Свято-Успенский кафедральный собор – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Успенский кафедральный собор» в Астане, цены от 1550 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Рождение города будущего
На машине
4 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Святыни многонациональной Астаны
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни многонациональной Астаны
Познакомьтесь с религиозным многообразием Астаны, посетив её главные храмы и узнав о богатой истории веротерпимости Казахстана
Завтра в 12:00
10 дек в 10:00
14 399 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Рождение города будущего
    С Сергеем ездили мои клиенты, очень привередливые люди. И они были в полном восторге. Поэтому смело могу рекомендовать
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Рождение города будущего
    Экскурсия очень понравилась. Сергей прекрасный рассказчик и невероятно эрудированный человек. Очень советую выбрать эту экскурсию - не пожалеете.
    Экскурсия очень понравилась. Сергей прекрасный рассказчик и невероятно эрудированный человек. Очень советую выбрать эту экскурсию - не пожалеете
  • Д
    Дина
    6 октября 2025
    Рождение города будущего
    Экскурсия, проведенная Сергеем нам очень понравилась! Было много познавательной информации, исторические факты легко запомнились, чувство юмора экскурсовода также. Все очень
    читать дальше

    динамично, комфортно и понятно. В процессе получали ответы на все свои вопросы. Мгновенно пролетело время, хочется вернуться в Астану, и обязательно посетить экскурсии, именно с Сергеем!!!

  • Э
    Эдуард
    28 сентября 2025
    Рождение города будущего
    Настоятельно рекомендую Сергея как интересного собеседника не только на тему истории и настоящего города Астана.
  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Рождение города будущего
    Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
    Когда мы планировали экскурсию очень переживали, уставшие с дороги,
    читать дальше

    сможем ли осилить 4 часа экскурсии, а вдруг заскучаем и начнем засыпать, вспоминая как ранее в детстве проходили экскурсии: « посмотрите на лево. . а вот с права… НО!! Мы не заметили как пролетели эти 4 часа!! Сергей очень интересно и увлекательно рассказывает, много, ооочень много знает всего интересного не только про Астану, но и про «все на свете» мне кажется! Не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил, а всю информацию и экскурсию предоставил в «современном» и доступном формате!
    Спасибо огромное за эту незабываемую экскурсию!

    Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
  • В
    Влада
    22 сентября 2025
    Рождение города будущего
    Благодарим Сергея за невероятно интересную и познавательную экскурсию. Сергей - очень разносторонний человек, который отлично разбирается как в истории своей
    читать дальше

    страны, так и в космических технологиях. Подробно с вниманием к деталям рассказал нам про историю Астаны, Алматы и Казахстана в целом. Рассказывает не просто по сценарию, а с легкостью подстраивается под интересы гостей, непринужденно и уверенно отвечая на вопросы по теме и около нее. Узнали для себя много нового. Очень круто! Обязательно будем рекомендовать Сергея нашим друзьям и знакомым.

  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Рождение города будущего
    Спасибо за познавательную прогулку и исторический экскурс! Нам всё понравилось! 👍🏻
  • Л
    Ляхова
    9 августа 2025
    Рождение города будущего
    Нам все очень понравилось, гид Сергей очень много знает, очень много и интересно рассказывает, все было замечательно! Знает очень много
    читать дальше

    разных тем, на которые можно поговорить, но особенно про город Астану, наконец-то ответил нам на вопрос "Почему столица перешла из Алматы в Астану?"
    Спасибо большое Сергею! Впечатления остались лишь положительные и всем советуем, очень классно
    Если бы было ещё дольше, чем 4 часа, то было бы еще лучше 🥰
    Время прошло незаметно и очень интересно

    Нам все очень понравилось, гид Сергей очень много знает, очень много и интересно рассказывает, все было
  • А
    Алексей
    9 августа 2025
    Рождение города будущего
    Благодарны Сергею за интересный и подробный рассказ об Астане. Сергей обладает широким кругозором, всегда готов ответить на вопросы, поддержать беседу.
    читать дальше

    Многое из информации Сергея по городу, истории, кухне Казахстана хотелось оставить в памяти. Время нашей экскурсии пролетело незаметно, мы остались очень довольны нашим выбором экскурсии и рекомендуем Сергея для знакомства с Астаной! Спасибо!

  • Л
    Любовь
    4 августа 2025
    Рождение города будущего
    Съездили с Сергеем на экскурсию по Астане. Впечатления только отличные)
    Сергей вовремя приехал, забрал на машине из отеля. Водит аккуратно, никаких
    читать дальше

    проблем, помог найти хороший кофе.
    Отличный рассказчик, очень много знает о зданиях Астаны, а также о политических, экономических вопросах. Плюс ко всему Сергей - человек технического склада ума, с ним интересно было поговорить и на научные темы.
    4 часа пролетели незаметно, лично я узнала очень много про город. Спасибо!)

  • Л
    Лена
    3 августа 2025
    Рождение города будущего
    Супер! Очень рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    3 августа 2025
    Рождение города будущего
    Потрясающая экскурсия! Спасибо предыдущим отзывам, на мнение которых мы опирались. Отличное повествование, живое, не скучное научное «бубнилово», от которого хочется
    читать дальше

    сбежать))) на все вопросы получили ответы! Комфортное авто! Гид прибыл во время в нашу гостиницу. Буду рекомендовать друзьям! Сергей, респект, вы крут! Ждем в Тюмени!)

