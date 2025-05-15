Дворец независимости – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец независимости» в Астане, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Тысячи огней столицы
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
16 июн в 19:00
17 июн в 19:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Здравствуй, Астана
На машине
4 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по Астане
Познакомьтесь с уникальной столицей Казахстана, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о её истории и главных достопримечательностях
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 мая 2025
    Здравствуй, Астана
    Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
  • Н
    Наталия
    9 мая 2025
    Здравствуй, Астана
    Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!
  • А
    Алексей
    28 апреля 2025
    Тысячи огней столицы
    Экскурсия прошла легко и непринужденно. Наша замечательная экскурсовод,Алмагуль, была на высоте. Не смотря на то, что это был наш последний
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    день пребывания в столице Казахстана и за спиной было шесть дней самостоятельного обследования достопримечательностей этого прекрасного города, Алмагуль сумела открыть нам много интересных фактов об уже увиденном и показать много нового. 2,5 часа пронеслись не заметно. После таких экскурсий возникает только одно желание - продолжать познавать дальше. Большое спасибо Алмагуль за проделанную работу.

  • Е
    Евгений
    19 апреля 2025
    Тысячи огней столицы
    Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны. Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!
    Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страныЖанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страныЖанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страныЖанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страныЖанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2025
    Тысячи огней столицы
    Очень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увидели даже не тысячу, а
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    миллионы разноцветных огней Астаны, побывали там, куда, точно не успели бы зайти из-за ограниченности во времени. Общение с Ардак было очень приятным, мы узнали много интересного, в целом организация экскурсии на высоте. Это первое знакомство с городом и мы получили массу прекрасных впечатлений, а также, получили много полезных идей и рекомендаций, как провести остаток времени. Спасибо!

    Очень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увиделиОчень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увиделиОчень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увиделиОчень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увидели

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Дворец независимости»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
  2. Тысячи огней столицы
  3. Здравствуй, Астана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Бульвар Нуржол
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Монумент Казак Ели
  8. Дворец мира и согласия
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2025
Сейчас в Астане в категории "Дворец независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 14 248. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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