Е Елена Свидание с Астаной каждый день Экскурсию провела гид Айгерим.

Классная, современная девушка. Структурированно и понятно дала информацию по программе и ответила на всё наши 100500 вопросов. Дала рекомендации по местам к посещению в оставшиеся дни в Астане.



Спасибо за интересно проведённое время и приятное общение 👍

С Станислав Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане В принципе более менее понятно рассказано, но приходиться крутить карту чтобы двигаться по точкам и понимать где сам стоишь, цена отличная

нам по факту даже больше, чем входило в изначальный маршрут- ходили более 3 часов. Отвечала на все вопросы. Очень рекомендую этого гида! Нашим гидом была Ардак. Очень понравилось как провела экскурсию. Чрезвычайно много знает, говорит на нескольких языках, очень интересно рассказывает. Показала

Ардак увлечена своим делом, отвечала на все вопросы и показала такие уголки, мимо которых мы бы прошли сами, не заметив. Получили море удовольствия и узнали массу нового. Отдельное спасибо за список мест для посещения! Однозначно рекомендую данную экскурсию! Спасибо за прекрасную прогулку! Это был не просто пересказ дат и фактов, а настоящее погружение в атмосферу города. Наша гид

А Анна Свидание с Астаной каждый день Благодаря Ардак,мы прекрасно и информативно провели время в Астане, спасибо большое,все было очень здорово!!!

Е Екатерина Свидание с Астаной каждый день Спасибо Ардак за замечательную экскурсию! Было интересно, легко и очень увлекательно. Сразу чувствуется любовь к своему делу и городу!

А Анна Свидание с Астаной каждый день Ардак, прекрасный гид!

Очень интересно рассказала про город и его историю.

Показала все большие достопримечательности и оставила только положительные эмоции.

Всем рекомендую!

В Виктория Свидание с Астаной каждый день Приезжала в Астану на несколько дней. Хотелось познакомиться с городом и его достопримечательностями. Наиболее оптимальным вариантом для меня была пешая прогулка. Благодарю Ардак за интересную, содержательную экскурсию! Получила ответы на все заданные вопросы. Время пролетело легко и незаметно. Рекомендую!

С Сергей Свидание с Астаной каждый день Узнал много интересного о городе. Ардак - очент профессиональный гид, умеет преподносить информацию грамотно и интересно. Ответила на все вопросы. Рекомендую.

по другим перспективным локациям. Прогулка прошла в спокойной, дружеской атмосфере, на все вопросы я получила ответ. Огромное спасибо Ардак Кенескалиевне за ее профессионализм и отзывчивость, а команде - за правильный выбор гида и слаженную работу. Думаю, что цель первого свидания с Астаной достигнута - обязательно приеду еще! Экскурсия с гидом Астаны Ардак мне очень понравилась: логично выстроен маршрут, обращается внимание на ключевые достопримечательности, а также даются рекомендации

Л Людмила Свидание с Астаной каждый день Экскурсия с Ардак прошла интересно. Гид познакомила нас с городом, отвечала на все вопросы, посоветовала, куда можно сходить самостоятельно.

достопримечательностях, об истории Астаны. Маршрут был выстроен очень удобно и логично. После экскурсии по-другому стали смотреть на город, узнали много интересных мест. В следующий раз планирую посетить еще другие экскурсии с этим экскурсоводом! Впервые были с сыном в Астане и решили посетить пешеходную обзорную экскурсию. Наш гид - Ардак, очень интересно рассказала о

Р Рустем Свидание с Астаной каждый день Хорошая экскурсия, мы увидели все достопримечательности молодой столицы, сделали красивые фотографии. Рекомендую!

А Алена Свидание с Астаной каждый день Отличная экскурсия!

Увлекательный рассказ

Особая благодарность гиду Ардак!

Отвечала на все вопросы, дала рекомендации для самостоятельного посещения и покупок

П Павел Свидание с Астаной каждый день Отличная обзорная экскурсия с Ардак

про историю страны, а не просто смотреть на то, что мы проходим и видим сами, или можем на Яндекс карте посмотреть. Гид приятная девушка, общительная. Если дополнить экскурсию историческими фактами, будет супер Добрый день, очень понравилась экскурсия и город, чисто, солнечно, красиво. Единственное, чего нам не хватило, это исторической информации, хотелось узнать

Л Людмила Свидание с Астаной каждый день Всё было просто замечательно!!!! Очень профессиональный, много знающий гид) и чисто по человечески обаятельная, доброжелательная, прекрасная женщина! Маршрут интересный, узнала много нового. Попали, благодаря Ардак, даже туда, куда других не пускали… Всем советую!!!

Э Элина Свидание с Астаной каждый день Отличная и познавательная экскурсия, расскажут не только про город, но и историю и интересные факты о Казахстане!

М Марина Свидание с Астаной каждый день Было очень интересно! Очень рада, что удалось узнать больше об Астане! Спасибо огромное!!!