Поющий фонтан – экскурсии в Астане

Найдено 5 экскурсий в категории «Поющий фонтан» в Астане, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 15 чел.
Тысячи огней столицы
На машине
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
11 дек в 18:00
13 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
-
10%
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека
Свидание с Астаной каждый день
Пешая
2 часа
42 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Экскурсию провела гид Айгерим.
    Классная, современная девушка. Структурированно и понятно дала информацию по программе и ответила на всё наши 100500 вопросов. Дала рекомендации по местам к посещению в оставшиеся дни в Астане.

    Спасибо за интересно проведённое время и приятное общение 👍
  • С
    Станислав
    10 октября 2025
    Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
    В принципе более менее понятно рассказано, но приходиться крутить карту чтобы двигаться по точкам и понимать где сам стоишь, цена отличная
  • А
    Анна
    29 сентября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Нашим гидом была Ардак. Очень понравилось как провела экскурсию. Чрезвычайно много знает, говорит на нескольких языках, очень интересно рассказывает. Показала
    читать дальше

    нам по факту даже больше, чем входило в изначальный маршрут- ходили более 3 часов. Отвечала на все вопросы. Очень рекомендую этого гида!

  • В
    Виктория
    23 сентября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Спасибо за прекрасную прогулку! Это был не просто пересказ дат и фактов, а настоящее погружение в атмосферу города. Наша гид
    читать дальше

    Ардак увлечена своим делом, отвечала на все вопросы и показала такие уголки, мимо которых мы бы прошли сами, не заметив. Получили море удовольствия и узнали массу нового. Отдельное спасибо за список мест для посещения! Однозначно рекомендую данную экскурсию!

  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Благодаря Ардак,мы прекрасно и информативно провели время в Астане, спасибо большое,все было очень здорово!!!
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Спасибо Ардак за замечательную экскурсию! Было интересно, легко и очень увлекательно. Сразу чувствуется любовь к своему делу и городу!
  • А
    Анна
    5 сентября 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Ардак, прекрасный гид!
    Очень интересно рассказала про город и его историю.
    Показала все большие достопримечательности и оставила только положительные эмоции.
    Всем рекомендую!
  • В
    Виктория
    23 августа 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Приезжала в Астану на несколько дней. Хотелось познакомиться с городом и его достопримечательностями. Наиболее оптимальным вариантом для меня была пешая прогулка. Благодарю Ардак за интересную, содержательную экскурсию! Получила ответы на все заданные вопросы. Время пролетело легко и незаметно. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    18 августа 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Узнал много интересного о городе. Ардак - очент профессиональный гид, умеет преподносить информацию грамотно и интересно. Ответила на все вопросы. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Экскурсия с гидом Астаны Ардак мне очень понравилась: логично выстроен маршрут, обращается внимание на ключевые достопримечательности, а также даются рекомендации
    читать дальше

    по другим перспективным локациям. Прогулка прошла в спокойной, дружеской атмосфере, на все вопросы я получила ответ. Огромное спасибо Ардак Кенескалиевне за ее профессионализм и отзывчивость, а команде - за правильный выбор гида и слаженную работу. Думаю, что цель первого свидания с Астаной достигнута - обязательно приеду еще!

  • Л
    Людмила
    22 июля 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Экскурсия с Ардак прошла интересно. Гид познакомила нас с городом, отвечала на все вопросы, посоветовала, куда можно сходить самостоятельно.
  • Н
    Наталья
    8 июля 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Впервые были с сыном в Астане и решили посетить пешеходную обзорную экскурсию. Наш гид - Ардак, очень интересно рассказала о
    читать дальше

    достопримечательностях, об истории Астаны. Маршрут был выстроен очень удобно и логично. После экскурсии по-другому стали смотреть на город, узнали много интересных мест. В следующий раз планирую посетить еще другие экскурсии с этим экскурсоводом!

  • Р
    Рустем
    7 июля 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Хорошая экскурсия, мы увидели все достопримечательности молодой столицы, сделали красивые фотографии. Рекомендую!
  • А
    Алена
    20 июня 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Отличная экскурсия!
    Увлекательный рассказ
    Особая благодарность гиду Ардак!
    Отвечала на все вопросы, дала рекомендации для самостоятельного посещения и покупок
  • П
    Павел
    16 июня 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Отличная обзорная экскурсия с Ардак
  • С
    Светлана
    13 июня 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Добрый день, очень понравилась экскурсия и город, чисто, солнечно, красиво. Единственное, чего нам не хватило, это исторической информации, хотелось узнать
    читать дальше

    про историю страны, а не просто смотреть на то, что мы проходим и видим сами, или можем на Яндекс карте посмотреть. Гид приятная девушка, общительная. Если дополнить экскурсию историческими фактами, будет супер

  • Л
    Людмила
    21 мая 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Всё было просто замечательно!!!! Очень профессиональный, много знающий гид) и чисто по человечески обаятельная, доброжелательная, прекрасная женщина! Маршрут интересный, узнала много нового. Попали, благодаря Ардак, даже туда, куда других не пускали… Всем советую!!!
  • Э
    Элина
    19 мая 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Отличная и познавательная экскурсия, расскажут не только про город, но и историю и интересные факты о Казахстане!
  • М
    Марина
    4 мая 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Было очень интересно! Очень рада, что удалось узнать больше об Астане! Спасибо огромное!!!
  • Я
    Яна
    2 мая 2025
    Свидание с Астаной каждый день
    Гид Ардак провела нам отличную и теплу ознакомительную экскурсию. Рассказала не только факты о городе, но и много интересного про
    читать дальше

    культуру и традиции Казахстана. Так же дала много контактов, куда сходить. Без нее мы бы не увидели например статую коня из костей баранов.

