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2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
64005 760₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭкскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Завтра в 18:30
2 авг в 18:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля28 июля 2024Спасибо за возможность быстро и интересно прокатиться по городу, за то что все наши интересы по трансформации маршрута были учтены, а ещё - за помощь в покупке билетов в театр, это правда было очень приятно!
- РРустем24 июля 2024Отличный гид, время пролетело незаметно
- ЕЕлена23 июля 2024Очень благодарны Евгению за эту экскурсию. Просто влюбил нас в Астану, поездка оказалась очень информативной, отвечал на все наши вопросы,
- EEkaterina6 июля 2024Сергей провел для нас очень увлекательную экскурсию. Сергей замечательный рассказчик, эрудированный, изложение материала имеет четкую структуру, но всегда есть возможность задать свой вопрос. Огромное спасибо!!!
- ВВладимир26 июня 2024Экскурсия очень интересная. Все замечательно отдельное спасибо за красивые открытки нарисованные дочерью гида Сергея 🫶
- ГГузель9 июня 2024От экскурсии остались в восторге!!! Сергей очень эрудированный человек и прекрасный рассказчик, узнали очень много интересной информации о Казахстане и Астане. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Монумент Казак Ели»
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