Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
11 дек в 18:00
13 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека
- ССтанислав10 октября 2025В принципе более менее понятно рассказано, но приходиться крутить карту чтобы двигаться по точкам и понимать где сам стоишь, цена отличная
- ССветлана16 мая 2023Все отлично.
