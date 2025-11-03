Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни многонациональной Астаны
Познакомьтесь с религиозным многообразием Астаны, посетив её главные храмы и узнав о богатой истории веротерпимости Казахстана
Завтра в 12:00
10 дек в 10:00
14 399 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2025С Сергеем ездили мои клиенты, очень привередливые люди. И они были в полном восторге. Поэтому смело могу рекомендовать
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Сергей прекрасный рассказчик и невероятно эрудированный человек. Очень советую выбрать эту экскурсию - не пожалеете.
- ДДина6 октября 2025Экскурсия, проведенная Сергеем нам очень понравилась! Было много познавательной информации, исторические факты легко запомнились, чувство юмора экскурсовода также. Все очень
- ЭЭдуард28 сентября 2025Настоятельно рекомендую Сергея как интересного собеседника не только на тему истории и настоящего города Астана.
- ЕЕлена25 сентября 2025Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
Когда мы планировали экскурсию очень переживали, уставшие с дороги,
- ВВлада22 сентября 2025Благодарим Сергея за невероятно интересную и познавательную экскурсию. Сергей - очень разносторонний человек, который отлично разбирается как в истории своей
- ЕЕкатерина10 августа 2025Спасибо за познавательную прогулку и исторический экскурс! Нам всё понравилось! 👍🏻
- ЛЛяхова9 августа 2025Нам все очень понравилось, гид Сергей очень много знает, очень много и интересно рассказывает, все было замечательно! Знает очень много
- ААлексей9 августа 2025Благодарны Сергею за интересный и подробный рассказ об Астане. Сергей обладает широким кругозором, всегда готов ответить на вопросы, поддержать беседу.
- ЛЛюбовь4 августа 2025Съездили с Сергеем на экскурсию по Астане. Впечатления только отличные)
Сергей вовремя приехал, забрал на машине из отеля. Водит аккуратно, никаких
- ЛЛена3 августа 2025Супер! Очень рекомендуем!
- ЕЕвгения3 августа 2025Потрясающая экскурсия! Спасибо предыдущим отзывам, на мнение которых мы опирались. Отличное повествование, живое, не скучное научное «бубнилово», от которого хочется
- ЕЕлена28 июля 2025Отличный гид, приехал вовремя на своем авто, хорошо продуман маршрут, очень интересно и познавательно, рекомендую 👍
- ООльга20 июля 2025Наш гид Сергей! Благодарим тебя за прекрасную экскурсию!
- ЕЕлена20 июля 2025Отличная познавательная экскурсия на автомобиле. Нам всё понравилось! Будем рекомендовать Сергея друзьям и знакомым.
- ВВладимир13 июля 2025Всё было супер! Очень интересная и насыщенная экскурсия получилась! Сергей просто молодец! Всем советую!
- ЖЖосселина29 июня 2025Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию по Казахстану!
Мы с друзьями провели с Сергеем насыщенный и очень познавательный день. Он показал
- ААнна23 июня 2025Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками по красивым и значимым местам. Экскурсия проведена на 1000000/10! Сергей рассказала миллион
- ИИванов21 июня 2025Экскурсия превзошла ожидания! Приятно поразил город, его самобытность и современность. Особое спасибо гиду, который смог эти качества города раскрыть для
- ИИрина17 июня 2025Экскурсия по Астане "Рождение города будущего" - это прекрасный вариант для тех, кто хочет получить представление о городе и узнать
