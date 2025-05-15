Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Вечерняя Астана раскрывает свою красоту в свете тысяч огней. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым опытом
16 июн в 19:00
17 июн в 19:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по Астане
Познакомьтесь с уникальной столицей Казахстана, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о её истории и главных достопримечательностях
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 мая 2025Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
- ННаталия9 мая 2025Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!
- ААлексей28 апреля 2025Экскурсия прошла легко и непринужденно. Наша замечательная экскурсовод,Алмагуль, была на высоте. Не смотря на то, что это был наш последний
- ЕЕвгений19 апреля 2025Жанар рассказывает невероятно интересно и прекрасно знает историю города и страны. Советую взять эту экскурсию в первую очередь, тогда у вас будет список мест, которые захочется посетить позже, а все секреты и рекомендации Жанар расскажет по пути!
- ЛЛюдмила8 апреля 2025Очень счастливы, что заказали эту экскурсию и благодарны нашему гиду Ардак, которая нас сопровождала. Мы увидели даже не тысячу, а
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Дворец независимости»
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