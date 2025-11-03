читать дальше

сможем ли осилить 4 часа экскурсии, а вдруг заскучаем и начнем засыпать, вспоминая как ранее в детстве проходили экскурсии: « посмотрите на лево. . а вот с права… НО!! Мы не заметили как пролетели эти 4 часа!! Сергей очень интересно и увлекательно рассказывает, много, ооочень много знает всего интересного не только про Астану, но и про «все на свете» мне кажется! Не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил, а всю информацию и экскурсию предоставил в «современном» и доступном формате!

Спасибо огромное за эту незабываемую экскурсию!