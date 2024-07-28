Монумент Казак Ели – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент Казак Ели» в Астане, цены от 5 760 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
скидка
10%
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
64005 760 за всё до 3 чел.
Рождение города будущего
На машине
122 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Завтра в 18:30
2 авг в 18:30
8 000 за всё до 4 чел.
Астана: главное и необычное
На машине
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    28 июля 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Спасибо за возможность быстро и интересно прокатиться по городу, за то что все наши интересы по трансформации маршрута были учтены, а ещё - за помощь в покупке билетов в театр, это правда было очень приятно!
  • Р
    Рустем
    24 июля 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Отличный гид, время пролетело незаметно
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень благодарны Евгению за эту экскурсию. Просто влюбил нас в Астану, поездка оказалась очень информативной, отвечал на все наши вопросы,
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    провел по самым интересным локациям, даже дождь не оказался помехой, если не могли куда-то выйти - показывал видео. Подсказал где интересно провести свободное время и погулять. Рекомендуем 100%

  • E
    Ekaterina
    6 июля 2024
    Рождение города будущего
    Сергей провел для нас очень увлекательную экскурсию. Сергей замечательный рассказчик, эрудированный, изложение материала имеет четкую структуру, но всегда есть возможность задать свой вопрос. Огромное спасибо!!!
  • В
    Владимир
    26 июня 2024
    Рождение города будущего
    Экскурсия очень интересная. Все замечательно отдельное спасибо за красивые открытки нарисованные дочерью гида Сергея 🫶
  • Г
    Гузель
    9 июня 2024
    Рождение города будущего
    От экскурсии остались в восторге!!! Сергей очень эрудированный человек и прекрасный рассказчик, узнали очень много интересной информации о Казахстане и Астане. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Монумент Казак Ели»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
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Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
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