜 История ислама в Казахстане
  • 🎨 Восточные узоры и каллиграфия
  • 🔊 Уникальная акустика купола
  • 🕌 Символ духовного возрождения
Сокровище степи - главная мечеть Казахстана© Айжан
Сокровище степи - главная мечеть Казахстана© Айжан
Сокровище степи - главная мечеть Казахстана© Айжан

Что можно увидеть

  • Главная мечеть Казахстана
  • Купол диаметром 62 м
  • Минареты высотой 130 м

Описание экскурсии

Архитектурная прогулка по мечети

Увидите купол диаметром 62 м, минареты высотой с 40-этажный дом и белоснежные арки с восточными узорами.

Символы и смыслы интерьера

Познакомитесь с арабской каллиграфией, узнаете о 99 имёнах Аллаха и как устроен михраб.

Инженерия и акустика

Поймёте, как голос имама слышен без микрофона и чем уникальна акустика купола.

Живая история ислама в Казахстане

От 8 века до наших дней — ислам, тюркская культура и возрождение веры в независимом Казахстане.

А ещё вы узнаете:

  • почему мечеть называют жемчужиной степи
  • что означает орнамент на ковре площадью 16 000 м²
  • зачем мечети четыре минарета по 130 метров
  • как ислам стал частью культуры казахов
  • что делает мечеть открытой для всех — независимо от веры

Организационные детали

  • Женщинам нужно покрыть голову (платок можно взять на месте). И женщинам, и мужчинам важно быть в одежде, закрывающей тело
  • Обувь при входе снимается — возьмите с собой носки
  • Мечеть полностью доступна для маломобильных гостей
  • Экскурсию проводит местный гид, съёмка разрешена вне молитвенного времени
  • В мечети работает кафе и можно купить книги, чётки, каллиграфию

в субботу в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан
Айжан — Организатор в Астане
Провела экскурсии для 106 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья и путешественники! Меня зовут Айжан, я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат
читать дальше

многолетнего труда, любви к путешествиям и стремления показать всем красоту и уникальность Казахстана. У нас не просто туры, а настоящие приключения, полные ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Будем очень рады видеть каждого из вас на наших экскурсионных турах.

Входит в следующие категории Астаны

Похожие экскурсии из Астаны

Здравствуй, Астана
На машине
4 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
1.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
23 ноя в 14:30
30 ноя в 14:30
1550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астане