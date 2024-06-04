Выставочный комплекс «Экспо» – экскурсии в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «Выставочный комплекс «Экспо»» в Астане, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
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    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
  • И
    Игорь
    30 мая 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
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    интересно рассказывает! Все четко и по факту. . А еще отлично фотографирует и подсказывает колоритные места, где покушать местные блюда.. Дана, благодарим вас за ваш труд! Возможно поздно написала отзыв, но мы до сих пор с теплом с мамой вспоминаем нашу экскурсию. .

  • Л
    Лилия
    23 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Спасибо Вам огромное за такую чудесную экскурсию! Открыли для нас город с совершенно новой стороны. Экскурсия была организована на высшем уровне, нам очень понравилось! Еще раз большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Нам очень понравилось, была группа из 5-х человек, нас встретили в отеле, показали самые яркие достопримечательности Астаны. Однозначно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
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    интересно рассказал историю города, показал все достопримечательности и даже поделился традициями и обычаями коренных жителей на примере своей семьи. Автомобиль комфортабельный, маршрут корректировался в соответствии с нашими пожеланиями посмотреть определенные районы города. Продолжительность экскурсии оптимальная для первого знакомства с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Выставочный комплекс «Экспо»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Выставочный комплекс «Экспо»" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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