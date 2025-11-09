Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
11 дек в 18:00
13 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 ноября 2025Экскурсию провела гид Айгерим.
Классная, современная девушка. Структурированно и понятно дала информацию по программе и ответила на всё наши 100500 вопросов. Дала рекомендации по местам к посещению в оставшиеся дни в Астане.
Спасибо за интересно проведённое время и приятное общение 👍
- ССтанислав10 октября 2025В принципе более менее понятно рассказано, но приходиться крутить карту чтобы двигаться по точкам и понимать где сам стоишь, цена отличная
- ААнна29 сентября 2025Нашим гидом была Ардак. Очень понравилось как провела экскурсию. Чрезвычайно много знает, говорит на нескольких языках, очень интересно рассказывает. Показала
- ВВиктория23 сентября 2025Спасибо за прекрасную прогулку! Это был не просто пересказ дат и фактов, а настоящее погружение в атмосферу города. Наша гид
- ААнна7 сентября 2025Благодаря Ардак,мы прекрасно и информативно провели время в Астане, спасибо большое,все было очень здорово!!!
- ЕЕкатерина5 сентября 2025Спасибо Ардак за замечательную экскурсию! Было интересно, легко и очень увлекательно. Сразу чувствуется любовь к своему делу и городу!
- ААнна5 сентября 2025Ардак, прекрасный гид!
Очень интересно рассказала про город и его историю.
Показала все большие достопримечательности и оставила только положительные эмоции.
Всем рекомендую!
- ВВиктория23 августа 2025Приезжала в Астану на несколько дней. Хотелось познакомиться с городом и его достопримечательностями. Наиболее оптимальным вариантом для меня была пешая прогулка. Благодарю Ардак за интересную, содержательную экскурсию! Получила ответы на все заданные вопросы. Время пролетело легко и незаметно. Рекомендую!
- ССергей18 августа 2025Узнал много интересного о городе. Ардак - очент профессиональный гид, умеет преподносить информацию грамотно и интересно. Ответила на все вопросы. Рекомендую.
- ЮЮлия12 августа 2025Экскурсия с гидом Астаны Ардак мне очень понравилась: логично выстроен маршрут, обращается внимание на ключевые достопримечательности, а также даются рекомендации
- ЛЛюдмила22 июля 2025Экскурсия с Ардак прошла интересно. Гид познакомила нас с городом, отвечала на все вопросы, посоветовала, куда можно сходить самостоятельно.
- ННаталья8 июля 2025Впервые были с сыном в Астане и решили посетить пешеходную обзорную экскурсию. Наш гид - Ардак, очень интересно рассказала о
- РРустем7 июля 2025Хорошая экскурсия, мы увидели все достопримечательности молодой столицы, сделали красивые фотографии. Рекомендую!
- ААлена20 июня 2025Отличная экскурсия!
Увлекательный рассказ
Особая благодарность гиду Ардак!
Отвечала на все вопросы, дала рекомендации для самостоятельного посещения и покупок
- ППавел16 июня 2025Отличная обзорная экскурсия с Ардак
- ССветлана13 июня 2025Добрый день, очень понравилась экскурсия и город, чисто, солнечно, красиво. Единственное, чего нам не хватило, это исторической информации, хотелось узнать
- ЛЛюдмила21 мая 2025Всё было просто замечательно!!!! Очень профессиональный, много знающий гид) и чисто по человечески обаятельная, доброжелательная, прекрасная женщина! Маршрут интересный, узнала много нового. Попали, благодаря Ардак, даже туда, куда других не пускали… Всем советую!!!
- ЭЭлина19 мая 2025Отличная и познавательная экскурсия, расскажут не только про город, но и историю и интересные факты о Казахстане!
- ММарина4 мая 2025Было очень интересно! Очень рада, что удалось узнать больше об Астане! Спасибо огромное!!!
- ЯЯна2 мая 2025Гид Ардак провела нам отличную и теплу ознакомительную экскурсию. Рассказала не только факты о городе, но и много интересного про
