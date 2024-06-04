1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ЮЮлия1 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
- ИИгорь30 мая 2024Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
- ДДарья24 мая 2024Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
- ЛЛилия23 мая 2024Спасибо Вам огромное за такую чудесную экскурсию! Открыли для нас город с совершенно новой стороны. Экскурсия была организована на высшем уровне, нам очень понравилось! Еще раз большое спасибо!
- ААнастасия21 мая 2024Нам очень понравилось, была группа из 5-х человек, нас встретили в отеле, показали самые яркие достопримечательности Астаны. Однозначно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.
- ИИрина17 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
- ААнна13 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Выставочный комплекс «Экспо»»
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