    Потрясающая экскурсия! Спасибо предыдущим отзывам, на мнение которых мы опирались. Отличное повествование, живое, не скучное научное «бубнилово», от которого хочется сбежать))) на все вопросы получили ответы! Комфортное авто! Гид прибыл во время в нашу гостиницу. Буду рекомендовать друзьям! Сергей, респект, вы крут! Ждем в Тюмени!)
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Рождение города будущего
    Отличный гид, приехал вовремя на своем авто, хорошо продуман маршрут, очень интересно и познавательно, рекомендую 👍
    Отличный гид, приехал вовремя на своем авто, хорошо продуман маршрут, очень интересно и познавательно, рекомендую 👍
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Рождение города будущего
    Наш гид Сергей! Благодарим тебя за прекрасную экскурсию!
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Рождение города будущего
    Отличная познавательная экскурсия на автомобиле. Нам всё понравилось! Будем рекомендовать Сергея друзьям и знакомым.
  • В
    Владимир
    13 июля 2025
    Рождение города будущего
    Всё было супер! Очень интересная и насыщенная экскурсия получилась! Сергей просто молодец! Всем советую!
  • Ж
    Жосселина
    29 июня 2025
    Рождение города будущего
    Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию по Казахстану!

    Мы с друзьями провели с Сергеем насыщенный и очень познавательный день. Он показал
    читать дальше

    нам город, рассказал основную и при этом очень увлекательную историю — всё было понятно и интересно даже тем, кто раньше почти ничего не знал о Казахстане. Сергей — невероятно приятный собеседник и талантливый рассказчик: умеет подать информацию легко, с душой, с отличным чувством меры.

    Отдельно хочется отметить комфорт поездки: передвигались на удобном, чистом и очень комфортабельном автомобиле, благодаря чему всё прошло максимально приятно и без усталости.

    Мы остались в полном восторге и искренне рекомендуем экскурсию с Сергеем всем, кто хочет по-настоящему увидеть современный Казахстан, прикоснуться к его истории и почувствовать местный колорит. Огромная благодарность за ваше гостеприимство и профессионализм!

    Обязательно будем советовать Сергея всем знакомым и друзьям.

    Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию по Казахстану!Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию по Казахстану!Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию по Казахстану!
  • А
    Анна
    23 июня 2025
    Рождение города будущего
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками по красивым и значимым местам. Экскурсия проведена на 1000000/10! Сергей рассказала миллион
    читать дальше

    интересных фактов и исторических моментов, показал достопримечательности, а также помог нам с поиском банка. Однозначно рекомендую всем, кто будет в Астане, забронировать данную экскурсию - ни секунды не пожалеете🩷

    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками по красивым и значимым местам. Экскурсия проведена на 1000000/10! Сергей рассказала миллион интересных фактов и исторических моментов, показал достопримечательности, а также помог нам с поиском банка. Однозначно рекомендую всем, кто будет в Астане, забронировать данную экскурсию - ни секунды не пожалеете🩷
  • И
    Иванов
    21 июня 2025
    Рождение города будущего
    Экскурсия превзошла ожидания! Приятно поразил город, его самобытность и современность. Особое спасибо гиду, который смог эти качества города раскрыть для
    читать дальше

    нас. Интересный рассказ в сочетании с грамотно выбранными локациями. Получили много интересной информации и еще больше ярких впечатлений. Мы много где бывали и можем сравнивать работу гидов. это была одна из лучших экскурсий. Сергей как водитель был очень аккуратен на дороге. При этом мог вести со своими гостями постоянный диалог. Экскурсия стала и приятным общением с эрудированным человеком, и чудесным познавательным мероприятием. Очень благодарны!

  • И
    Ирина
    17 июня 2025
    Рождение города будущего
    Экскурсия по Астане "Рождение города будущего" - это прекрасный вариант для тех, кто хочет получить представление о городе и узнать
    читать дальше

    о его истории, архитектуре, жизни горожан и планах на будущее. Сергей - отличный рассказчик, мастер своего дела. Глубокие знания и умение их подать, комфортный автомобиль, доброжелательное отношение к нам, слушателям, любовь к своему городу - всё это делает экскурсию с Сергеем интересной и запоминающейся. Мы с мужем получили большое удовольствие и рекомендуем Сергея всем, кто хочет познакомиться с Астаной. Дата экскурсии - 15.06.2025.

    Экскурсия по Астане "Рождение города будущего" - это прекрасный вариант для тех, кто хочет получить представление о городе и узнать о его истории, архитектуре, жизни горожан и планах на будущее. Сергей - отличный рассказчик, мастер своего дела. Глубокие знания и умение их подать, комфортный автомобиль, доброжелательное отношение к нам, слушателям, любовь к своему городу - всё это делает экскурсию с Сергеем интересной и запоминающейся. Мы с мужем получили большое удовольствие и рекомендуем Сергея всем, кто хочет познакомиться с Астаной. Дата экскурсии - 15.06.2025.

